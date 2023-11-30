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Ekremci Halk TV ve Odatv'den Kılıçdaroğlu'na zaman ayarlı 'Devr-i Sabık' operasyonu! '"Kayıp 160 milyon lira" iddiasının perde arkası

CHP'deki olaylı kurultay sonrası Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ofis açıp CHP rozeti takarak 'intikam' mesaisine başladı. Ekrem İmamoğlu kanadında ise "Kılıçdaroğlu intikam için acaba hangi dosya ve kasetleri patlatacak" tedirginliği baş gösterdi. Bu kapsamda Ekremciler de Kılıçdaroğlu'na karşı pozisyon aldı. Halk TV ve Odatv "CHP'de kayıp milyonlar" iddiası ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan 'Devr-i Sabık' operasyonuna girişti. Söz konusu operasyonun arkasında bizatihi Ekrem İmamoğlu'nun olduğu konuşuluyor. Bilindiği üzere Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ve Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın İmamoğlu'na oldukça yakın bir isim.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 17:54 Güncelleme 30 Kasım 2023, 18:24
Ekremci Halk TV ve Odatv’den Kılıçdaroğlu’na zaman ayarlı ’Devr-i Sabık’ operasyonu! ’Kayıp 160 milyon lira iddiasının perde arkası

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlere sayılı bir zaman kaldı. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona eren CHP'de taşlar bür türlü yerine oturmadı.

Özgür Özel'in koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında kaldı. Ekremciler İmamoğlu'nu 'fiili eş başkan' ilan ederken, Özel 'emanetçi tavşan' konumuna düştü. İkili arasında yaşanan koltuk tartışmaları sürerken gözler devrik Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı konuşuluyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu siyasi ofis açıp CHP rozeti takarak 'mücadeleye devam' mesajı verdi.

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EKREMCİLERDE 'DOSYA VE KASET' TEDİRGİNLİĞİ
Genel Merkez'in 500 metre batısında yer alan gölge genel merkez Ekremcilerde "Kılıçdaroğlu intikam için acaba hangi dosya ve kasetleri patlatacak" tedirginliğine yol açtı. Bu durumu daha iyi algılamak için Ekrem İmamoğlu'na yakın kalemşorları mercek altına almakta fayda var.

"KURNAZ KEMAL İMAMOĞLU ALEYHİNDE ÇALIŞACAK"
Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın 'kurnaz' olarak tanımladığı Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu aleyhinde çalışma yürütebileceğini ima etti.

Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinin CHP'yi tekrar ele geçirme hırsında olduğunu söyledi.

Yalçın şunları yazdı:

"Yerel seçimde Kılıçdaroğlu (ve çevresi) İstanbul'da İmamoğlu aleyhine mi çalışacak? Partide uzlaşma değil, çatışma mı çıkacak?

Ülkemiz siyasetinde gördüğümüz hep aynı:

Her kaybeden politikacı intikamcı maalesef! Umarım Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinin CHP'yi tekrar ele geçirmek hırsı biter. Yoksa kişisel kızgınlıkları kendilerini de CHP'yi de çok yıpratır…"

Kılıçdaroğlunun intikam ofisi gölge genel merkez oldu! Seçim sonrasına hazırlık yapıyor iddiası

CHP 24-25-26.Dönem İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aldığı %49'luk delege oyuna dikkat çekti ve 'Kemalci'lerin seçim sonrasına hazırlık yaptığını dile getirdi. Balbay, "Seçim sonrasına değil, seçim öncesine hazırlanın!" dedi.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekremciler de Kılıçdaroğlu'na karşı pozisyon aldı.



EKREMCİLER KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI POZİSYON ALDI: "KAYIP 160 MİLYON LİRA" BOMBASI
İmamoğlu'na yakın medya kuruluşlarından olan Halk TV 'kulis bilgi' maskesi altında CHP'de önceki dönemden kayıp 160 milyon lira olduğunu öne sürdü.

İlgili haberde Kılıçdaroğlu hedef gösterildi, kayıp 160 milyon liranın Genel Başkanlık yarışı sırasında Kılıçdaroğlu'nun bir kurmayı tarafından trol hesaplar oluşturmak için kullanıldığı yazıldı. Ekremciler, Genel Merkez'e sürekli her biri milyonları bulan, sözleşmesi olmayan ödeme istekleri geldiğini iddia etti.



BAĞIMSIZ GAZETECİLİK HİKAYE... AMAÇ DEVR-İ SABIK OLUŞTURMAK
Halktv'nin internet sitesinde yer alan "CHP'de '160 milyon lira' şoku" başlıklı haberde "Bağımsız gazetecilik anlayışı gereği CHP'deki kayıp milyonların izini sürmeye devam edeceğiz" denildi.

Ancak esas amacın bağımsız gazetecilik olmadığı, "CHP'de kayıp milyonlar var" algısı yayılarak Kılıçdaroğlu hakkında devr-i sabık oluşturulmak istenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Halk TV'den sonra Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv de "CHP'de kayıp milyonlar" iddiası ile Kılıçdaroğlu'na operasyona girişti.

"CHP'DE KAYIP 160 MİLYON" başlığıyla manşetten verilen haberde, "Odatv'nin daha önce defalarca gündeme getirdiği ancak muhalif medyanın da sessiz kaldığı "CHP'deki kayıp milyonlar" CHP'de değişim rüzgarıyla birlikte Halk TV'nin de gündemine girdi" denildi.



TALİMAT İMAMOĞLU'NDAN MI? CAFER'İ SONER'İ HAREKETE GEÇTİ
Ekremci isimlerin zaman ayarlı bir şekilde Kılıçdaroğlu'na 'Devr-i Sabık' operasyonu çekmesinin ardında bizatihi Ekrem İmamoğlu'nun olduğu konuşuluyor. Bilindiğ üzere Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu. Mahiroğlu, İmamoğlu'na oldukça yakın bir isim.

İBB, Mahiroğlu'nun boğaza nazır kaçak villasına göz yumuyor.



Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın da Ekrem İmamoğlu taraftarı. Her fırsatta İmamoğlu ve değişim odaklı haberler yaptı, köşesinden Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

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KILIÇDAROĞLU VE SONER YALÇIN MAHKEMELİK: ODA TV'YE GÜVENMİYORUM
Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz aylarda Odatv'yi hedef almış, "Odatv'nin geliri nereden onu sorun?" diyerek "İmamoğlu tarafından fonlanıyorlar" imasında bulunmuştu.

CHP'nin devrik lideri Odatv'nin güvenilmez olduğunu söyleyerek, "Eskiden Odatv'yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum" demişti.

Takip eden süreçte Odatv ve Kılıçdaroğlu mahkemelik olmuştu.

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Ekremci Halk TV ve Odatv’den Kılıçdaroğlu’na zaman ayarlı ’Devr-i Sabık’ operasyonu! ’Kayıp 160 milyon lira iddiasının perde arkası
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