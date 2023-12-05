SON DAKİKA I Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri... Dilan Polat ve eşi Engin Polat 'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı soruşturma genişlemeye devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik olarak başlattığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" soruşturması kapsamında, daha önce Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 fenomen hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmiş, ardından da 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, fotoğrafta yer alan kişilere ait 12 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.