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Türkiye’nin konuştuğu vurgunda 2. ifade! Seçil Erzan’dan şoke eden iddia: Serum takıp tehdit ettiler! Resmi olmayan kağıt parçalarıyla milyonlar gitmiş

Futbol dünyası dolandırıcılık olayıyla çalkalanıyor. Seçil Erzan isimli banka müdürünün "Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu futbol dünyasının önemli isimlerinden milyonlarca dolar para aldığı ortaya çıktı. Her gün yeni detayların gün yüzüne çıktığı olayda Seçil Erzan'ın ifadesindeki 'serum' detayı ise gündem oldu. Çorlu’daki evinde ele geçirilen not kağıdıyla ilgili sorgusunda Erzan "Serumlar takılarak bana ‘bu işi banka dışında yaptın’ diye söylettirdiler" dedi, o isimleri tek tek açıkladı. Öte yandan parayı yurt dışına çıkaran isim de belirlenirken, dolandırılan bazı ünlü isimlerin verdikleri paralar karşılığında herhangi bir dekont ya da belge almak yerine kaşeli, imzalı A4 kağıt parçalarıyla yetindikleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 11:20 Güncelleme 27 Kasım 2023, 11:52
Türkiye’nin konuştuğu vurgunda 2. ifade! Seçil Erzan’dan şoke eden iddia: Serum takıp tehdit ettiler! Resmi olmayan kağıt parçalarıyla milyonlar gitmiş

Futbol dünyası dolandırıcılık olayıyla salllanıyor.

"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle aralarında futbolcuların ve eski futbolcuların da bulunduğu 29 kişiyi 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan bankacı Seçil Erzan'ın anlattıkları yeni detayları da ortaya çıkardı.

İkinci kez ifade veren Erzan'ın 'serumla tehdit' iddiası dikkat çekerken, isimleri tek tek açıkladığı belirtildi. Öte yandan söz konusu paraları yurt dışına çıkaran ismin de ortaya çıktığı belirtilirken Erzan'ın yerini ihbar eden isim de ortaya çıktı. İşte olaya ilişkin yeni gelişmeler...

Futbol dünyası bu dolandırıcılığı konuşuyor! Emre Belözoğlu, Arda Turan, Semih Kaya, Muslera... Seçil Erzan kimden ne kadar aldı? Fatih Terimden ilk açıklama

BANKADA BULUNAMADI
Seçil Erzan'ın fon vurgunu patlak verince Denizbank'ta alarm butonuna basılmıştı. Banka 7 Nisan günü hemen teftiş kurulunu Seçil Erzan'ın müdürlük yaptığı Levent'teki şubeye göndermişti. Teftiş kurulu şubede inceleme yaparken Seçil Erzan izinli olduğu için ortalıkta yoktu. Telefonla arandı ancak ulaşılamadı. Bankanın aradığı saatlerde Seçil Erzan hakkında savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında nöbetçi mahkeme yurtdışına çıkış yasağı koymuştu.

Ertesi gün Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu bankanın genel müdürlük binasına konuyu görüşmeye ilişkin gitti.

YALNIZCA ARDA TURAN'A YERİNİ SÖYLEDİ
Banka yetkilileri Seçil Erzan'a ulaşamadıklarını ne olup bittiğini anlamaya çalıştıklarını söylüyorlardı. Bu üçlü bankadan ayrıldıktan sonra Seçil Erzan, kendisini arayan Arda Turan'ın telefonunu açmış ve Çorlu'daki evinde olduğunu söylemişti.

Arda Turan da banka yetkilisini arayarak Seçil Erzan'ın Çorlu'daki evinde olduğunu, sadece bağlı olduğu müdürle görüşeceğini söylediğini iletmişti. Bu bilgi üzerine bankanın Bölge Müdürü Sermin Tekin soluğu Çorlu'da aldı.

Arda Turan da tıpkı vurgunda adı geçen diğer Galatasaraylı oyuncular gibi Seçil Erzan'ın bankanın Florya şubesi müdürü olduğu dönemde tanışmıştı. Bankacılık işlemlerini yapan Seçil Erzan'la iyi bir dostluk kurmuştu. Seçil Erzan, Florya'dan ayrıldıktan sonra da Arda ile dostluğunu sürdürmüştü. Vurgunun patladığı geçen nisan ayından yaklaşık 8 ay önce Arda'yı aramış, maddi konulardan bahsetmiş, Arda Turan pek oralı olmamıştı. Ama Seçil Erzan, iddiaya göre Arda'yı sürekli arayarak "Bana mevduat getir" diye ısrar ediyordu. Arda Turan bu aramalara daha fazla dayanamayarak 7 ay önce Erzan'a para vermeye başlayacaktı. Arda Turan yaşadıklarını ifadesinde şöyle anlattı:

"Seçil Erzan'ın da çok sık aramasından artık bunalmıştım. Bu fonun Denizbank bünyesinde kurulmuş Hakan Ateş'e ait bir fon olduğunu söyledi. Bundan çok fazla insanın kazanç sağladığını dile getirdi. 'Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil' diyerek beni tam olarak kandırdı."

3 MİLYON DOLAR HALEN GÖNDERİLMEDİ
Seçil Erzan, savcılıktaki ifadesinde, "Ben Fatih Terim'den bu zamana kadar fon adı altında para almadım. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Fatih Terim beni kızı gibi sever, sayardı" dedi. Fatih Terim de savcılığa verdiği ifadede "Bu fonla alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Bahsedilen fonla yakından uzaktan ilgim yoktur. Seçil Erzan olayını duyunca ben bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın, eşim Fulya Terim'in farklı bir bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 liranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim. Fakat 3 milyon dolar halen gönderilmedi" dedi.

MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ
Seçil Erzan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Fatih Terim'le ilgili "2020 yılında Galatasaray camiasından beni bilen ve güvenen bir insan parasını elden teslim etti. Bu kişi sonra da kulüpten ayrıldı. Ben de parasını değerlendiriyordum. İhtiyaç oldukça parasını gönderiyordum. Ama istediği para çok, çok, çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi. Ben de bir şekilde o parayı devam ettirdim" diye anlattı. Mahkeme başkanı bunun üzerine "Bu 300 bin doları size kim verdi?" diye sordu. Seçil Erzan bu soruya, "Bu kişi Fatih Terim'dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu" diye yanıt vermişti.

ARDA'NIN PARASINI PASTANEDE ALDI
Seçil Erzan, inandırıcılığını arttırmak için paraları genelde banka şubesindeki odasında alıyordu. Banka antetli bir kâğıda aldığı rakamları yazıyor ardından da imzasının üstüne banka kaşesini vurarak karşısındakine kâğıdı uzatıyordu. Dolandırdığı kişilerin çoğunun parasını odasında alırken Arda Turan'ın parasını ise Levent'teki banka şubesinin yanında bulunan Pelit Pastanesi'nde almıştı. Arda Turan ifadesinin devamında şunları söyledi: "Ben de 3.000.000 doları Denizbank Levent Şubesi'nin yan tarafından bulunan Pelit Pastanesi'nde elden teslim ettim. Yaklaşık 1 ay sonra Seçil Erzan bana 1.000.000 dolar nakit parayı elden verdi. İlerleyen süreçte yine beni sürekli aramalarına devam etti. Ben de yine aynı şekilde 4.000.000 dolar daha bir arkadaşımdan borç alarak kendisine götürdüm yine elden verdim. Eyüp Sultan Sütlüce'de bulunan arazimi satıp 4.000.000 dolar daha nakit parayı elden verdim. Zaman zaman bana ödeme yaptı. En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33.000.000 TL Denizbank'tan kredi çektim. Bunu da elden Seçil Erzan'a verdim. Toplamda 13.900.000 dolar nakit elden para verdim."

BÜTÜN BİRİKİMİM BİR ANDA GİTTİ
Arda Turan, Seçil Erzan'ın kendisine 6 milyon 400 bin doları geri ödediğini ancak 7 milyon 500 bin doları ödemediğini söyleyerek, "Seçil Erzan bana verdiğim paraya ilişkin yazılı bir belge sundu hatta bu belgede Denizbank kaşesi ve kendisine ait ıslak imzası bulunmaktadır. Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı, emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Her şeyden öte para için yalan söylediğimi söyleyerek beni zor duruma sokmuştur. Çok üzgünüm, bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti" dedi.

Ayrıca Arda Turan, Seçil Erzan'la olan telefon görüşmelerini mahkemeye de delil olarak sundu.

Söz konusu görüşmelerde, genç teknik direktörün,"100 bin euro ver de depremzedelere bağış yapayım. İnsanlar dalga geçiyor Seçil." dediği öğrenilmişti.

Kariyerinde milyonlarca dolar kazanan Arda Turan'ın Erzan'a mesajlarda abla diyerek hitap ettiği; parasını alamadığı için borçlularının telefonuna bile çıkamadığını söylediği kaydedildi.

"DÜŞTÜĞÜM HALE BAK DİLENCİ OLDUM"
Seçil Erzan'dan para isteyen Arda Turan'ın "Bugün kredi kartım kesiliyor. 6 Mart'a kadar ödemesi var. Bu günü hayatım boyunca unutmayacağım. Çok kötü hale düştüm. Ve kendime yakıştıramıyorum. Ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum. Düştüğüm hale bak dilenci oldum." ifadesini kullandığı görüldü.

"KENDİMİ MAHVETTİM"
Bir başka mesajında kredi başvurusu yaptığını anlatan Turan'ın "Kendimi mahvettim. Yerin dibine girdim. Kredi falan çıkmıyorsa kendim halletmeye çalışacağım." derken; Seçil Erzan'ın ise yanıt olarak "Canım kardeşim lütfen rahat uyu." cevabını verdiği tespit edildi.

ÜÇ ROLEX SAATİM VAR BİRİNİ ARDA ALMIŞTI
Bankacı Seçil Erzan ifadesinde Arda Turan için "Kendisi bana bu süreçte en insanca davranan kişilerdendir" demişti. Seçil Erzan ifadesinin bir başka bölümünde ise Arda Turan'ın kendisine Rolex saat hediye etmesini şöyle anlattı: "Benim bu zamana kadar 3 tane Rolex saatim olmuştu. Birini Merve ve Tanın (teyzesinin oğlu ve gelini) hediye etmişti. Çünkü onlara o kadar çok para kazandırmıştım ki onlar da bana Rolex saat hediye etmişti. İkincisini Arda Turan nişan hediyesi olarak vermişti. Üçüncüsünü de ben de 20 yıllık birikimim ile kendim almıştım."

İDDİANAMEYE GİREN İKİ PARA BELGESİ
İddianamede Seçil Erzan'ın Arda Turan'a verdiği Denizbank kaşeli vade tarihli para miktarını belirten iki belgeye de yer verildi. Arda Turan tarafından savcılığa verildiği anlaşılan iki belgenin birinde Arda Turan'ın 13 milyon doları 5 Ocak 2023 tarihine vadeli görünüyor. Bu belgede bankanın kaşesi ve bir avukatın ismiyle birlikte 'aslı gibidir' kaşesi ve imza yer alıyor. Benzer diğer belgede de 5 Aralık 2022 vade tarihli 3.5 milyon dolar, 9 Aralık 2022 vadeli 1 milyon 150 bin dolar bilgisine yer veriliyor. Bu belgede de Seçil Erzan ismi ve imzası görülüyor. Ancak bu belgede banka kaşesi bulunmuyor. Diğer belgede olduğu gibi bu belgenin de aynı şekilde aynı avukat ismine kaşelendiği anlaşılıyor.

BANKA KAMERASINA YANSIYAN İSİMLER KİMLER?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seçil Erzan'ın müdürlüğünü yaptığı Denizbank'ın Levent Büyükdere Şubesi'ndeki güvenlik kamerası kayıtlarına 7 Nisan 2023 günü el koydu. Kamera kayıtları 35 gün geriye gidiyordu. Polis ekipleri görüntüleri saniye saniye izledi ve soruşturmada isimleri geçen kişilerin izlerini aradı. Kayıtlara göre Selçuk İnan, Musa Mert Çetin, İsmail İbrahim Çağlar, Volkan Bahçekapılı ve Emre Belözoğlu banka şubesine gelmiş ve Seçil Erzan'la görüşmüştü.

ÇORLU'DAKİ KASADAN ALTIN ÇIKTI
Soruşturma kapsamında MASAK'ın talebi üzerine Seçil Erzan'ın, memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de araştırma yapıldı. Araştırmada Erzan'ın Çorlu'da bir banka şubesinde bulunan kasası polis tarafından açıldı. Kasada 7 Reşat altın, 5 Ata altın, 2 altın kolye, 1 yüzük ile adının yazılı olduğu kartvizitler bulundu. Kasadaki altınlara el konulduğu öğrenildi. Erzan'ın mal varlığına yönelik yapılan çalışmada ise, Çorlu'da 1 daire ve 1 işyerinin yanı sıra Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde de bir bağ evi olduğu tespit edildi.

Öte yandan Bankacı Seçil Erzan, 3 Mayıs 2023'te verdiği ikinci ifadesinde Çorlu'daki evinde ve götürüldüğü banka genel merkezinde yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlattı.

BANKADAN PARA ALMADIN
Erzan ifadesinde şunları söyledi: "Bölge Müdürü Sermin Tekin, Çorlu'daki evime yanıma geldiğinde zorla benden ses kaydı oluşturmamı istedi. Şahsi telefonunu konuşma sırasında açarak sesimi kaydetti. Bana o esnada 'Seçilcim ben senin uzun zamandır böyle sorunlar yaşadığını biliyordum. Keşke daha önce söyleseydin. Sen bize yardımcı ol ki biz de sana yardımcı olalım. Bankada para almadığını, senin yaptığın eylemlerin bankada olmadığını söylemen gerek. Bu adamlar nasıl olur da hâlâ bankadan para istiyorlar' şeklinde sözler söyledi.

ÖMRÜN ÇÜRÜR
'Eğer sen sadece banka dışında bu eylemleri yaptığını söylersen bu güveni kötüye kullanma şeklinde olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür" dedi.

Aynı gün bankada Ali Murat Dizdar da bana "Olay kesinlikle zimmet değil, sen bu olayları banka dışında yaptın, sana en iyi avukatı tutuyoruz, sana iki tavsiyem var; bir avukatın sözünden asla çıkmayacaksın o ne derse onu yapacaksın, iki tutuklanmayacaksın fakat olur da tutuklanırsan itirazını biz yapacağız' dedi. Bu ses kaydını bana karşı ellerinde sakladıklarını düşünüyorum.

BANKA DIŞINDA YAPTIĞINI SÖYLE
Ertesi gün beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu'daki bankanın genel müdürlüğüne götürdüler. Koluma serumlar takılarak bana 'Bu işi banka dışında yaptım' diye söylettirdiler.

BASKI KURDULAR

"Tam olarak Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi (Teftiş Kurulu Bölüm Müdürü), Tanju Kaya (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı) vardı. Bu şahıslar bana sürekli 'Olayda zimmet yok, evet senin bankacılık hayatın biter belki ama hayatına bir şekilde devam edersin, bu olay zimmet değil' şeklinde sözler söyleyip bana baskı kurdular."

ANNENİN HASTALIĞI İLE İLGİLENİYORUZ
9 Nisan pazar günü bankaya bankanın genel müdürü Hakan Ateş'in geldiğini belirten Seçil Erzan, "Hakan Ateş bulunduğumuz toplantı salonuna girerek 'Kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle, zaten bu bir zimmet değil, zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün, bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru biz de seni koruruz.

Seçil'e hemen bir avukat tutalım, avukatını ben tutacağım, sağlık sigortanı iptal etmeyelim, annenin hastalığı ile de ilgileneceğim' dedi. Zaten orada bulunan herkes aynı sözleri söyleyip olayın zimmet olmadığını bana söylediler" dedi.

LİSTEYİ BİRLİKTE OLUŞTURDUK
Seçil Erzan, daha sonra Göktürk'teki evine götürüldüğünü, evdeki ajandası ve notlarını Sermin Tekin'e verdiğini söyledi. Korumalar tarafından sürekli takip edildiğini belirten Seçil Erzan, 10 Nisan 2023 günü tekrar Zincirlikuyu'daki bankanın genel müdürlüğüne götürüldüğünü söyleyerek, "Burada Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi, Tanju Kaya bir liste oluşturduk. Bu listede kimin ne kadar para verip ne kadarını geri aldığını yazdım" dedi.

Erzan, "Tabloları ben yapmadım. Şöyle ki ben kimden ne kadar para aldıysam bunu kâğıtlara not almıştım. Bu kâğıtları alıp, sonrasında bu tabloları Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi, Tanju Kaya isimli şahıslar oluşturmuştur.

Evimde bulunan bu tablolar aslında banka tarafından oluşturulmuş tablolardır.

Bu tabloda aslında banka tam olarak şunu yapmak istiyordu; alacak ile vereceği eşitleyip borcu minimuma indirmek istediler" dedi.

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık! Türkiye bunu konuşuyor: Seçil Erzan kimden ne kadar para aldı?

ALIKOYMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA AÇILDI
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Seçil Erzan'ın alınan ifadesinde kendisini Çorlu'daki evinde alıkoyup İstanbul'a getirdiklerini iddia ettiği Cenk İzgi, Ali Murat Dizdar, Sermin Tekin, Tanju Kaya ve Hakan Ateş hakkında 'Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan ayrıca soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

PARALARI YURT DIŞINA YÖRÜK ÇIKARDI İDDİASI
Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden biri de Ali Yörük. Erzan'ın ifadesinde "fon adı altında para almadığını fakat zaman zaman para getirip faiziyle geri aldığını" söylediği Yörük, tutuklu yargılanıyor. Günübirlik şekilde birçok defa Bulgaristan'a giriş-çıkış yapması emniyetin dikkatini çeken Yörük, "alışverişe, eğlenmeye" gittiğini iddia etti. Yörük'ün Erzan'ın topladığı paraların bir kısmını yurt dışına çıkaran isim olduğu değerlendiriliyor.

AVUKATLAR TERİM'İ SUÇLADI: İFTİRADA BULUNDU
Dava dosyasında Fatih Terim'in adı geçtiği bir ifade daha ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; dolandırıldığını iddia eden Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin; Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrasında Ateş ve Aydoğdu avukatları aracılığıyla yaptıkları savunmada Terim'in de bu fona para verdiğini söyledi. Ateş'in avukatları, savunmalarında "Terim'in de bu meseleyle ilgili olarak Ateş'ten tefecilik faaliyetine ilişkin bedellerin ödenmesinin mümkün olup olmadığını sorduğu, bu talebin bankacılık dışı işlemler olduğu gerekçesiyle karşılanamayacağını, Terim'in bu sebeple bankadan kayıplarını tahsil etme arzusuyla iftirada bulunduğunu" iddia etti.

MİLYON DOLARLIK KAĞITLAR

Erzan'a inanan isimlerin, herhangi bir belge ya da dekont almak yerine sadece kaşeli, imzalı A4 kağıt parçalarıyla yetindikleri belirtildi. Belge veya dekont olmadan işlem yaptıran futbolculardan Selçuk İnan'ın, 10 milyon dolar yazan antetli bile olmayan kağıdı savcılığa sunduğu öğrenildi. İnan'ın avukatının mahkemeye Erzan imzalı 4 kağıt sunduğu belirtilirken, bir diğer A4 kağıtta da ne tarih ne antet ne de belge niteliği olduğu öğrenildi.

İnan'ın avukatının mahkemeye sunduğu kağıtta bakiyenin 2.5 milyon dolar, işlem tarihinin 30 Eylül 2022, vade tarihinin 31 Ekim 2022 olduğu yazıyor.

A4 kağıtta nominal ödenecek tutar olarak 3 milyon 675 bin dolar belirtildi.

Buna göre Seçil Erzan'ın, Selçuk İnan'ın 2.5 milyon dolarına 31 günde 1 milyon 175 bin dolar faiz vadettiği, İnan'ın toplam 1.5 milyon dolar alacağının kaldığı anlatıldı.

Emre Çolak'ın ise Erzan tarafından el yazılı not ile kandırıldığı aktarılırken, "2 milyon dolar verip eşantiyon not kağıdında yazı alanlar bile var." ifadesi dikkat çekti.

Emre Çolak'ın, kardeşi Emrah Çolak aracılığıyla Erzan'a 3 milyon 250 bin dolar yolladığı ve ilk başta karşılığında hiçbir belge almadığı öğrenildi.

Daha sonra ise Seçil Erzan, Emrah Çolak'a el yazısı olan bir kağıt parçası verdi.

Bankacılık kodları olan kağıtta "3 milyon 210 bin dolar. 26 Şubat 2023. 1 milyon 28 bin dolar. 4 milyon 238 bin dolar nominal" yazıldığı görüldü.

Böylelikle Emre Çolak'ın 3 milyon 210 bin dolarına bir ayda 1 milyon 28 bin dolar faiz alacağı vadedildiği ortaya çıktı.

Selçuk İnan ve Emre Çolak'ın dışında herhangi bir belge ya da dekont almadan dolandırılan isimlerden biri de Galatasaray'ın tercümanı Mert Çetin oldu.

Mert Çetin de 77 bin doları Seçil Erzan'a teslim etti ve hiçbir belge almadı.

"EN AZINDAN ELİMDE BİR KAĞIT OLSUN"
Daha sonra pişman olan Çetin ile Erzan arasında geçen yazışmayı Mert Çetin'in avukatı, mahkemeye sundu.

Çetin'in, WhatsApp'tan Erzan'a, "Çok üzülerek söylüyorum ama benim de sisteme güvenim kalmadı. En azından elimde bir kağıt olsun, ben kendim için bir kağıt istiyorum canım. Zaten en baştan beri sen diyordun; kağıt vereyim diye. Ben de istiyorum canım. Kardeşimden, dayımdan aldım tüm paramı verdim." dediği paylaşıldı.

Erzan ise "Mertciğim konuşuruz. Nasıl istersen öyle olur." yanıtını verdi.

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