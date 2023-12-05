SON DAKİKA I Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri... Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı soruşturma genişlemeye devam ediyor.
Son dakika haberleri... Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı soruşturma genişlemeye devam ediyor.
Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar ligi' olarak isimlendirerek paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 sosyal medya fenomeni de soruşturmaya dahil edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik olarak başlattığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" soruşturması kapsamında, daha önce Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 fenomen hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmiş, ardından da 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, fotoğrafta yer alan kişilere ait 12 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
TAYYARGİLLERE AİT 3 ŞİRKETE DE KAYYUM ATANDI
24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Özlem Öz'ün annesi Hayriye Altınok, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
Hakimlik, Tayyar ve Özlem Öz çiftinin taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına el konulmasına hükmetti. Özlem ve Tayyar Öz çiftinin 3 şirketine kayyum atandı.
NESLİM GÜNGEN VE EŞİ İNANÇ GÜNGEN'İN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Bugün Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya fenomeni ve güzellik salonları olan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında Güngen çiftinin mal varlıklarına ise tedbir amaçlı el konuldu.