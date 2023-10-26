Ünlü isimleri dolandıran bankacı vurgununda yeni detaylar: Arda’dan Seçil Erzan’a hediye Rolex! Suç ortağı ortaya çıktı

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Özel fon vurgunu yalanıyla aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandıran Seçil Erzan'la ilgili yürütülen iddianamenin detayları ortaya çıktı.