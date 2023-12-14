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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’dan Gazze'den getirilen hasta çocuklara özel ilgi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 16 çocuğu ziyaret etti. Tek tek çocuklarla ilgilenen Emine Erdoğan, doktorlarından çocukların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi aldı. Emine Erdoğan, "Çocuklarımızın güvende ve iyi olduklarını görmek, bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 18:50 Güncelleme 14 Aralık 2023, 19:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan Gazze’den getirilen hasta çocuklara özel ilgi!

Hastaların tedavi gördüğü Çocuk Hastanesine gelen Emine Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç.Dr. Bülent Güngörer ile Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ferit Kulalı ile doktorlar eşlik etti.

Erdoğan'dan Türkiye'de tedavi gören Filistinli çocuklara ziyaret!

Tek tek çocuklarla ilgilenen Emine Erdoğan, doktorlarından çocukların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi aldı. Hasta yakınlarına da Gazze'de yaşadıkları dramı ve diğer aile fertlerinin durumlarıyla ilgilenen Emine Erdoğan, hasta yakınlarına sarılarak, "Geçmiş olsun ve acil şifa" dileklerinde bulundu.

Bazı çocukların durumları karşısında duygulanan Emine Erdoğan, sağlık durumu daha iyi olan çocukları kucağına alıp, severek, oyuncaklarla oyunlar oynattı. Emine Erdoğan, "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle tanınan 9 yaşındaki Gazzeli Retal Ashour'u da ziyaret ederek, doktorlarından "bacağının iyileşeceği" haberini aldı.

FİLİSTİNLİ HASTA ÇOCUKTAN ANLAMLI ŞARKI
Hastanede tedavi gören Gazze'de İsrail saldırılarında annesi ve kız kardeşini kaybeden Zaina Jarbou adlı 6 yaşındaki kız çocuğu ise Emine Erdoğan'a "Küçük bir kız çocuğu" adlı şarkıyı söyledi.

Şarkının, "Küçük Filistinli bir kızdım/ Gül yaşındaydım/ İyi kalpli, iyi niyetliydim. Kimseye zarar vermiyordum/Evimi yerimi biliyordum/ Ailem ne kadar güzel etrafımdaydı. İstediğim her şey yanımdaydı. Sevgiyle yaşıyorduk/ Ülkemize birkaç terörist geldi/ Babamı öldürdüler, kardeşimi götürdüler. Artık buralar bizim dediler. Bu beni çok ağlattı." sözleri dikkati çekti.

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