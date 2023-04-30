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    • 30.04.2023 19:03
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmir'de: "Kocam ilk defa milli oldu! Evet, utandı ve kaçtı..."

    7'li koalisyon yıkım siyasetini yüksek perdeden dillendirmek adına bugün İzmir'e ayak bastı. Mitingde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İzmirlileri "Selamün Aleyküm Sivaslılar" diyehrek selamlarken bir bomba da Meral Akşener'den geldi. İzmir'deki mitinge eşi Tuncer Akşener'i de getiren İYİ Parti Genel Başkanı, "Herkes eşiyle çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk defa milli oldu... Evet, utandı ve kaçtı..." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kocam ilk defa milli oldu! Utandı ve kaçtı...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. 'Türkiye Yüzyılı' deyip sembol projelerin altına imzasını atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

    Öte yandan yıkım ittifakı seçim çalışmaları kapsamında bugün İzmir'e geldi. Sahneye 10 kişi çıktı, uzayıp giden konuşmalar seçmenin canını sıktı tadını kaçırdı.



    İZMİRLİLERİ 'SELAMÜN ALEYKÜM SİVASLILAR
    Masanın küçük ortaklarından Temel Karamollaoğlu eline mikrofonu aldı, "Selamün Aleyküm Sivaslılar" diyerek söze girdi. Hata yaptığını anlayıp toparlanmaya çalışan Karamollaoğlu Sivas'tan "Kıymetli İzmirlilere" jet hızında bir geçiş yaptı.

    KARAMOLLAOĞLU'NU İÇKİLERLE DİNLEDİLER
    Milli Görüş'ü temsil ettiği savunan Karamollaoğlu'nu ellerinde içkiyle takip eden kitle ise o anlara bir anlam veremedi. Öte yandan bu durum Saadet Partisi'nin yaşadığı derin savrulmayı da bir kez daha açık etti.

    Karamollaoğlu'ndan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sarf ettiği sözlerle tüm dikkatleri üzerine topladı.




    "KOCAM İLK DEFA MİLLİ OLDU"
    İzmir'deki mitinge eşi Tuncer Akşener'i de getiren İYİ Parti Genel Başkanı, "Herkes eşiyle çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk defa milli oldu... Evet, utandı ve kaçtı..." ifadelerini kullandı.

    Meral Akşener'in "Kocam ilk defa milli oldu" sözleri çokça konuşuldu.
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