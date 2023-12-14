Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan Gazze’den getirilen hasta çocuklara özel ilgi!

Şarkının, "Küçük Filistinli bir kızdım/ Gül yaşındaydım/ İyi kalpli, iyi niyetliydim. Kimseye zarar vermiyordum/Evimi yerimi biliyordum/ Ailem ne kadar güzel etrafımdaydı. İstediğim her şey yanımdaydı. Sevgiyle yaşıyorduk/ Ülkemize birkaç terörist geldi/ Babamı öldürdüler, kardeşimi götürdüler. Artık buralar bizim dediler. Bu beni çok ağlattı." sözleri dikkati çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN