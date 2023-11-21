İYİ Parti’de iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır’dan Akşener’e rest: Rezil kepaze edeceğim! İYİ Parti soruşturma başlattı

Seçimlere müstakil gireceğini duyuran İYİ Parti 'de sular durulmuyor. Zaman ayarlı kaos ve istifalarla Meral Akşener yerelde ittifaka zorlanırken "Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu?" sorusu gündeme gelirken parti içindeki kriz de boyut kazandı.

TACİZ SUÇLAMASI, KESİN İHRAÇ TALEBİ "Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır , kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar ayyuka çıktı. Söz konusu kadının partiye gelip şikayette bulunduğu, iki şahidin iddiaları doğruladığı belirtiliyor. Dikbayır ise "Vekillerden partinin parası yok diye para istediler, benden 500 bin TL istediler, ben vermedim, diğer vekiller bana sordu ben de valla ben görevi bırakırken partinin parası vardı o yüzden ben vermiyorum dedim" diyerek vekil borsası bombasını patlattı.







İYİ Parti'deki kriz iyice çıkmaza girerken Ümit Dikbayır'dan bir bomba açıklama daha geldi.



Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan SÖZCÜ'den Saygı Öztürk'e konuşan Dikbayır, istifa kararından vazgeçtiğini dile getirerek "Açıkçası 5-10 gün sonra partimizden istifa etmeyi düşünüyordum. Bağımsız kalacaktım. Ama iş madem bu hale getirildi, ben de sonuna kadar mücadele edeceğim. Yani yazık ediliyor. O kadar çok arayan var ki partili partisiz. Yazık ediyorlar partiye" gözdağı verdi.



"REZİL KEPAZE EDECEĞİM"

Akşener ve İYİ Parti kadrolarına gözdağı veren Dikbayır, "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" dedi.



Taciz suçlamalarına ilişkin de konuşan Ümit Dikbayır, suçlamaların tamamını reddetti.



"KIZIN BAŞKASIYLA İLİŞKİSİ VAR, SIRF BANA İFTİRA ATSIN DİYE İŞE ALDILAR"

Söz konusu olayın 5 yıl önce yaşandığını, iddialara konu partili kadının kendisi ile değil bir başka partiliyle ilişkisi olduğunu beyan eden Dikbayır şu ifadeleri kulllandı;



Partide tacizde bulunulduğu öne sürülen kadını işten çıkarıp olayın üstünü kapattılar. O kızcağız da işten çıkarılmasını benden biliyor. Şimdi bilemişler, 5 sene önce işten çıkarttıkları bu kişiyi işe almışlar sırf bana iftira atsın diye. O zaman bu kızın kiminle ilişkisi bulunduğu, bu olayı kimin örtbas ettiği biliniyor. Genel Başkana doğru bilgi verilmiyor, yine bir dedikodu üzerinden gidiyor. Yarın bir gün anlattığım zaman ne yapacak? Evet, bunları açıkça anlatmak zorundayım. Çünkü bana açıkça iftira ettiler. Benim de çoluk çocuğum var. Öyle şey olur mu?"



Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkındaki iddiaların araştırılması için dilekçe verecek. Ayrıca TBMM Başkanlık Divanı'na dilekçe verip, iddia konularıyla ilgili dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek.





İYİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı da 'Ümit Dikbayır' gündemiyle toplanacak. Dikbayır, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle sevk edildiği için Disiplin Kurulu 'Tedbiri' karara bağlayacak. Daha sonra tarafların dinlenmesi için gün belirlenecek.

TBMM'YE DİLEKÇE VERDİ

Ümit Dikbayır krizi körükleyecek bir adım daha attı.

Dikbayır dört suçlamadan ötürü kendisi hakkında suç duyurusunda bulunarak dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye dilekçe verdi.

Yapılan başvuruda suçlar şöyle sıralandı: Nüfuz ticareti, Resmi ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

İşte o suç duyurusu:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda Dikbayır, dilekçede kendisine yönelik 4 iddiayı ise şu şekilde sıraladı:

A- İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener ve aile fertleri ile İYİ Parti Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ve eşinin banka hesaplarını inceletmek,

B- Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde şahsına, ailesine ve üçüncü kişilere ihale ve iş alınması ve bu hususlara ilişkin aracılık etme,

C- İYİ Parti Sakarya İli Hendek İlçesi İlçe Başkanına ait olan bir işyerine milletvekili sıfatını kullanarak ceza kestirmek,

D- X isimli sosyal medya platformunda @hizircelebi06 kullanıcı isimli 2023 yılının Ekim ayında açılmış bulunan hesabın yöneticisi olma."

Söz konusu dilekçede, "Müvekkilimizle ilgili iddia ve ithamlara ilişkin olarak görevi kötüye kullanma, resmi ihaleye fesat karıştırma, nüfuzunu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından soruşturma yürütülmesini sayın Başsavcılığınızdan vekaleten arz ve talep ederiz." denildi.

Dikbayır ayrıca TBMM Başkanlığı'na dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe verdi.

Dilekçede, "Hakkımdaki iddia ve ithamlara ilişkin olarak 22/11/2023 tarih ve 2023/8373 Sayılı başvuru ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunarak konunun yargı tarafından incelenmesi ve soruşturulması için avukatım tarafından başvuruda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Anayasa'nın 83. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.' Anayasanın amil hükmü gereği bu ihbara konu oluşturan hususların yargı makamlarınca soruşturulabilmesi ve gereği işlemlerin ifa edilebilmesi için yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hususunda gereği işlemlerin yerine getirilmesi hususunu Yüce Makamınızdan saygılarımı arz ederim."