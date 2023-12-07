Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den yerel seçim açıklaması! İşte Cumhur İttifakı’nın ortak aday çıkaracağı büyükşehirler



"SORUN YOK, TAM MUTABAKAT VAR"

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarda AK Parti ile aralarında hiçbir ihtilafın olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye'nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye'dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi" diye konuştu.