14 Mayıs öncesi kirli anket sezonu açıldı! 2018 seçimlerinde patlayan Piar anket firmasının son üfürme anketi! Kılıçdaroğlu'nun "ateşli yandaşı" Kadir Atalay'ın sicili! Hangi anket firması hangi altılıya çalışıyor?

2018 SEÇİMLERİNDE DE ÜFÜRME ANKET OPERASYONU YAPTILAR

24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yine muhalefet medyası anket oyunlarıyla itibarını yerle bir etmişti. Halk TV ekranında yine anket manipülatörlerine "Anketlerdeki son durumu aktarıyoruz. Erdoğan hem Meclisi hem Cumhurbaşkanlığını kaybetmiştir. Muharrem İnce % 53 ile Cumhurbaşkanı olacaktır." dedirtilmişti. Ekran KJ'lerinde de "En net anket: Muharrem İnce seçilecek" gibi iddialı metinlerle algı operasyonu yapılmıştı.

2018'DE DE ÜFÜRME ANKET OPERASYONU YAPTILAR | VİDEO İZLE

ATEŞLİ BAY KEMAL YANDAŞI ANKETÇİNİN SİCİLİ

Piar şirketi sahibi Kadir Atalay da "itibarsız" ve "manipilatör" anketçilerinden biri olarak liste başında yer alıyor. Sosyal medya hesaplarında "trol" üslubuyla ve Kılıçdaroğlu için "ateşli yandaşlığı", CHP'den mi fonlanıyor sorusunu akla getiriyor. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhindeki paylaşımları da bu soruyu daha anlamlı yapıyor. İşte o paylaşımları:

PEKİ ŞAİBESİZ ANKETLERDE DURUM NE? CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYLARINDA ARTIŞ!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan asrın felaketi depremler sonrası, Türkiye'deki anket firmalarının açıkladığı son kamuoyu yoklamaları, 14 Mayıs'taki seçime 2 ay kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye halk desteğinin düşmediği aksine oylarda artış da yaşandığını gösteriyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan GENAR kamuoyu araştırma şirketi sahibi İhsan Aktaş, son anketleri paylaşarak, AK Parti ve MHP'nin oylarını canlı yayında açıklamıştı. İhsan Aktaş, son oy oranlarını, "Döviz disiplin altına alındı, asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları, sosyal konut projeleri, EYT, Togg'un resmi olarak banttan inmesi gibi adımlar atıldı. Cumhur İttifakı bunların her birinden 1-2 puan oy arttırdı.Şu an 'Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sorulduğunda AK Parti yüzde 40'larda, MHP yüzde 8,5 civarında." sözleriyle duyurmuştu.

Yapılan son kamuoyu araştırması ise Optimar isimli anket firmasına ait. "Depremden sonraki süreçte parti liderlerinden hangisinin hasarın giderilmesinde daha başarılı olduğunu düşünüyorsunuz?" diye sorulan katılımcıların yüzde 49.7'si Cumhurbaşkanı Erdoğan cevabını verirken, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 12.7 çıktı. Optimar anketinde "Depremde sergilediği yapıcı tutumu" nedeniyle Muharrem İnce diyenlerin oranı yüzde 6.1 olurken, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce üçüncü sırada yer almış. Yine Optimar'ın yaptığı anket sonucuna göre, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 43.2'si Erdoğan yanıtını verdi.

HANGİ ANKET FİRMASI HANGİ PARTİYE YAKIN? 2023 SON SEÇİM ANKETLERİ NELER?

2023 seçim anket sonuçları kamuoyu araştırma şirketlerinin siyasi görüşlerine değişim gösteriyor. Son dönemde açıklanan pek çok anket sonucu özellikle muhalefet medyasında gündeme geliyor. Anketlerle seçmeni manipüle etmeye yönelik olduğu tepkileri alan ve güvenilirliği de sorgulanan anketlerde hangi parti ne kadar oy aldı?

* Aksoy Araştırma şirketi tamamen CHP'nin anket firması gibi çalışıyor. Sahibi Ertan Aksoy.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yakın. Açıkladığı anket sonuçlarında tamamen CHP ve Millet İttifakı'nın oy oranlarını yüksek gösterdiğinden 'güvenilir değil' tepkileri alıyor.

Aksoy anket firmasının açıkladığı Şubat 2023 son kamuoyu araştırması sonucu ise şöyle:

🔴AK Parti: Yüzde 32.1

🔵CHP: Yüzde 27.3

⚪️İyi Parti: Yüzde 13.6

⚫️HDP: Yüzde 12

🔶MHP: Yüzde 6.8

🔶DEVA: Yüzde 0.9

🔶SP: Yüzde 0.8

🔶GP: Yüzde 0.7

* ALF Araştırma şirketi de CHP'nin oy oranlarını hep yüksek göstermekle suçlanıyor. Sahibi Ali Süslü. Açıkladığı Şubat 2023 son hangi parti oy oranı nedir anket sonuçları ise şöyle:

🔴AK Parti: %29,5

🔵CHP: %27,8

⚪️İyi Parti: %15,7

⚫️HDP: %9,8

🔶MHP: %5,6

🔶ZP: %2,5

🔶MP: %2,2

🔶DEVA: %1,8

🔶YRP: %1,6

🔶GP: %1,5

* ORC şirketi kamuoyunda İyi Parti ile çalıştığı ve İyi Parti'nin oy oranlarını yüksek gösterdiği gerekçesiyle "güvenilir değil" tepkileri alıyor. Sahibi Mehmet Pösteki. Açıkladıkları son anket de Piar Araştıra şirketi gibi şaibeli. Bu şirket de Kılıçdaroğlu'nu yüksek gösterdi.