Arda Turan, Muslera ve Buse Terim'i dolandırmıştı! Futbol dünyasını sarsan vurgunda şoke eden detaylar: Kızı gibiydim

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera'nın olduğu futbol dünyasının ünlü isimlerini 'özel kapalı fon' vurgunuyla mağdur etti.Tutuklanan Erzan hakkında 216 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamenin her detayı ise şoke etti. İşte detaylar...
Futbol dünyası, özel fon vurgunuyla sarsıldı. Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında eski futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın da olduğu ünlü isimleri milyonlarca dolar dolandırdı.
Hakkında 216 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 18 müştekinin yer aldığı iddianamedeki detaylar, vurgunun nasıl sistemli bir şekilde yapıldığını kanıtladı. Erzan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Öyle ki Seçil Erzan'ın inandırıcı olmak için zaman zaman mağdurların yanında birileriyle telefonda konuşarak bankacılık literatüründe yer alan ISIN (Uluslararası Menkul Kıymetler Kimlik Numarası) kodu gibi tabirler kullanarak karşı tarafa verdiği güveni daha da arttırdığı ortaya çıktı.