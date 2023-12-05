CHP’li İBB’nin konser skandalı! Öğretmenlerin canını hiçe saydılar etkinliği iptal edip suçu şarkıcı Melike Şahin’e attılar

"RESMEN HEDEF TAHTASINA KONULDUM"

İptal edilen konser sonrası İBB ve Melike Şahin arasındaki gerilim sürerken Şahin'den bir açıklama daha geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada konsere gelen tüm öğretmenlerden özür dileyen Melike Şahin, "Cumartesi akşamı yaşanan rezaletle ilgili ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü hem bir özür borcum var hem de çok büyük bir haksızlığa uğradım. Bunu benim ağzımdan da dinlemenizi isterim. Öncelikle o akşam alana gelen binlerce öğretmenimizden çok çok özür dilerim. Öyle ya da böyle onun hatası bunun hatası... Evet benimle hiç ilgisi yok ama sonuçta benim konserimdi ve siz bu rezaleti yaşamak zorunda kaldınız. Tüm samimiyetimle söylüyorum çok özür dilerim. Ama size yansıtıldığı gibi 'rüzgar esti sahneye' çıkmadı gibi bir şey yok. Bizim rüzgar dediğimiz şey çok daha büyük çaplı bir sorundu. Bunu ortaya koymaya çalıştık aslında. Çünkü sahnenin sağında ve solundaki led ekranlar, hoparlörler, enstrümanlar, rüzgar vurduğu zaman bunların uçtuğu ve hepsinin sallandığı ve can güvenliğinin olmadığı bir durum vardı. Sadece bizim açımızdan değil, dinleyicilerde bundan zarar görebilirdi. Herhangi birisinin üzerine yıkılabilirdi."