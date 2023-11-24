Akşener'den Ümit Dikbayır'a yaylım ateşi: "Edepsiz, hayasız, ahlaksız" | Özgür Özel ve Mansur Yavaş soruldu: İttifaka girmedi

DİKBAYIR'A BOMBARDIMAN: "EDEPSİZ, HAYASIZ VE AHLAKSIZ..."
"Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir" diyerek Ümit Dikbayır'a "Edepsiz, hayasız, ahlaksız" göndermesinde bulunan Akşener, şu ifadeleri kullandı;
"Bir kere çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Benim bir prensibim var. Partimizden ayrılan arkadaşlarımız, istifa eden arkadaşlarımız hakkında bugüne kadar konuşmamaya özen gösterdim. Arkadaşlarımızın da konuşmamasını sağlamaya özen gösterdim.
Çünkü sorumluluk ama her şeye rağmen sorumluluk o şehrin seçmenine aittir. Yani izahta bulunacak alan orasıdır. Hesaplaşılacak ya da helalleşilecek yer de orasıdır. Dolayısıyla ben buna böyle inandığım için hiçbir zaman nezaketimi bozmadım.
Zaman zaman da çok çirkin, haksız suçlamalara maruz kalmama rağmen"
MANSUR YAVAŞ'IN ZİYARETİ: İTTİFAK KONUŞULMADI
Bir gazetecinin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sizi ziyaret etti. Bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Akşener, şunları söyledi:
"Sayın Mansur Yavaş bir nezaket ziyareti yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda genel başkanları Sayın Özgür Özel'in de selamlarını getirdi. Bunun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Şunu söylemek isterim. Bazı basın yayın organlarında tesadüfen gördüm, çirkin bir tavır oluştuğuna dair. Asla böyle bir şey yok. Sayın Mansur Yavaş, tekrar söylüyorum, bir nezaket ziyareti yaptı. Adı üstünde nezaket. Kendi genel başkanlarının selamlarını getirdi. O nedenle zaten böyle bir durumda hepimiz açısından çok üzüldüğüm bir haber. Artık ipin ucu kaçtı Türkiye'de. Misafir gelmiş, nezaket ziyareti yapan bir insana nasıl çirkin bir davranış sergilenir ki? Onu düzeltmek isterim. Kesinlikle öyle bir şey yok."
ÖZGÜR ÖZEL'İN 'MERAL ABLAM' SÖZLERİ
Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında yaptığı açıklamaların hatırlatılmasının ardından, "Ben izleyemedim. Sabah söyledi arkadaşlarımız. Çünkü bir toplantım vardı akşam, izleyemedim. Güzel şeyler söylediğini söylediler. O kadar biliyorum." ifadesini kullandı.
Bilindiği üzere Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile aynı üslubu takınarak "Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de üzerime ne düşüyorsa yapacağım" demişti.
Akşener'in hem Mansur Yavaş hem de Özgür Özel soruları karşısında ittifak konusuna değinmemesi dikkatlerden kaçmadı.