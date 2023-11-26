Ekremciler köşe köşe sıkıştırıyor! Meral Akşener'i 'lider değil' diyerek yerden yere vurdular... "İYİ Parti 81 ilde sıfır çekecek"

EKREMCİLER KÖŞE BUCAK SIKIŞTIRIYOR
Ekremciler de İYİ Parti'ye köşe köşe ittifak baskısında bulunuyor. İsmail Saymaz, "Akşener koltuğunu koruyamaz" dedi.
İYİ PARTİ'YE 'ŞAİBELİ' DAMGASI
Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, son günlerde yaşanan istifa ve taciz iddiaları üzerinden İYİ Parti'yi 'şaibeli parti' olarak damgaladı.
AKŞENER'İ YERDEN YERE VURDU
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen SÖZCÜ yazarlarından Rahmi Turan ise "İYİ Parti'de fırtına ve yaprak dökümü!" başlıklı köşe yazısında ittifaka yanaşmayan Meral Akşener'i yerden yere vurdu.
"KOLTUĞU KURTARMAK İÇİN ÇABALIYOR, LİDERLİK KUMAŞI ZAYIF"
Durmuş Yılmaz, Ahad Andican, Faruk Köylüoğlu, Aydın Sezgin, Bahadır Erdem, Hasan Subaşı, Adnan Beker, Yavuz Ağıralioğlu ve diğer istifalara dikkat çeken Turan, "Akşener koltuğunu kurtarmak için çabalıyor, liderlik kumaşı zayıf" dedi.
'EKREMCİLER'DEN İDDİA... "İYİ PARTİ 81 İLDE SIFIR ÇEKECEK"
İYİ Parti'yi "lodosta karaya vurmuş tekne gibi" tanımlayan Rahmi Turan, Meral Akşener'in liderlik özelliği bulunmadığını, İYİ Parti'nin de ittifaksız seçime girerse 81 ilde sıfır çekeceğini öne sürdü.
İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRAN EL İMAMOĞLU MU? AKŞENER'İ İTTİFAKA ZORLUYORLAR
Takvim.com.tr'nin somut örneklerle yazdığı Meral Akşener'e ittifak dayatmasına Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de dikkat çekti. Selvi "Akşener tehdit mi ediliyor? İddialar neden şimdi gündeme getiriliyor?" sorularını sordu.
İYİ Parti'deki krizde Ekrem İmamoğlu'nun parmağına dikkat çeken Selvi, "Akşener, ittifak yapmayacağını açıkladıkça bir el İYİ Parti'yi karıştırmaya başladı. Bu el Ekrem İmamoğlu'nun eli olabilir mi? Orasını bilemiyorum ama Akşener'e, ittifak yapması için diz çöktürülmeye çalışılıyor" dedi.