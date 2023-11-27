Türkiye’nin konuştuğu vurgunda 2. ifade! Seçil Erzan’dan şoke eden iddia: Serum takıp tehdit ettiler! Resmi olmayan kağıt parçalarıyla milyonlar gitmiş

BANKA KAMERASINA YANSIYAN İSİMLER KİMLER?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seçil Erzan'ın müdürlüğünü yaptığı Denizbank'ın Levent Büyükdere Şubesi'ndeki güvenlik kamerası kayıtlarına 7 Nisan 2023 günü el koydu. Kamera kayıtları 35 gün geriye gidiyordu. Polis ekipleri görüntüleri saniye saniye izledi ve soruşturmada isimleri geçen kişilerin izlerini aradı. Kayıtlara göre Selçuk İnan, Musa Mert Çetin, İsmail İbrahim Çağlar, Volkan Bahçekapılı ve Emre Belözoğlu banka şubesine gelmiş ve Seçil Erzan'la görüşmüştü.
ÇORLU'DAKİ KASADAN ALTIN ÇIKTI
Soruşturma kapsamında MASAK'ın talebi üzerine Seçil Erzan'ın, memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de araştırma yapıldı. Araştırmada Erzan'ın Çorlu'da bir banka şubesinde bulunan kasası polis tarafından açıldı. Kasada 7 Reşat altın, 5 Ata altın, 2 altın kolye, 1 yüzük ile adının yazılı olduğu kartvizitler bulundu. Kasadaki altınlara el konulduğu öğrenildi. Erzan'ın mal varlığına yönelik yapılan çalışmada ise, Çorlu'da 1 daire ve 1 işyerinin yanı sıra Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde de bir bağ evi olduğu tespit edildi.
Öte yandan Bankacı Seçil Erzan, 3 Mayıs 2023'te verdiği ikinci ifadesinde Çorlu'daki evinde ve götürüldüğü banka genel merkezinde yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlattı.
BANKADAN PARA ALMADIN
Erzan ifadesinde şunları söyledi: "Bölge Müdürü Sermin Tekin, Çorlu'daki evime yanıma geldiğinde zorla benden ses kaydı oluşturmamı istedi. Şahsi telefonunu konuşma sırasında açarak sesimi kaydetti. Bana o esnada 'Seçilcim ben senin uzun zamandır böyle sorunlar yaşadığını biliyordum. Keşke daha önce söyleseydin. Sen bize yardımcı ol ki biz de sana yardımcı olalım. Bankada para almadığını, senin yaptığın eylemlerin bankada olmadığını söylemen gerek. Bu adamlar nasıl olur da hâlâ bankadan para istiyorlar' şeklinde sözler söyledi.
ÖMRÜN ÇÜRÜR
'Eğer sen sadece banka dışında bu eylemleri yaptığını söylersen bu güveni kötüye kullanma şeklinde olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür" dedi.
Aynı gün bankada Ali Murat Dizdar da bana "Olay kesinlikle zimmet değil, sen bu olayları banka dışında yaptın, sana en iyi avukatı tutuyoruz, sana iki tavsiyem var; bir avukatın sözünden asla çıkmayacaksın o ne derse onu yapacaksın, iki tutuklanmayacaksın fakat olur da tutuklanırsan itirazını biz yapacağız' dedi. Bu ses kaydını bana karşı ellerinde sakladıklarını düşünüyorum.
BANKA DIŞINDA YAPTIĞINI SÖYLE
Ertesi gün beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu'daki bankanın genel müdürlüğüne götürdüler. Koluma serumlar takılarak bana 'Bu işi banka dışında yaptım' diye söylettirdiler.
BASKI KURDULAR
"Tam olarak Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi (Teftiş Kurulu Bölüm Müdürü), Tanju Kaya (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı) vardı. Bu şahıslar bana sürekli 'Olayda zimmet yok, evet senin bankacılık hayatın biter belki ama hayatına bir şekilde devam edersin, bu olay zimmet değil' şeklinde sözler söyleyip bana baskı kurdular."
ANNENİN HASTALIĞI İLE İLGİLENİYORUZ
9 Nisan pazar günü bankaya bankanın genel müdürü Hakan Ateş'in geldiğini belirten Seçil Erzan, "Hakan Ateş bulunduğumuz toplantı salonuna girerek 'Kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle, zaten bu bir zimmet değil, zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün, bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru biz de seni koruruz.
Seçil'e hemen bir avukat tutalım, avukatını ben tutacağım, sağlık sigortanı iptal etmeyelim, annenin hastalığı ile de ilgileneceğim' dedi. Zaten orada bulunan herkes aynı sözleri söyleyip olayın zimmet olmadığını bana söylediler" dedi.
LİSTEYİ BİRLİKTE OLUŞTURDUK
Seçil Erzan, daha sonra Göktürk'teki evine götürüldüğünü, evdeki ajandası ve notlarını Sermin Tekin'e verdiğini söyledi. Korumalar tarafından sürekli takip edildiğini belirten Seçil Erzan, 10 Nisan 2023 günü tekrar Zincirlikuyu'daki bankanın genel müdürlüğüne götürüldüğünü söyleyerek, "Burada Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi, Tanju Kaya bir liste oluşturduk. Bu listede kimin ne kadar para verip ne kadarını geri aldığını yazdım" dedi.
Erzan, "Tabloları ben yapmadım. Şöyle ki ben kimden ne kadar para aldıysam bunu kâğıtlara not almıştım. Bu kâğıtları alıp, sonrasında bu tabloları Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi, Tanju Kaya isimli şahıslar oluşturmuştur.
Evimde bulunan bu tablolar aslında banka tarafından oluşturulmuş tablolardır.
Bu tabloda aslında banka tam olarak şunu yapmak istiyordu; alacak ile vereceği eşitleyip borcu minimuma indirmek istediler" dedi.
ALIKOYMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA AÇILDI
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Seçil Erzan'ın alınan ifadesinde kendisini Çorlu'daki evinde alıkoyup İstanbul'a getirdiklerini iddia ettiği Cenk İzgi, Ali Murat Dizdar, Sermin Tekin, Tanju Kaya ve Hakan Ateş hakkında 'Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan ayrıca soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.
PARALARI YURT DIŞINA YÖRÜK ÇIKARDI İDDİASI
Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden biri de Ali Yörük. Erzan'ın ifadesinde "fon adı altında para almadığını fakat zaman zaman para getirip faiziyle geri aldığını" söylediği Yörük, tutuklu yargılanıyor. Günübirlik şekilde birçok defa Bulgaristan'a giriş-çıkış yapması emniyetin dikkatini çeken Yörük, "alışverişe, eğlenmeye" gittiğini iddia etti. Yörük'ün Erzan'ın topladığı paraların bir kısmını yurt dışına çıkaran isim olduğu değerlendiriliyor.
AVUKATLAR TERİM'İ SUÇLADI: İFTİRADA BULUNDU
Dava dosyasında Fatih Terim'in adı geçtiği bir ifade daha ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; dolandırıldığını iddia eden Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin; Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrasında Ateş ve Aydoğdu avukatları aracılığıyla yaptıkları savunmada Terim'in de bu fona para verdiğini söyledi. Ateş'in avukatları, savunmalarında "Terim'in de bu meseleyle ilgili olarak Ateş'ten tefecilik faaliyetine ilişkin bedellerin ödenmesinin mümkün olup olmadığını sorduğu, bu talebin bankacılık dışı işlemler olduğu gerekçesiyle karşılanamayacağını, Terim'in bu sebeple bankadan kayıplarını tahsil etme arzusuyla iftirada bulunduğunu" iddia etti.
MİLYON DOLARLIK KAĞITLAR
Erzan'a inanan isimlerin, herhangi bir belge ya da dekont almak yerine sadece kaşeli, imzalı A4 kağıt parçalarıyla yetindikleri belirtildi. Belge veya dekont olmadan işlem yaptıran futbolculardan Selçuk İnan'ın, 10 milyon dolar yazan antetli bile olmayan kağıdı savcılığa sunduğu öğrenildi. İnan'ın avukatının mahkemeye Erzan imzalı 4 kağıt sunduğu belirtilirken, bir diğer A4 kağıtta da ne tarih ne antet ne de belge niteliği olduğu öğrenildi.
İnan'ın avukatının mahkemeye sunduğu kağıtta bakiyenin 2.5 milyon dolar, işlem tarihinin 30 Eylül 2022, vade tarihinin 31 Ekim 2022 olduğu yazıyor.
A4 kağıtta nominal ödenecek tutar olarak 3 milyon 675 bin dolar belirtildi.
Buna göre Seçil Erzan'ın, Selçuk İnan'ın 2.5 milyon dolarına 31 günde 1 milyon 175 bin dolar faiz vadettiği, İnan'ın toplam 1.5 milyon dolar alacağının kaldığı anlatıldı.
Emre Çolak'ın ise Erzan tarafından el yazılı not ile kandırıldığı aktarılırken, "2 milyon dolar verip eşantiyon not kağıdında yazı alanlar bile var." ifadesi dikkat çekti.