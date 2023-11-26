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Ekremciler köşe köşe sıkıştırıyor! Meral Akşener'i 'lider değil' diyerek yerden yere vurdular... "İYİ Parti 81 ilde sıfır çekecek"

Meral Akşener'in 'müstakil seçim' çıkışı sonrası İYİ Parti zaman ayarlı kaos ve krizlerle cebelleşiyor. Akşener yerelde ittifaka zorlanırken "Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu?" sorusu önem kazandı. Ekremciler de İYİ Parti'ye köşe köşe ittifak baskısında bulunuyor. İsmail Saymaz, "Akşener koltuğunu koruyamaz" dedi. İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, son günlerde yaşanan istifa ve taciz iddiaları üzerinden İYİ Parti'yi 'şaibeli parti' olarak damgaladı. SÖZCÜ yazarlarından Rahmi Turan ise Akşener'i yerden yere vurup İYİ Parti'nin 81 ilde sıfır çekeceğini öne sürdü.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 10:38 Güncelleme 26 Kasım 2023, 10:57
Ekremciler köşe köşe sıkıştırıyor! Meral Akşener’i ’lider değil’ diyerek yerden yere vurdular... İYİ Parti 81 ilde sıfır çekecek
İYİ Parti tansiyon derecesi yüksek gerilim dolu günlerden geçiyor. Son dönemde peşi sıra gelen istifalar ve açığa çıkan karanlık iddialar partiyi karıştırmış vaziyette.

AKŞENER'DEN REST: KAZIK ATAN HERKESİ SİLECEĞİM
Kriz öyle bir boyuta ulaştı ki Akşener, TBMM kürsüsünden parti içine "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim" resti çekti.

İYİ Partide iç hesaplaşma! İhracı istenen Ümit Dikbayır dökülüyor... Gölge başkan Fatih Akşener, kara kutu Esma Bekar, akçeli para trafiği


"Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Takip eden süreçte Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar yönetildi.

Bu gelişme üzerine Ümit Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın para ilişkilerinden bahsederek bombayı İYİ Parti'nin kucağına bıraktı.

İYİ Partideki kötü kokunun deşifresi! Akşenere sistematik ittifak baskısı: Zaman ayarlı kriz ve üst düzey istifalar | Ekremciler ise pusuda


Takvim.com.tr, İYİ Parti'deki depremin perde arkasında Meral Akşener'i baskı altına alıp ittifaka zorlamak olduğunu yazdı.

Bu durumun somut örnekleri ise şöyle;

Bahadır Erdem "ittifaksız yerel seçim kararına itiraz" ettiği için ayrıldığını öne sürdü.

Akşener'in 'abi' dediği Cihan Paçacı seçimlere müstakil girilmesine karşı çıktığını beyan etti.

"Akşener'in hesapları incelensin" dilekçesi veren Ümit Dikbayır'ın ise karın ağrısı başka çıktı. Dikbayır, İmamoğlu ve Yavaş'ın desteklenmesini istiyor.



EKREMCİLER KÖŞE BUCAK SIKIŞTIRIYOR
Ekremciler de İYİ Parti'ye köşe köşe ittifak baskısında bulunuyor. İsmail Saymaz, "Akşener koltuğunu koruyamaz" dedi.

İYİ PARTİ'YE 'ŞAİBELİ' DAMGASI
Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, son günlerde yaşanan istifa ve taciz iddiaları üzerinden İYİ Parti'yi 'şaibeli parti' olarak damgaladı.




AKŞENER'İ YERDEN YERE VURDU
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen SÖZCÜ yazarlarından Rahmi Turan ise "İYİ Parti'de fırtına ve yaprak dökümü!" başlıklı köşe yazısında ittifaka yanaşmayan Meral Akşener'i yerden yere vurdu.

"KOLTUĞU KURTARMAK İÇİN ÇABALIYOR, LİDERLİK KUMAŞI ZAYIF"
Durmuş Yılmaz, Ahad Andican, Faruk Köylüoğlu, Aydın Sezgin, Bahadır Erdem, Hasan Subaşı, Adnan Beker, Yavuz Ağıralioğlu ve diğer istifalara dikkat çeken Turan, "Akşener koltuğunu kurtarmak için çabalıyor, liderlik kumaşı zayıf" dedi.

'EKREMCİLER'DEN İDDİA... "İYİ PARTİ 81 İLDE SIFIR ÇEKECEK"
İYİ Parti'yi "lodosta karaya vurmuş tekne gibi" tanımlayan Rahmi Turan, Meral Akşener'in liderlik özelliği bulunmadığını, İYİ Parti'nin de ittifaksız seçime girerse 81 ilde sıfır çekeceğini öne sürdü.



İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRAN EL İMAMOĞLU MU? AKŞENER'İ İTTİFAKA ZORLUYORLAR
Takvim.com.tr'nin somut örneklerle yazdığı Meral Akşener'e ittifak dayatmasına Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de dikkat çekti. Selvi "Akşener tehdit mi ediliyor? İddialar neden şimdi gündeme getiriliyor?" sorularını sordu.

İYİ Parti'deki krizde Ekrem İmamoğlu'nun parmağına dikkat çeken Selvi, "Akşener, ittifak yapmayacağını açıkladıkça bir el İYİ Parti'yi karıştırmaya başladı. Bu el Ekrem İmamoğlu'nun eli olabilir mi? Orasını bilemiyorum ama Akşener'e, ittifak yapması için diz çöktürülmeye çalışılıyor" dedi.


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Ekremciler köşe köşe sıkıştırıyor! Meral Akşener’i ’lider değil’ diyerek yerden yere vurdular... İYİ Parti 81 ilde sıfır çekecek
İYİ Parti’de iç hesaplaşma! İhracı istenen Ümit Dikbayır dökülüyor... Gölge başkan Fatih Akşener, kara kutu Esma Bekar, akçeli para trafiği
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