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İmamoğlu'ndan lüks otel köşelerinde 81 il başkanıyla korsan toplantı! Bütçe İBB'den mi? Özgür Özel sinirlendi genel merkezde kriz var

CHP'de kurultay sonrası sular durulmuyor. Koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altında kalan Özgür Özel 'emanetçi tavşan' konumuna düştü. Tahakküm altında kalan Özel'in bu durumundan oldukça rahatsız olduğu belirtilirken CHP'deki güç savaşlarının ilk ayağı patlak verdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'den habersiz CHP'nin 81 il başkanını İstanbul'a davet etti. Korsan toplantının İstanbul’da 5 yıldızlı lüks bir otelde her şey dahil şeklinde olacağı bildirildi. "Toplantının bütçesi İBB'den mi?" sorusu önem kazanırken; Özgür Özel’in olayı duyduktan sonra çok sinirlendiği, genel merkezde kriz çıktığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 10:36 Güncelleme 21 Kasım 2023, 10:49
İmamoğlu’ndan lüks otel köşelerinde 81 il başkanıyla korsan toplantı! Bütçe İBB’den mi? Özgür Özel sinirlendi genel merkezde kriz var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlere giderayak büyük bir krizle karşı karşıya.

13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken; çiçeği burnunda genel başkan Özgür Özel'in koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında. İmamoğlu partiyi istediği gibi dizayn etti, kendine en yakın isimleri kritik noktalara getirdi.

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CHP'li İBB Başkanı ihalelerle ihya ettiği Özgür Karabat'ı Genel Sayman, Gökan Zeybek'i Yerel Yönetimlerden Sorumlu, Ensar Aytekin'i Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı. Selin Sayek Böke'nin Genel Sekreterliğe getirilmesini sağladı. Disiplin Kurulu da tamamen İmamoğlu'nun istediği isimlerden oluştu.

İMAMOĞLU BASTIRIYOR ÖZGÜR ÖZEL RAHATSIZ
Eli kolu bağlı kalan Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun eş genel başkan gibi davranmasından oldukça rahatsız. Bir yandan da gözler belediye başkanlarının belirlenme sürecine çevrildi. Ekrem İmamoğlu kendi güdümündeki isimleri aday yapma niyetinde. Özgür Özel tahakkküm altında kalmak istemiyor.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN UYARI: EKREM'İ SIRTINDAN AT YOKSA EMANETÇİ OLURSUN
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu konusunda uyarıda bulunduğu, "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Yoksa emanetçi olursun. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" dediği kulislerde konuluşuyor.

OLAY SÖZLER
İmamoğlu - Özel ikilisi arasında güven problemi de mevcut. İmamoğlu'nun Özgür Özel hakkında "Genel başkan adayı olduğu halde Grup Başkanlığı'nı bırakmadı. Yarın CHP koltuğunu bırakmaz" dediği öne sürüldü.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'deki güç savaşlarının ilk ayağı patlak verdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'den habersiz CHP'nin 81 il başkanını İstanbul'a davet etti.

İMAMOĞLU'NDAN İL BAŞKANLARIYLA KORSAN TOPLANTI
İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı İPA'nın planladığı daveti Özgür Özel sonradan öğrendi. Özel'in olayı duyduktan sonra çok sinirlendiği, genel merkezde kriz çıktığı öğrenildi.



5 YILDIZLI LÜKS OTELDE HER ŞEY DAHİL KONAKLAMA
Veryansın TV'de yer alan detaya göre; İPA tarafından düzenlenecek olan toplantının İstanbul'da 5 yıldızlı lüks bir otelde olacağı, konaklamanın her şey dahil şeklinde olacağı bildirildi.


KORSAN TOPLANTI İBB BÜTÇESİNDEN Mİ?
Tam da bu noktada adına 'İstanbul Buluşması' denilen toplantıda "Katılımcıların masrafları İBB bütçesinden mi karşılanacak?" sorusu önem kazandı.

İmamoğlu'nun korsan toplantı girişimi sonrası Özel aksiyon aldı, 81 il başkanının davet edildiği 'İstanbul Buluşması'na katılacağı öğrenildi.

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