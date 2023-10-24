Arda Turan, Muslera ve Buse Terim’i dolandırmıştı! Futbol dünyasını sarsan vurgunda Seçil Erzan için rekor hapis istemi

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu çok sayıda varlıklı kişiyi 44 milyon dolar ve 15 milyon 625 bin lira dolandırdığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu çok sayıda varlıklı kişiyi 44 milyon dolar ve 15 milyon 625 bin lira dolandırdığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Seçil Erzan özel bir bankanın Florya Şubesi'nde çalıştı. Burada çalışırken Galatasaray'ın bazı isimlerinin de banka işlerini gerçekleştirdi. Banka işlemlerini yaptığı isimlere güven verdi. Daha sonra aynı bankanın Büyükdere Şubesi'ne müdür olarak atandı.
Burada da tanınmış isimlerle tanışarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirdi. Seçil Erzan, bankacılık işlemlerini yaptığı varlıklı müşterileri arayarak, "Özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi gizli tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da kazancın fazla olur" dedi.
Bu vaade inanan varlıklı kişiler de Seçil Erzan'a paraları teslim etmeye başladı. Seçil Erzan'ın kurduğu sistem bir süre yolunda gitti. Bazı kişilere kâr ödemesi yaptı. Bu ödemeler etrafta da duyuldu ve sisteme bu sayede yeni isimler ekledi. Bazı kişiler Seçil Erzan'a çantalarla paraları teslim ediyordu.
İŞ ADAMI ÇANTAYA GPS YERLEŞTİRDİ
Bir iş insanı Erzan'ın bu teklifiyle karşılaşınca hemen tanıdıklarından da topladığı yaklaşık 5 milyon doları çanta içinde teslim etti. İş insanı daha önce başına bir hırsızlık olayı geldiği için çantaya GPS cihazı koydurmuştu.
Parayı teslim ettikten sonra Seçil Erzan kendisini arayarak çantada GPS olup olmadığını sordu. O da olduğunu söyledi. Cihazı kontrol ettiğinde çantanın bankada yaklaşık yarım gün kaldıktan sonra Sarıyer'deki Lotus Sitesi'ne, bir gün sonra İstanbul Havalimanı'na gittiğini ve aynı günün akşamında aynı adrese geri döndüğünü tespit etti.
İş insanının iddiasına göre çanta, Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya'ya teslim edilmişti. İş insanı para aldığı arkadaşlarına olan biteni anlatınca dolandırılmış olabileceği uyarısıyla karşılaştı. İş insanı Seçil Erzan'ı arayarak parasını geri istedi. Seçil Erzan, paranın ödeme vadesinin dolmadığı gerekçesiyle ödeme yapamayacağını söyledi.
DOLANDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Bunun yerine banka ibareli belge gönderdi. İş insanı da soluğu savcılıkta alarak şikâyette bulundu. Seçil Erzan'ın kurduğu sistem tıkanmış ve parasını isteyenlere 'kâr' bir yana anaparalarını bile geri veremiyordu.
İş insanının şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Seçil Erzan'ın sisteminin dağıldığını öğrenen ünlü isimler savcılıkta şikâyet kuyruğuna girdi. Onlar da paralarını alamadıklarını söyleyerek şikâyetçi oldu.
Savcılığın talimatı üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seçil Erzan'ın İstanbul Göktürk'teki evini bastı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Seçil Erzan, tutuklanarak cezaevine konuldu.
SAVCILIK 7 SANIK HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmasını geçtiğimiz günlerde tamamladı. Hazırlanan iddianamede 18 kişi müşteki olarak yer alırken 7 kişi sanık olarak yer aldı.
Tutuklu sanık Seçil Erzan iddianamede yer alan ifadesinde son zamanlarda borsa üzerinden çok fazla para kaybettiği için böyle bir eyleme başvurduğunu söyleyerek tanıdığı ünlülerden ve iş insanlarından yüksek kar vaadiyle para toplamaya başladığını bir miktar parayı tekrar borsada değerlendirdiğini ancak yine battığını söyledi.
FATİH TERİM'İ DUYAN PARASINI YATIRMIŞ
Hazırlanan iddianamede, Buse Terim, Burhan Taşpolat, Terim Arıcan, Bülent Çeviker, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Evrim Pınar Güzel, İbrahim Kocabaldır, İsmail Çağlar, Fernando Muslera, Arda Turan, Ömer Kahraman, Selçuk İnan, Uğur Gözaçan, Nuretti Gözaçanve Volkan Bahçekapılı müşteki olarak yer aldı.
Ali Y., Asiye Ö., Atilla Y., Hüseyin E., Kerem C., Nazlı C., ve Seçil Erzan'ın sanık olarak yer aldığı 62 sayfalık iddianamede tüm müştekiler dolandırıcılık faaliyetinde banka müdürünün kendilerini arayarak yüksek kar vaadinde bulunduğu ve fon içerisinde Fatih Terim'in de yer aldığını söylediğine dikkat çekti.
ARDA TURAN'IN ZARARI 14 MİLYON DOLAR
Dolandırılan isimler arasında Galatasaray'ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan da bulunuyor. Savcılık olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonunda iddianame hazırladı.
Hazırlanan iddianamede sadece Arda Turan'ın parça parça verdiği paralarla toplamda 14 milyon Dolar dolandırıldığı anlatıldı. Seçil Erzan'ın Turan'ı sık sık arayarak para istediği anlatılan iddianamede ünlü futbolcuya arsa sattırdığı üzerine 40 milyonluk kredi çektirdiği belirlendi.
"ALDIĞIM PARALARI İADE ETTİM"
İddianamenin devamında Seçil Erzan'ın 18 müştekiden farklı meblağlarda toplamda 44 milyon dolar ve 15 milyon 625 milyon lira aldığı belirtilirken, bu paraları yakın akrabaları aracılığıyla topladığı ortaya çıktı.
Seçil Erzan bu süreçte kendisine en çok para getiren ve yardımcı olan kişinin Arda Turan olduğuna dikkat çekerken, Turan'dan aldığı anaparanın tamamını geri iade ettiğini hatta tüm şikâyetçilerin anaparalarını iade ettiğini ancak kar elde edemedikleri için kendisinden şikâyetçi olduklarını söyledi.
216 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR
'Özel Belgede Sahtecilik', 'Tacir veya Şirket Yetkilisi Olan yâda Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Faaliyetleri Hakkında Dolandırıcılık' suçları kapsamında haklarında dava açılan 7 sanığın 216 yıla kadar hapsi isteniyor.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame sonucunda şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.