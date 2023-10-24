Arda Turan, Muslera ve Buse Terim’i dolandırmıştı! Futbol dünyasını sarsan vurgunda Seçil Erzan için rekor hapis istemi

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan , aralarında futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu çok sayıda varlıklı kişiyi 44 milyon dolar ve 15 milyon 625 bin lira dolandırdığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Seçil Erzan özel bir bankanın Florya Şubesi'nde çalıştı. Burada çalışırken Galatasaray'ın bazı isimlerinin de banka işlerini gerçekleştirdi. Banka işlemlerini yaptığı isimlere güven verdi. Daha sonra aynı bankanın Büyükdere Şubesi'ne müdür olarak atandı.

Burada da tanınmış isimlerle tanışarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirdi. Seçil Erzan, bankacılık işlemlerini yaptığı varlıklı müşterileri arayarak, "Özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi gizli tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da kazancın fazla olur" dedi.

Bu vaade inanan varlıklı kişiler de Seçil Erzan'a paraları teslim etmeye başladı. Seçil Erzan'ın kurduğu sistem bir süre yolunda gitti. Bazı kişilere kâr ödemesi yaptı. Bu ödemeler etrafta da duyuldu ve sisteme bu sayede yeni isimler ekledi. Bazı kişiler Seçil Erzan'a çantalarla paraları teslim ediyordu.