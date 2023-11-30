Özgür Özel Akşener’in kapısını aşındırırken CHP medyası İYİ Parti’yi fena vurdu: İttifak yapılacak değil teşhir ve tecrit edilecek parti

CHP MEDYASINDA İYİ PARTİ'Yİ YERDEN YERE VURMA SEANSLARI
Özgür Özel
, Meral Akşener
'in kapısını ittifak için aşındırırken CHP medyası İYİ Parti'yi yerden yere vurmaya başladı.
Fondaş TELE 1 ekranlarında İYİ Parti'nin tartışmalı ve şaibeli bir parti olduğu vurgulandı. Merdan Yanardağ
, "İYİ Parti'den daha fazla tartışılan bir kurum var mı Türkiye'de yok? Akçeli konularla çalkalanan bir parti"
ifadelerini kullandı.
Yanardağ, İYİ Parti'nin hesabının CHP'yi çökertip laik seçmen havuzunda en büyük parti olmak olduğunu öne sürerek, "Bu hesap o kadar büyük bir yanlış yapmaya götürdü ki kendilerini; zincirleme hata yapmaya, milletvekillerini parayla dağıttıkları iddialarıyla yüzleşmeye ve şimdi de yerel seçimleri CHP'ye kaybettirmek için çalışmaya başladılar"
şeklinde konuştu.
"İYİ PARTİ İTTİFAK YAPILACAK DEĞİL TEŞHİR VE TECRİT EDİLECEK PARTİDİR"
İYİ Parti'nin ittifak yapılacak bir parti olmadığını söyleyen Merdan Yanardağ
, Özgür Özel
'e 'nezaket dışında İYİ Parti ile işin olmasın" çağrısında bulundu.
Şu ifadeleri kullandı;
İYİ Parti artık ittifak yapılacak bir parti değildir! İYİ Parti teşhir ve tecrit edilecek bir partidir. Özgür Özel'in nezaket dışında İYİ Parti ile işi olmasın
"SEÇİMİ AKŞENER KAYBETTİRDİ, İYİ PARTİ'NİN DURUMU İYİ DEĞİL"
Aynı programda Emre Kongar ise, "%2 farkla kaybedilen bir seçimin birinci dereceden sorumlusu Meral Akşener
'dir. İYİ Parti'nin geleceği İYİ değil" değerlendirmesini yaptı.