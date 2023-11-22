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Tacize ve akçeli işlere girmedi... Meral Akşener yine CHP'ye salladı: Kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde... Durmuş Yılmaz'dan olay sözler!

Taciz ve akçeli işlerle gündeme gelen İYİ Parti'de peş peşe istifalar yaşanırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel seçimde ortaklık yaptığı CHP'ye yüklendi. Meral Akşener, "Yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde." diyerek devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarını hedefe koyarken "Parti içi hesaplarını görmek için Türkiye’yi feda edenlerin keyfi yerinde." iddiasıyla da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e tepki gösterdi. Meral Akşener'in konuşması sonrası Durmuş Yılmaz'dan olay bir tepki geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 11:58 Güncelleme 22 Kasım 2023, 17:33
Tacize ve akçeli işlere girmedi... Meral Akşener yine CHP’ye salladı: Kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde... Durmuş Yılmaz’dan olay sözler!

Genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından CHP ile köprüleri atan Meral Akşener "81 ilde aday göstereceğiz" diyerek ittifaka kapıları kapattı.

İSTİFALAR VE TACİZ İDDİALARI PATLADI
CHP'nin etkili olduğu illerde adaylarını açıklamaya başlayan Meral Akşener'in "masaya oturması" için partide istifalar yaşanırken bir yandan da taciz iddiaları ile para ilişkileri patladı.

Bahadır Erdem, Durmuş Yılmaz, Adnan Beker partiden istifa ederken Ümit Dikbayır ve Uğur Poyrazın istifa edeceği de gündeme geldi...

Ümit Dikbayır "Akşener'in hesapları incelensin" dilekçesi verdi. Akşener ise Dikbayır'ı "taciz" iddiası ile disipline sevk etti. Öte yandan bir diğer taciz meselesi ise Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker ile illgili olarak ortaya çıktı.

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TACİZ VE PARA İŞLERİNE GİRMEDİ CHP'YE YÜKLENDİ
İYİ Parti taciz ve akçeli işlerle sarsılırken Meral Akşener TBMM grup toplantısında konuştu.

KOLA KUTUSU ŞAKŞAKÇILARININ KEYFİ YERİNDE
İYİ Parti'nin zor durumda olmadığını savunan Meral Akşener, "Dün 'yüzde 60 ile kazanırız.' yalanını üretenler; Bugün çıkıp; İYİ Parti üzerinden, yeni yalanlar türetiyorlar. Varsın olsun. Biz artık alıştık. Çünkü bunların, tıyneti böyle…" ifadeleriyle CHP ve yandaşlarını hedefe koydu.

"Yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde." diyerek devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Eren Erdem gibi yandaşlarını işaret eden Akşener, "Parti içi hesaplarını görmek için Türkiye'yi feda edenlerin keyfi yerinde." iddiasıyla da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yüklendi.

Akşener şunları söyledi:

"Seçimleri elbirliğiyle Sayın Erdoğan'a hediye edenlerin keyfi yerinde. Parti içi hesaplarını görmek için Türkiye'yi feda edenlerin keyfi yerinde.

Yüzde 60 şakşakçılarının, kola kutusu meraklılarının keyfi yerinde. Ama tüm itirazlarında haklı çıkan, sözünün değeri daha yeni anlaşılan İYİ Parti, zor durumdaymış. Dün 'Yüzde 60 ile kazanırız' yalanını üretenler bugün çıkıp İYİ Parti üzerinden yeni yalanlar türetiyorlar. Varsın olsun. Biz artık alıştık çünkü bunların tıyneti böyle. Hiç kusura bakmasınlar, İYİ Parti'de güneş yerinde, her şey yolunda."

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YİNE MÜSTAKİL ÇIKIŞI
Akşener seçime yine ittifaksız gireceklerinin sinyalini vererek, "İttifak içinde flulaşan kimliğimizin artık berrak şekilde görünmesinden korkuyorlar. Müstakil kimliğimizle istismar edecekleri bir açığımız olmadığı için korkuyorlar. Milletimizi İYİ Parti'den uzaklaştıracak yeni bir bahane bulamadıkları için korkuyorlar." iddiasında bulundu.

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DURMUŞ YILMAZ'DAN AKŞENER'E TEPKİ: 1 SAAT DEDİKODU YAPTI
Geçtiğimiz günlerde partiden istifa eden Durmuş Yılmaz Meral Akşener'in açıklamaları sonrası tepki dolu paylaşımlar yaptı.

Akşener'in 1 saat boyunca dedikodu yaptığını söyleyen Durmuş Yılmaz, "Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı,hiç bir soruya yanıt vermeden kürsüden indi. Güven güven güven. Kaybedilmeye görsün,geri kazanılması çok zor. Ekmeksiz kalmaya razıyım, güven kaybetmeye değilim. Akıl/ahlak yol göster. Mutlumuyum? Asla! Yazık oldu emeklere." dedi.

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