Ünlü isimleri dolandıran bankacı vurgununda yeni detaylar: Arda’dan Seçil Erzan’a hediye Rolex! Suç ortağı ortaya çıktı

Özel fon vurgunu yalanıyla aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandıran Seçil Erzan'la ilgili yürütülen iddianamenin detayları ortaya çıktı.
Bankacı Seçil Erzan'a 'nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik' suçlamalarıyla 216 yıl, 3'ü tutuklu 6 kişiye ise 65'er yıla kadar hapis cezaları istendi.
Şüpheliler arasında Erzan'ın görev yaptığı Levent'teki banka şubesinde Şube Müdür Yardımcısı olan Asiye Öztürk de yer aldı.