14 Mayıs öncesi kirli anket sezonu açıldı! 2018 seçimlerinde patlayan Piar anket firmasının son üfürme anketi! Kılıçdaroğlu'nun "ateşli yandaşı" Kadir Atalay'ın sicili! Hangi anket firması hangi altılıya çalışıyor?

Partilerin oy oranları her seçim dönemi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Seçime 2 ay gibi sayılı günler kala vatandaşlar da son anket sonuçlarını merak ediyor. Geçmiş seçim dönemlerinde olduğu gibi muhalefet yine kirli anket oyunları ile seçmeni etkilemeye çalışıyor.
2018'DE PATLAYAN CHP'NİN ŞİRKETİ YİNE SAHNEDE
CHP ve altılı koalisyonun fondaş medyasında açıklanan bir anket sonucu sosyal medyanın dalga konusu oldu.
2018 seçimlerindeki performansı ile tam bir "manipülasyoncu anketçi" olduğu tescillenen Piar Araştırma şirketi, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 57.1, Cumhur İttifakı Adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 42.9 oy alacağını öne sürdü. Oysa aynı şirket 2018 seçimlerinde de Erdoğan'ın yüzde 39.7 oy alacağını iddia etmiş, Cumhur İttifakı seçimi yüzde 52.6 ile kazanmıştı.
FONDAŞ MERDAN GAZLIYORSA VAR BİR NUMARA!
CHP medyası uyduruk anketle geçmiş seçimlerdeki gibi algı oyununa da başladı. Tele 1 yayın yönetmeni ve Kılıçdaroğlu'nun "ateşli yandaşı" Merdan Yanardağ da anket üfürmesini, "Gerçekçi olduğunu düşündüğüm, bizim de gözlemlerimizle örtüşen ve analizlerimizle ulaştığımız sonuçları teyit eden bir kamuoyu araştırması.. Son anket! Kılıçdaroğlu arayı açıyor.. CHP birinci parti." paylaşımıyla manşetine taşıdı.