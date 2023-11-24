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Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı! Muslera ve Arda Turan'ın mesajları gündem oldu: 4 aydır paramı alıyor

Özel bir bankasının eski şube müdürü Seçil Erzan, 'özel fon' yalanıyla Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdı. 18 müştekinin yer aldığı iddianamede Seçil Erzan'ın 216 yıla kadar hapsi istenirken , adına fon kurulduğu öne sürülen Fatih Terim'in 2 Haziran günü savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.Erzan'ın Whatsapp yazışmaları da dava dosyasına girdi. Öte yandan Erzan tarafından dolandırılan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan olaya ilişkin konuştu.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 11:09 Güncelleme 24 Kasım 2023, 11:30
Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Fatih Terim’in ifadesi ortaya çıktı! Muslera ve Arda Turan’ın mesajları gündem oldu: 4 aydır paramı alıyor 1

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına geçtiğimiz günlerde başlandı.

Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Fatih Terim’in ifadesi ortaya çıktı! Muslera ve Arda Turan’ın mesajları gündem oldu: 4 aydır paramı alıyor 2

Davanın ilk duruşmasında savunmasında "Dolandırıcı değilim ben dolandırıldım" diyen Erzan savunmasında, "Ben batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım" dedi.

Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Fatih Terim’in ifadesi ortaya çıktı! Muslera ve Arda Turan’ın mesajları gündem oldu: 4 aydır paramı alıyor 3

Erzan, "Faiz adı altında bu insanların aza tamah etmemeleri, çok kazanmak istemeleri beni bu hale soktu" ifadelerini kullandı.

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