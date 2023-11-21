İYİ Parti’de iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır’dan Akşener’e rest: Rezil kepaze edeceğim! İYİ Parti soruşturma başlattı

Seçimlere müstakil gireceğini duyuran İYİ Parti'de sular durulmuyor.
Zaman ayarlı kaos ve istifalarla Meral Akşener yerelde ittifaka zorlanırken "Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu?" sorusu gündeme gelirken parti içindeki kriz de boyut kazandı.
Seçimlere müstakil gireceğini duyuran İYİ Parti'de sular durulmuyor.
Zaman ayarlı kaos ve istifalarla Meral Akşener yerelde ittifaka zorlanırken "Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu?" sorusu gündeme gelirken parti içindeki kriz de boyut kazandı.
TACİZ SUÇLAMASI, KESİN İHRAÇ TALEBİ
"Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar ayyuka çıktı.
Söz konusu kadının partiye gelip şikayette bulunduğu, iki şahidin iddiaları doğruladığı belirtiliyor.
Dikbayır ise "Vekillerden partinin parası yok diye para istediler, benden 500 bin TL istediler, ben vermedim, diğer vekiller bana sordu ben de valla ben görevi bırakırken partinin parası vardı o yüzden ben vermiyorum dedim" diyerek vekil borsası bombasını patlattı.
İYİ Parti'deki kriz iyice çıkmaza girerken Ümit Dikbayır'dan bir bomba açıklama daha geldi.
Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan SÖZCÜ'den Saygı Öztürk'e konuşan Dikbayır, istifa kararından vazgeçtiğini dile getirerek "Açıkçası 5-10 gün sonra partimizden istifa etmeyi düşünüyordum. Bağımsız kalacaktım. Ama iş madem bu hale getirildi, ben de sonuna kadar mücadele edeceğim. Yani yazık ediliyor. O kadar çok arayan var ki partili partisiz. Yazık ediyorlar partiye" gözdağı verdi.
"REZİL KEPAZE EDECEĞİM"
Akşener ve İYİ Parti kadrolarına gözdağı veren Dikbayır, "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" dedi.
Taciz suçlamalarına ilişkin de konuşan Ümit Dikbayır, suçlamaların tamamını reddetti.
"KIZIN BAŞKASIYLA İLİŞKİSİ VAR, SIRF BANA İFTİRA ATSIN DİYE İŞE ALDILAR"
Söz konusu olayın 5 yıl önce yaşandığını, iddialara konu partili kadının kendisi ile değil bir başka partiliyle ilişkisi olduğunu beyan eden Dikbayır şu ifadeleri kulllandı;
Partide tacizde bulunulduğu öne sürülen kadını işten çıkarıp olayın üstünü kapattılar. O kızcağız da işten çıkarılmasını benden biliyor. Şimdi bilemişler, 5 sene önce işten çıkarttıkları bu kişiyi işe almışlar sırf bana iftira atsın diye. O zaman bu kızın kiminle ilişkisi bulunduğu, bu olayı kimin örtbas ettiği biliniyor. Genel Başkana doğru bilgi verilmiyor, yine bir dedikodu üzerinden gidiyor. Yarın bir gün anlattığım zaman ne yapacak? Evet, bunları açıkça anlatmak zorundayım. Çünkü bana açıkça iftira ettiler. Benim de çoluk çocuğum var. Öyle şey olur mu?"
Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkındaki iddiaların araştırılması için dilekçe verecek. Ayrıca TBMM Başkanlık Divanı'na dilekçe verip, iddia konularıyla ilgili dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek.
İYİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı da 'Ümit Dikbayır' gündemiyle toplanacak. Dikbayır, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle sevk edildiği için Disiplin Kurulu 'Tedbiri' karara bağlayacak. Daha sonra tarafların dinlenmesi için gün belirlenecek.
TBMM'YE DİLEKÇE VERDİ
Ümit Dikbayır krizi körükleyecek bir adım daha attı.
Dikbayır dört suçlamadan ötürü kendisi hakkında suç duyurusunda bulunarak dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye dilekçe verdi.
Yapılan başvuruda suçlar şöyle sıralandı: Nüfuz ticareti, Resmi ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
İşte o suç duyurusu:
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda Dikbayır, dilekçede kendisine yönelik 4 iddiayı ise şu şekilde sıraladı:
A- İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener ve aile fertleri ile İYİ Parti Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ve eşinin banka hesaplarını inceletmek,
B- Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde şahsına, ailesine ve üçüncü kişilere ihale ve iş alınması ve bu hususlara ilişkin aracılık etme,
C- İYİ Parti Sakarya İli Hendek İlçesi İlçe Başkanına ait olan bir işyerine milletvekili sıfatını kullanarak ceza kestirmek,
D- X isimli sosyal medya platformunda @hizircelebi06 kullanıcı isimli 2023 yılının Ekim ayında açılmış bulunan hesabın yöneticisi olma."
Söz konusu dilekçede, "Müvekkilimizle ilgili iddia ve ithamlara ilişkin olarak görevi kötüye kullanma, resmi ihaleye fesat karıştırma, nüfuzunu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından soruşturma yürütülmesini sayın Başsavcılığınızdan vekaleten arz ve talep ederiz." denildi.
Dikbayır ayrıca TBMM Başkanlığı'na dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe verdi.
Dilekçede, "Hakkımdaki iddia ve ithamlara ilişkin olarak 22/11/2023 tarih ve 2023/8373 Sayılı başvuru ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunarak konunun yargı tarafından incelenmesi ve soruşturulması için avukatım tarafından başvuruda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Anayasa'nın 83. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.' Anayasanın amil hükmü gereği bu ihbara konu oluşturan hususların yargı makamlarınca soruşturulabilmesi ve gereği işlemlerin ifa edilebilmesi için yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hususunda gereği işlemlerin yerine getirilmesi hususunu Yüce Makamınızdan saygılarımı arz ederim."
TBMM'ye sunulan dilekçe:
İYİ PARTİ'DEN DİKBAYIR AÇIKLAMASI
İYİ Parti, taciz gerekçesiyle Parti Disiplin Kurulu'na sevk ettiği İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkında soruşturma başlatılmasına oy birliğiyle karar verdi.
Partiden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Müşterek Disiplin Kurulumuz, 22.11.2023 tarihinde toplanarak; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemi ile Disiplin Kurulu'na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında, SORUŞTURMA BAŞLATILMASINA, SAVUNMASININ İSTENİLMESİNE VE TEDBİR TALEBİNİN KABULÜNE oy birliğiyle karar verilmiştir."
İYİ PARTİ DEDİKODU KAZANINA DÖNDÜ, AKŞENER GEREĞİNİ YAPMADI
İddialar ve suçlamaların odağındaki Ümit Dikbayır, geride bıraktığımız gün İYİ Parti'nin dedikodu kazanına döndüğünü belirtip, partilileri 'hesapçı' ve 'kurnaz' olarak tanımlayarak, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti'de dedikodu kazanının kaynadığını, Akşener'in iftiralarla manipüle edildiğini dile getiren Dikbayır, "Milletimize umut olarak anılması gereken İYİ Parti, maalesef iftiralar ve dedikodularla anılmaktadır. İlk günlerde şahsımın onuru ve şerefi söz konusu olsa da dava arkadaşlarımın bir toz zerresi kadar bir emeğinin bile heba olmaması adına suskunluğumu korudum. İnandım ve bekledim ki Genel Başkanımız bu iftira ve dedikodu çarkını kıracak, gereğini yapacak. İnanıyordum ki Sayın Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti'ye verilen hiçbir emeği, iftira, hırsızlık ve para ilişkileri ile aynı cümle içinde kullandırmayacak. Ama olmadı" ifadelerini kullandı.
Dikbayır şu ifadeleri kullandı;
"DEDİKODU KAZANINA ODUN ATILDI"
"Bu çirkin ve eğri işlerin önüne geçmek yerine o kazanın altına odun atıldı. Suskunluğumu korumakla birlikte partimizin elini rahatlatmak, soluk aldırmak için hakkımdaki iddiaların araştırılmasını talep ettim. Hem parti disiplin kuruluna hem de İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi'ne dilekçe verdim. Ancak üzülerek tecrübe ettim ki, kutsal emanet gördüğüm emekleri korumaktaki hassasiyetim, partimizin yetkili kurumlarında karşılık bulmadı"
Hakkında çıkan taciz suçlamalarına da değinen Ümit Dikbayır, İYİ Partilileri 'hesapçı' ve 'kurnaz' olarak tanımlayarak, "Öyle sınır tanımaz bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız ki her gün iddialar değişiyor, her gün yeni yalanlar üretiliyor, her gün yeni kalpler kırılıyor. Nitekim benim sayın genel başkan ve yakınlarının banka hesaplarını incelettiğim yalanıyla başlayan dedikodular bugün disiplin kuruluna sevkimde gerekçe gösterilen taciz iftirasının atıldığı ahlaksız bir girdaba kadar sürüklenmiştir" dedi.
AKŞENER'E GÖZDAĞI... "BU NOKTADAN SONRA VEBALİ BOYNUNA"
Haysiyet mücadelesi verdiğini söyleyen Dikbayır, "Bu çirkinlikleri artık hukukun, adaletin gündemine taşıyorum. Tüm iddiaların araştırılmasını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyorum. Bu noktadan sonra bütün vebal de suskunluğun ebedi zarafetini görmezden gelenlerin boynundadır" Akşener ve diğer İYİ Partililere gözdağı verdi.