İmamoğlu’ndan lüks otel köşelerinde 81 il başkanıyla korsan toplantı! Bütçe İBB’den mi? Özgür Özel sinirlendi genel merkezde kriz var

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'deki güç savaşlarının ilk ayağı patlak verdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'den habersiz CHP'nin 81 il başkanını İstanbul'a davet etti.
İMAMOĞLU'NDAN İL BAŞKANLARIYLA KORSAN TOPLANTI
İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı İPA'nın planladığı daveti Özgür Özel sonradan öğrendi. Özel'in olayı duyduktan sonra çok sinirlendiği, genel merkezde kriz çıktığı öğrenildi.
5 YILDIZLI LÜKS OTELDE HER ŞEY DAHİL KONAKLAMA
Veryansın TV'de yer alan detaya göre; İPA tarafından düzenlenecek olan toplantının İstanbul'da 5 yıldızlı lüks bir otelde olacağı, konaklamanın her şey dahil şeklinde olacağı bildirildi.
KORSAN TOPLANTI İBB BÜTÇESİNDEN Mİ?
Tam da bu noktada adına 'İstanbul Buluşması' denilen toplantıda "Katılımcıların masrafları İBB bütçesinden mi karşılanacak?" sorusu önem kazandı.
İmamoğlu'nun korsan toplantı girişimi sonrası Özel aksiyon aldı, 81 il başkanının davet edildiği 'İstanbul Buluşması'na katılacağı öğrenildi.