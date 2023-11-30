Özgür Özel Akşener’in kapısını aşındırırken CHP medyası İYİ Parti’yi fena vurdu: İttifak yapılacak değil teşhir ve tecrit edilecek parti





ÖZEL: İŞ BİRLİĞİ OLUP OLMAYACAĞINI SORDUK

CHP'nin emanetçi tavşanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ikili iş birliği gerektidirdiğini söyledi.



Özel, "Biz, İYİ Partiye önümüzdeki yerel seçimde, yerel seçime yönelik olarak işbirliği içinde olup olamayacağımızı, böyle bir kararın Genel İdare Kurulu kararının yeniden bu konuda Genel İdare Kurulu tarafından gözden geçirilip, geçirilemeyeceğini, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin görevlendirileceği kişilerin birlikte çalışma imkanının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk. Sayın Genel Başkan'ımızdan bu konuda bir cevap aldık" ifadelerini kullandı.