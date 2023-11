İmamoğlu’ndan lüks otel köşelerinde 81 il başkanıyla korsan toplantı! Bütçe İBB’den mi? Özgür Özel sinirlendi genel merkezde kriz var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlere giderayak büyük bir krizle karşı karşıya. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken; çiçeği burnunda genel başkan Özgür Özel 'in koltuğu Ekrem İmamoğlu 'nun vesayeti altında. İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi.



KILIÇDAROĞLU'NDAN UYARI: EKREM'İ SIRTINDAN AT YOKSA EMANETÇİ OLURSUN

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu konusunda uyarıda bulunduğu, "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Yoksa emanetçi olursun. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" dediği kulislerde konuluşuyor.



OLAY SÖZLER

İmamoğlu - Özel ikilisi arasında güven problemi de mevcut. İmamoğlu'nun Özgür Özel hakkında "Genel başkan adayı olduğu halde Grup Başkanlığı'nı bırakmadı. Yarın CHP koltuğunu bırakmaz" dediği öne sürüldü.