Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı! Muslera ve Arda Turan'ın mesajları gündem oldu: 4 aydır paramı alıyor

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Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına geçtiğimiz günlerde başlandı.