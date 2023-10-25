Arda Turan, Muslera ve Buse Terim'i dolandırmıştı! Futbol dünyasını sarsan vurgunda şoke eden detaylar: Kızı gibiydim

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera'nın olduğu futbol dünyasının ünlü isimlerini 'özel kapalı fon' vurgunuyla mağdur etti.Tutuklanan Erzan hakkında 216 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamenin her detayı ise şoke etti. İşte detaylar...