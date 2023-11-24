Akşener'den Ümit Dikbayır'a yaylım ateşi: "Edepsiz, hayasız, ahlaksız" | Özgür Özel ve Mansur Yavaş soruldu: İttifaka girmedi

Taciz ve belediyelerle para ilişkisi iddiaları ile suçlanan Ümit Dikbayır ise savcılığa suç duyurusunda bulunarak TBMM'ye "Dokunulmazlığım kaldırılsın" dilekçesi ile başvuru yaptı.

FATİH AKŞENER'İN AKÇELİ İŞLERİ Dikbayır, Meral Akşener 'in oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın para ilişkilerinden bahsederek bombayı İYİ Parti'nin kucağına bıraktı. Şu ifadeleri kullandı; "Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim" "Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış"



GENEL MERKEZ KATINDA YASAK AŞK SKANDALI

Partideki yasak aşk skandalını da açık eden Dikbayır, "5 sene önce partiden atılmış bir kız, neden atıldığını biliyorum. Bu kız genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. İsmini söylemeyeceğim, ikisinin de ailesi var. Bu işleri öyle ortaya atmak kolay değil. Ben isim söylersem bu insanların yuvası yıkılır. Bu işler kolay değil" dedi.



"REZİL KEPAZE EDECEĞİM"

Hatırlanacağı üzere Dikbayır, geçtiğimiz günlerde "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" diyerek Akşener'e gözdağı vermişti.

Yaşanan bu gelişmeeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Müşterek Disiplin Kurulunca Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "İlgili iddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin 'Bunlar iftiradır' diyerek mahkemeye gittiği bir süreç bu." değerlendirmesinde bulundu.