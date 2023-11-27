Fatih Terim'i öne sürdü vurgun yaptı | 'Ben dolandırıldım' diyen Seçil Erzan'ın ses kaydı ifşa oldu: "Beni üzme"

Seçil Erzan isimli banka müdürünün "Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu birçok tanınan ismini dolandırıldığı konuşuluyor.

Teftiş kurulu şubede inceleme yaparken Seçil Erzan izinli olduğu için ortalıkta yoktu. Telefonla arandı ancak ulaşılamadı. Bankanın aradığı saatlerde Seçil Erzan hakkında savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında nöbetçi mahkeme yurtdışına çıkış yasağı koymuştu.

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YALNIZCA ARDA TURAN'A YERİNİ SÖYLEDİ

Banka yetkilileri Seçil Erzan'a ulaşamadıklarını ne olup bittiğini anlamaya çalıştıklarını söylüyorlardı. Bu üçlü bankadan ayrıldıktan sonra Seçil Erzan, kendisini arayan Arda Turan'ın telefonunu açmış ve Çorlu'daki evinde olduğunu söylemişti.

Arda Turan da banka yetkilisini arayarak Seçil Erzan'ın Çorlu'daki evinde olduğunu, sadece bağlı olduğu müdürle görüşeceğini söylediğini iletmişti. Bu bilgi üzerine bankanın Bölge Müdürü Sermin Tekin soluğu Çorlu'da aldı.