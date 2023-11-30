Ekremci Halk TV ve Odatv'den Kılıçdaroğlu'na zaman ayarlı 'Devr-i Sabık' operasyonu! '"Kayıp 160 milyon lira" iddiasının perde arkası

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlere sayılı bir zaman kaldı. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona eren CHP'de taşlar bür türlü yerine oturmadı. Özgür Özel 'in koltuğu Ekrem İmamoğlu 'nun vesayeti altında kaldı. Ekremciler İmamoğlu'nu 'fiili eş başkan' ilan ederken, Özel 'emanetçi tavşan' konumuna düştü. İkili arasında yaşanan koltuk tartışmaları sürerken gözler devrik Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı konuşuluyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu siyasi ofis açıp CHP rozeti takarak 'mücadeleye devam' mesajı verdi.

EKREMCİLERDE 'DOSYA VE KASET' TEDİRGİNLİĞİ

Genel Merkez'in 500 metre batısında yer alan gölge genel merkez Ekremcilerde "Kılıçdaroğlu intikam için acaba hangi dosya ve kasetleri patlatacak" tedirginliğine yol açtı. Bu durumu daha iyi algılamak için Ekrem İmamoğlu'na yakın kalemşorları mercek altına almakta fayda var.



"KURNAZ KEMAL İMAMOĞLU ALEYHİNDE ÇALIŞACAK"

Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın 'kurnaz' olarak tanımladığı Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu aleyhinde çalışma yürütebileceğini ima etti.



Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinin CHP'yi tekrar ele geçirme hırsında olduğunu söyledi.



Yalçın şunları yazdı:

"Yerel seçimde Kılıçdaroğlu (ve çevresi) İstanbul'da İmamoğlu aleyhine mi çalışacak? Partide uzlaşma değil, çatışma mı çıkacak?

Ülkemiz siyasetinde gördüğümüz hep aynı:



Her kaybeden politikacı intikamcı maalesef! Umarım Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinin CHP'yi tekrar ele geçirmek hırsı biter. Yoksa kişisel kızgınlıkları kendilerini de CHP'yi de çok yıpratır…"