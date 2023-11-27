Türkiye’nin konuştuğu vurgunda 2. ifade! Seçil Erzan’dan şoke eden iddia: Serum takıp tehdit ettiler! Resmi olmayan kağıt parçalarıyla milyonlar gitmiş

Arda Turan da tıpkı vurgunda adı geçen diğer Galatasaraylı oyuncular gibi Seçil Erzan'ın bankanın Florya şubesi müdürü olduğu dönemde tanışmıştı. Bankacılık işlemlerini yapan Seçil Erzan'la iyi bir dostluk kurmuştu. Seçil Erzan, Florya'dan ayrıldıktan sonra da Arda ile dostluğunu sürdürmüştü. Vurgunun patladığı geçen nisan ayından yaklaşık 8 ay önce Arda'yı aramış, maddi konulardan bahsetmiş, Arda Turan pek oralı olmamıştı. Ama Seçil Erzan, iddiaya göre Arda'yı sürekli arayarak "Bana mevduat getir" diye ısrar ediyordu. Arda Turan bu aramalara daha fazla dayanamayarak 7 ay önce Erzan'a para vermeye başlayacaktı. Arda Turan yaşadıklarını ifadesinde şöyle anlattı: "Seçil Erzan'ın da çok sık aramasından artık bunalmıştım. Bu fonun Denizbank bünyesinde kurulmuş Hakan Ateş'e ait bir fon olduğunu söyledi. Bundan çok fazla insanın kazanç sağladığını dile getirdi. 'Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil' diyerek beni tam olarak kandırdı."

3 MİLYON DOLAR HALEN GÖNDERİLMEDİ

Seçil Erzan, savcılıktaki ifadesinde, "Ben Fatih Terim'den bu zamana kadar fon adı altında para almadım. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Fatih Terim beni kızı gibi sever, sayardı" dedi. Fatih Terim de savcılığa verdiği ifadede "Bu fonla alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Bahsedilen fonla yakından uzaktan ilgim yoktur. Seçil Erzan olayını duyunca ben bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın, eşim Fulya Terim'in farklı bir bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 liranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim. Fakat 3 milyon dolar halen gönderilmedi" dedi. MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Seçil Erzan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Fatih Terim'le ilgili "2020 yılında Galatasaray camiasından beni bilen ve güvenen bir insan parasını elden teslim etti. Bu kişi sonra da kulüpten ayrıldı. Ben de parasını değerlendiriyordum. İhtiyaç oldukça parasını gönderiyordum. Ama istediği para çok, çok, çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi. Ben de bir şekilde o parayı devam ettirdim" diye anlattı. Mahkeme başkanı bunun üzerine "Bu 300 bin doları size kim verdi?" diye sordu. Seçil Erzan bu soruya, "Bu kişi Fatih Terim'dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu" diye yanıt vermişti.

ARDA'NIN PARASINI PASTANEDE ALDI

Seçil Erzan, inandırıcılığını arttırmak için paraları genelde banka şubesindeki odasında alıyordu. Banka antetli bir kâğıda aldığı rakamları yazıyor ardından da imzasının üstüne banka kaşesini vurarak karşısındakine kâğıdı uzatıyordu. Dolandırdığı kişilerin çoğunun parasını odasında alırken Arda Turan'ın parasını ise Levent'teki banka şubesinin yanında bulunan Pelit Pastanesi'nde almıştı. Arda Turan ifadesinin devamında şunları söyledi: "Ben de 3.000.000 doları Denizbank Levent Şubesi'nin yan tarafından bulunan Pelit Pastanesi'nde elden teslim ettim. Yaklaşık 1 ay sonra Seçil Erzan bana 1.000.000 dolar nakit parayı elden verdi. İlerleyen süreçte yine beni sürekli aramalarına devam etti. Ben de yine aynı şekilde 4.000.000 dolar daha bir arkadaşımdan borç alarak kendisine götürdüm yine elden verdim. Eyüp Sultan Sütlüce'de bulunan arazimi satıp 4.000.000 dolar daha nakit parayı elden verdim. Zaman zaman bana ödeme yaptı. En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33.000.000 TL Denizbank'tan kredi çektim. Bunu da elden Seçil Erzan'a verdim. Toplamda 13.900.000 dolar nakit elden para verdim."

BÜTÜN BİRİKİMİM BİR ANDA GİTTİ

Arda Turan, Seçil Erzan'ın kendisine 6 milyon 400 bin doları geri ödediğini ancak 7 milyon 500 bin doları ödemediğini söyleyerek, "Seçil Erzan bana verdiğim paraya ilişkin yazılı bir belge sundu hatta bu belgede Denizbank kaşesi ve kendisine ait ıslak imzası bulunmaktadır. Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı, emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Her şeyden öte para için yalan söylediğimi söyleyerek beni zor duruma sokmuştur. Çok üzgünüm, bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti" dedi. Ayrıca Arda Turan, Seçil Erzan'la olan telefon görüşmelerini mahkemeye de delil olarak sundu. Söz konusu görüşmelerde, genç teknik direktörün,"100 bin euro ver de depremzedelere bağış yapayım. İnsanlar dalga geçiyor Seçil." dediği öğrenilmişti. Kariyerinde milyonlarca dolar kazanan Arda Turan'ın Erzan'a mesajlarda abla diyerek hitap ettiği; parasını alamadığı için borçlularının telefonuna bile çıkamadığını söylediği kaydedildi. "DÜŞTÜĞÜM HALE BAK DİLENCİ OLDUM"

Seçil Erzan'dan para isteyen Arda Turan'ın "Bugün kredi kartım kesiliyor. 6 Mart'a kadar ödemesi var. Bu günü hayatım boyunca unutmayacağım. Çok kötü hale düştüm. Ve kendime yakıştıramıyorum. Ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum. Düştüğüm hale bak dilenci oldum." ifadesini kullandığı görüldü. "KENDİMİ MAHVETTİM"

Bir başka mesajında kredi başvurusu yaptığını anlatan Turan'ın "Kendimi mahvettim. Yerin dibine girdim. Kredi falan çıkmıyorsa kendim halletmeye çalışacağım." derken; Seçil Erzan'ın ise yanıt olarak "Canım kardeşim lütfen rahat uyu." cevabını verdiği tespit edildi. ÜÇ ROLEX SAATİM VAR BİRİNİ ARDA ALMIŞTI

Bankacı Seçil Erzan ifadesinde Arda Turan için "Kendisi bana bu süreçte en insanca davranan kişilerdendir" demişti. Seçil Erzan ifadesinin bir başka bölümünde ise Arda Turan'ın kendisine Rolex saat hediye etmesini şöyle anlattı: "Benim bu zamana kadar 3 tane Rolex saatim olmuştu. Birini Merve ve Tanın (teyzesinin oğlu ve gelini) hediye etmişti. Çünkü onlara o kadar çok para kazandırmıştım ki onlar da bana Rolex saat hediye etmişti. İkincisini Arda Turan nişan hediyesi olarak vermişti. Üçüncüsünü de ben de 20 yıllık birikimim ile kendim almıştım."