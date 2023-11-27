Fatih Terim'i öne sürdü vurgun yaptı | 'Ben dolandırıldım' diyen Seçil Erzan'ın ses kaydı ifşa oldu: "Beni üzme"

Özel bir bankasının eski şube müdürü Seçil Erzan, 'özel fon' yalanıyla Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdı. 18 müştekinin yer aldığı iddianamede 216 yıla kadar hapsi istenen ve "Ben dolandırıcı değilim ben dolandırıldım" diyen Seçil Erzan'ın telefon konuşması ifşa oldu. Telefon konuşmasında Seçil Erzan'nın Fatih Terim'in fonu olduğunu söyleyerek, Bülent Çeviker ve İnci Çeviker'e 3 haftada yüzde 27 faiz önerdiği öğrenildi. Öte yandan dolandırılan bazı ünlü isimlerin verdikleri paralar karşılığında herhangi bir dekont ya da belge almak yerine kaşeli, imzalı A4 kağıt parçalarıyla yetindikleri ortaya çıktı.
Futbol dünyası dolandırıcılık olayıyla salllanıyor.
Seçil Erzan isimli banka müdürünün "Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu birçok tanınan ismini dolandırıldığı konuşuluyor.
BANKADA BULUNAMADI
Seçil Erzan'ın fon vurgunu patlak verince Denizbank'ta alarm butonuna basılmıştı. Banka 7 Nisan günü hemen teftiş kurulunu Seçil Erzan'ın müdürlük yaptığı Levent'teki şubeye göndermişti.
Teftiş kurulu şubede inceleme yaparken Seçil Erzan izinli olduğu için ortalıkta yoktu. Telefonla arandı ancak ulaşılamadı. Bankanın aradığı saatlerde Seçil Erzan hakkında savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında nöbetçi mahkeme yurtdışına çıkış yasağı koymuştu.
Ertesi gün Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu bankanın genel müdürlük binasına konuyu görüşmeye ilişkin gitti.
YALNIZCA ARDA TURAN'A YERİNİ SÖYLEDİ
Banka yetkilileri Seçil Erzan'a ulaşamadıklarını ne olup bittiğini anlamaya çalıştıklarını söylüyorlardı. Bu üçlü bankadan ayrıldıktan sonra Seçil Erzan, kendisini arayan Arda Turan'ın telefonunu açmış ve Çorlu'daki evinde olduğunu söylemişti.
Arda Turan da banka yetkilisini arayarak Seçil Erzan'ın Çorlu'daki evinde olduğunu, sadece bağlı olduğu müdürle görüşeceğini söylediğini iletmişti. Bu bilgi üzerine bankanın Bölge Müdürü Sermin Tekin soluğu Çorlu'da aldı.