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İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden ihraç edildi! Dikbayır'dan bomba açıklamalar: Tacizden yıpratmaya kadar düştüler

Son dakika haberleri... İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İyi Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi. İhraç kararı ile ilgili yarın İYİ Parti'den açıklama yapılması bekleniyor. Öte yandan ihraç kararı sonrası Ümit Dikbayır, takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Ümit Dikbayır, ihraç kararı ile ilgili perşembe gününü işaret etti. Dikbayır, "Bu kadar şeyden basından yıpratmaya kadar düştüler. Hiçbirinin aslı starı yok olamaz mümkün değil. Ama Perşembe günü basın toplantısı yapacağım bunların hepsini açıklayacağım" dedi.

Fatma Gül Fatma Gül takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 17:42 Güncelleme 05 Aralık 2023, 19:35
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden ihraç edildi! Dikbayır’dan bomba açıklamalar: Tacizden yıpratmaya kadar düştüler

Son dakika haberleri...Yerel seçimlere giderayak İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor.

Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi!

Geçtiğimiz günlerde "Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Takip eden süreçte Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar yönetildi.



PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLDİ
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İyi Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi. İhraç kararı ile ilgili yarın İYİ Parti'den açıklama yapılması bekleniyor.

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İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Müşterek Disiplin Kurulumuz, 5 Aralık 2023 tarihinde toplanarak Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın oy birliği ile kesin olarak partiden ihracına karar vermiştir." bilgisi verildi.
Dikbayır, yaptığı açıklamada, "Şunu biliyorum, 3 maddeden sevk etmişlerdi. İkisini Disiplin Kurulu kabul etmedi, etmemiş yani. Sadece partiyi basında yıpratmaktan dolayı ihraç kararı almışlar." dedi.

Dikbayır, 7 Aralık Perşembe Meclis'te konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.



KARAR SONRASI TAKVİM.COM.TR'YE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
İhraç kararı sonrası Ümit Dikbayır takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin taciz ve diğer iddialarına ilişkin sorumuza, "Bu olaylar banka hesapların incelmesinden başladı. Yok belediyeler, o olmadı, bu olmadı şu olmadı en son oraya gitti. Ben bunlarla alakalı savcılıkta suç duyurusunda bulunacağım" dedi.



PERŞEMBE GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ
"Arzu hanımın şöyle bir cümlesi oldu ibraya bakılırsa yani kurultayda her parti ibra verir. İbraya bakıldığı zaman neyin ne olduğu zaten anlaşıyor. İyi Parti'de parayla ilgili herhangi bir konuyu öne süren ihraç ediliyor. Doğru mudur?" sorusuna Dikbayır, "Doğrudur. Bu kadar şeyden basından yıpratmaya kadar düştüler. Hiçbirinin aslı astarı yok, olamaz mümkün değil. Ama Perşembe günü basın toplantısı yapacağım bunların hepsini açıklayacağım" dedi.



NELER YAŞANMIŞTI?
Taciz ve belediyelerle para ilişkisi iddiaları ile suçlanan Ümit Dikbayır ise savcılığa suç duyurusunda bulunarak TBMM'ye "Dokunulmazlığım kaldırılsın" dilekçesi ile başvuru yaptı.

FATİH AKŞENER'İN AKÇELİ İŞLERİ
Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın para ilişkilerinden bahsederek bombayı İYİ Parti'nin kucağına bıraktı.

Şu ifadeleri kullandı;

"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim"

"Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış"

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GENEL MERKEZ KATINDA YASAK AŞK REZALETİ
Genel merkez katındaki yasak aşk skandalını da anlatan Dikbayır, "Ben isim söylersem bu insanların yuvası yıkılır" dedi.

Gelişme üzerine Meral Akşener topa girdi. Akşener, "Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir" dedi, Dikbayır'a "Edepsiz, hayasız, ahlaksız" göndermesinde bulundu.

Tüm bu yaşananların gölgesinde hakkında disiplin süreci yürütülen Ümit Dikbayır, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen SÖZCÜ'ye konuştu. Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in İYİ Parti üzerinde tahakküm kurduğu, gölge başkan gibi hareket ettiğini söyledi.

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İYİ PARTİ KOLTUĞUNDAKİ GÖLGE İSİM: FATİH AKŞENER
Kendisine yöneltilen "Fatih Akşener ne zamandan beri partinin iç işlerine müdahil?" sorusunu yanıtlayan Akşener, "Aslında en az 4 senedir müdahil. Geçici sandık ama gittikçe etkisi arttı" şeklinde konuştu. Fatih Akşener'in hem ana binada hem de ek binada çalışma ofisi olduğunu dile getirdi.

Fatih Akşener'in annesi Meral Akşener'in 6'lı masa sürecinde aldığı her kararda etkili olduğu beyan eden Ümit Dikbayır, Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in de parti işlerine karıştığını anlattı.



TUNCER AKŞENER DE KARIŞIYOR
Dikbayır, "Karışmıyor gibi gözükür ama karışır (Tuncer Akşener) ben bunu anlayabiliyorum, doğaldır ama doğru değildir. Çünkü biri eşi, diğeri oğlu olduğu için duygusal davranırlar. Siyasette duygusallığa yer yok" dedi.

Fatih Akşener'in 7-8 İYİ Parti poşeti içerisinde kendi ekibine 200'er bin TL dağıttığını yineleyen Dikbayır, bu durumu 3 hafta önce kendi kulaklarıyla duyduğunu söyledi.



ESMA BEKAR...
Dikbayır'ın gündeminde Akşener'in oğlu ve eşinin yanı sıra özel kalem müdürü Esma Bekar da vardı. Bekar'ın kendisine itiraz eden herkesin kuyusunu kazdığını, kimsenin Akşener'e kendisinden daha yakın olmasını istemediğini söyledi.

Akşener'in de Esma Bekar'la ilgili bir şey dendiği vakit duvar ördüğünü, ikilinin MHP dönemlerinden beri birlikte yol aldığı biliniyor. Ümit Dikbayır, Esma Bekar'ın Akşener'in kara kutusu olduğunu dile getirdi.



AKŞENER'E GÖZDAĞI: BEN BU İFTİRALARI ÜZERİMDE BIRAKMAM
Son olarak hakkındaki taciz iddialarına da değinen Ümir Dikbayır şu ifadeleri kullandı;

Partililerimizden şunu duyuyorum: "Bu partide Ümit Dikbayır'a bu yapılabiliyorsa herkese yapılabilir…"

En çok Genel Başkan'a kırıldım, sonra partideki büyüklerim. Doğrusunu bilen çok var ama kimse sesini çıkaramıyor. Bana destek olanlar var, olamayan da var. Benim kırgınlığım siyasi yol arkadaşlarıma. Çalışanlara bir kırgınlığım olmaz, onlar ekmek parası peşinde.

Ne zaman "savcılığa vereceğim" dedim taciz iftirasını attılar. Cambaza bak yani. Ben bu iftiraları üstümde bırakmam. Burada asıl önemli olan konulardan biri de ne biliyor musunuz? Gariban bir kızı böyle kullanmak, bu işlere alet etmek, hiç ahlaki değil. 4.5 sene önce işten çıkardığınız kişiyi neden işe geri aldınız? Asıl soru işareti bu.

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