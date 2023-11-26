Ekremciler köşe köşe sıkıştırıyor! Meral Akşener'i 'lider değil' diyerek yerden yere vurdular... "İYİ Parti 81 ilde sıfır çekecek"

İYİ Parti tansiyon derecesi yüksek gerilim dolu günlerden geçiyor. Son dönemde peşi sıra gelen istifalar ve açığa çıkan karanlık iddialar partiyi karıştırmış vaziyette. AKŞENER'DEN REST: KAZIK ATAN HERKESİ SİLECEĞİM

Kriz öyle bir boyuta ulaştı ki Akşener, TBMM kürsüsünden parti içine "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim" resti çekti.



"Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Takip eden süreçte Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar yönetildi.



Bu gelişme üzerine Ümit Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın para ilişkilerinden bahsederek bombayı İYİ Parti'nin kucağına bıraktı.