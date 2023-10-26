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Ünlü isimleri dolandıran bankacı vurgununda yeni detaylar: Arda’dan Seçil Erzan’a hediye Rolex! Suç ortağı ortaya çıktı

Özel fon vurgunu yalanıyla ünlü futbolcuların da arasında olduğu 18 kişiyi milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan ve 5 şüpheliyle ilgili hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Şüpheliler arasında Erzan'ın görev yaptığı banka şubesinde yardımcısı olan Asiye Öztürk'ün de 6 kişinin toplam 11 milyon 435 bin dolar dolandırılmasıyla ilgili hazırlanan evraklarda imzasına rastlandı. Savcılık bu 6 eylemde Öztürk'ü Erzan'la başından itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği değerlendirmesinde bulundu. Öztürk, Erzan'ın kendisine "Asiye şunları imzala, acil müşteriye vereceğim demişti. Güvenerek imza attım. Hata yaptığımı kabul ediyorum" diye konuştu. Öte yandan 7 milyon 500 bin dolarını kaptıran Arda Turan'ın Erzan'a bir de on binlerce euroluk Rolex saat hediye ettiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 15:00 Güncelleme 26 Ekim 2023, 15:00
Ünlü isimleri dolandıran bankacı vurgununda yeni detaylar: Arda’dan Seçil Erzan’a hediye Rolex! Suç ortağı ortaya çıktı 1

Özel fon vurgunu yalanıyla aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandıran Seçil Erzan'la ilgili yürütülen iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Ünlü isimleri dolandıran bankacı vurgununda yeni detaylar: Arda’dan Seçil Erzan’a hediye Rolex! Suç ortağı ortaya çıktı 2

Bankacı Seçil Erzan'a 'nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik' suçlamalarıyla 216 yıl, 3'ü tutuklu 6 kişiye ise 65'er yıla kadar hapis cezaları istendi.

Ünlü isimleri dolandıran bankacı vurgununda yeni detaylar: Arda’dan Seçil Erzan’a hediye Rolex! Suç ortağı ortaya çıktı 3

Şüpheliler arasında Erzan'ın görev yaptığı Levent'teki banka şubesinde Şube Müdür Yardımcısı olan Asiye Öztürk de yer aldı.

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