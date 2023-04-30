İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmir'de: "Kocam ilk defa milli oldu! Evet, utandı ve kaçtı..."





İZMİRLİLERİ 'SELAMÜN ALEYKÜM SİVASLILAR

Masanın küçük ortaklarından Temel Karamollaoğlu eline mikrofonu aldı, "Selamün Aleyküm Sivaslılar" diyerek söze girdi. Hata yaptığını anlayıp toparlanmaya çalışan Karamollaoğlu Sivas'tan "Kıymetli İzmirlilere" jet hızında bir geçiş yaptı.



KARAMOLLAOĞLU'NU İÇKİLERLE DİNLEDİLER

Milli Görüş'ü temsil ettiği savunan Karamollaoğlu'nu ellerinde içkiyle takip eden kitle ise o anlara bir anlam veremedi. Öte yandan bu durum Saadet Partisi'nin yaşadığı derin savrulmayı da bir kez daha açık etti.



Karamollaoğlu'ndan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sarf ettiği sözlerle tüm dikkatleri üzerine topladı.