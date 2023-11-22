Tacize ve akçeli işlere girmedi... Meral Akşener yine CHP’ye salladı: Kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde... Durmuş Yılmaz’dan olay sözler!

KOLA KUTUSU ŞAKŞAKÇILARININ KEYFİ YERİNDE İYİ Parti'nin zor durumda olmadığını savunan Meral Akşener , "Dün 'yüzde 60 ile kazanırız.' yalanını üretenler; Bugün çıkıp; İYİ Parti üzerinden, yeni yalanlar türetiyorlar. Varsın olsun. Biz artık alıştık. Çünkü bunların, tıyneti böyle…" ifadeleriyle CHP ve yandaşlarını hedefe koydu.

Yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde. Ama tüm itirazlarında haklı çıkan, sözünün değeri daha yeni anlaşılan İYİ Parti, zor durumdaymış. Dün 'Yüzde 60 ile kazanırız' yalanını üretenler bugün çıkıp İYİ Parti üzerinden yeni yalanlar türetiyorlar. Varsın olsun. Biz artık alıştık çünkü bunların tıyneti böyle. Hiç kusura bakmasınlar, İYİ Parti'de güneş yerinde, her şey yolunda."

"Yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde." diyerek devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Eren Erdem gibi yandaşlarını işaret eden Akşener, "Parti içi hesaplarını görmek için Türkiye'yi feda edenlerin keyfi yerinde." iddiasıyla da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel 'e yüklendi.

YİNE MÜSTAKİL ÇIKIŞI

Akşener seçime yine ittifaksız gireceklerinin sinyalini vererek, "İttifak içinde flulaşan kimliğimizin artık berrak şekilde görünmesinden korkuyorlar. Müstakil kimliğimizle istismar edecekleri bir açığımız olmadığı için korkuyorlar. Milletimizi İYİ Parti'den uzaklaştıracak yeni bir bahane bulamadıkları için korkuyorlar." iddiasında bulundu.

DURMUŞ YILMAZ'DAN AKŞENER'E TEPKİ: 1 SAAT DEDİKODU YAPTI

Geçtiğimiz günlerde partiden istifa eden Durmuş Yılmaz Meral Akşener'in açıklamaları sonrası tepki dolu paylaşımlar yaptı.

Akşener'in 1 saat boyunca dedikodu yaptığını söyleyen Durmuş Yılmaz, "Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı,hiç bir soruya yanıt vermeden kürsüden indi. Güven güven güven. Kaybedilmeye görsün,geri kazanılması çok zor. Ekmeksiz kalmaya razıyım, güven kaybetmeye değilim. Akıl/ahlak yol göster. Mutlumuyum? Asla! Yazık oldu emeklere." dedi.