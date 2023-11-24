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Gizli saklı! Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'i telefonla darladı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi "yerel seçimleri kaybedeğiz" korkusuyla ittifak arayışına girişti. Bir yandan HDP ile opera salonlarında gezen CHP diğer yandan "81 ilde aday çıkaracağız" diyen Meral Akşener'i masaya çekmeye çalışıyor İYİ Parti kirli para ilişkileri taciz ve istifalarla sarsıldı. Ekrem İmamoğlu ve yandaşları krizlerle eş zamanlı olarak Meral Akşener'e baskı yaparken Ekrem İmamoğlu'nun Akşener ile gizli bir temas kurduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 11:59 Güncelleme 24 Kasım 2023, 12:24
Gizli saklı! Ekrem İmamoğlu Meral Akşener’i telefonla darladı

Genel seçimlerin ardından CHP ile İYİ Parti arasında köprüler atılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Seçimi kaybedeğiz" korkusuyla harekete geçti

CHP'DE KOLTUK DEĞİŞTİ İP'TE KRİZLER PATLADI
CHP ile ipleri koparan Meral Akşener "81 ilde aday göstereceğiz" diyerek ittifaka kapıları kapattı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı. Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı olsa da koltuk İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında...

Akşener'in "ittifak yapmayacağız" çıkışına rağmen CHP'nin yeni yönetimi Kılıçdaroğlu'ndan kalma yöntemlerle Akşener'i masaya oturtmak için bastırıyor. İYİ Parti ise taciz ve akçeli işlerin ardından gelen istifalarla sarsılıyor. Bahadır Erdem, Durmuş Yılmaz, Adnan Beker partiden istifa ederken Ümit Dikbayır ise ayrı bir bombayı patlattı.

Taciz ve belediyelerle para ilişkisi iddiaları ile suçlanan Dikbayır savcılığa suç duyurusunda bulunarak TBMM'ye "Dokunulmazlığım kaldırılsın" dilekçesi ile başvuru yaptı. Akşener'in oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın para ilişkilerinden bahsederek bombayı patlattı.

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CHP MASA PEŞİNDE!
İYİ Parti krizlerle boğuşurken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi "ittifak" için hem HDP ile hem de Akşener ile temasa geçmeye çalışıyor.

PERVİN BULDAN İLE OPERAYA GİTTİLER
HDP'li Pervin Buldan ile Kadıköy'de operaya giden Özgür Özel, Pervin Chakar isimli Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan bir ismin elini bile öptü. Özgür Özel henüz Meral Akşener ile görüşemedi ancak medya aracılığıyla "Ablamla pek çok zorluğu aşarız" diyerek ittifak mesajları vermeye çalışıyor.

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AKŞENER'İ ZORLUYORLAR: YAVAŞ GÖRÜŞMEYE GİTTİ
Dün ABB Başkanı Mansur Yavaş da Meral Akşener ile görüştü ama umduğunu bulamadı. Kısa süren temas sonrası Yavaş'ın surat ifadesindeki gerginlik dikkat çekerken "Sadece yeni genel başkanımızın selamını getirdim" açıklamasını yaptı.

EKREM İMAMOĞLU TELEFONLA DARLIYOR
Öte yandan Meral Akşener'i masaya çekmeye çalışmak için en çok çırpınan ismin Ekrem İmamoğlu olduğu biliniyor. "İstanbul ittifakının kurarım" diyerek hem HDP'ye hem İYİ Parti'ye sıcak görünmeye çalışan Ekrem İmamoğlu'nun Akşener ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Sözcü Yazarı İsmail Saymaz geçen pazartesi günü İmamoğlu ile Meral Akşener'i telefonda görüştüğünü yazdı.

İTTİFAK İŞİNE GİRİLMEDİ
İmamoğlu'nun aramsı ile yapılan görüşmenin uzun zaman sonra ilk görüşme olduğu bilinirken görüşmenin yaklaşık 10 dakika sürdüğü iddia edildi. İmamoğlu yandaşı Saymaz ikilinin "CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak tartışmasına" girmediğini söyledi.

İMAMOĞLU'NUN HEDEFİ 2028 ADAYLIĞI
Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmeti es geçerek koltuk peşine düştüğünü defalarca yazdı. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı veren İmamoğlu daha sonra havlu atarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına boyun eğdi. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiği gecenin sabahına "değişim" videosuyla uyanan Ekrem İmamoğlu daha sonra rotayı İstanbul'a kırarak Özgür Özel'i destekleyeceğini açıkladı.

Takvim.com.tr Özel'in "tavşan" aday olduğunu İmamoğlu'nun 2028 hayallari için Özel ile işbirliği içine girdiğini yazdı.

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Gizli saklı! Ekrem İmamoğlu Meral Akşener’i telefonla darladı
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