İmamoğlu’ndan lüks otel köşelerinde 81 il başkanıyla korsan toplantı! Bütçe İBB’den mi? Özgür Özel sinirlendi genel merkezde kriz var





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'deki güç savaşlarının ilk ayağı patlak verdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'den habersiz CHP'nin 81 il başkanını İstanbul'a davet etti.

İMAMOĞLU'NDAN İL BAŞKANLARIYLA KORSAN TOPLANTI

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı İPA'nın planladığı daveti Özgür Özel sonradan öğrendi. Özel'in olayı duyduktan sonra çok sinirlendiği, genel merkezde kriz çıktığı öğrenildi.







5 YILDIZLI LÜKS OTELDE HER ŞEY DAHİL KONAKLAMA

Veryansın TV'de yer alan detaya göre; İPA tarafından düzenlenecek olan toplantının İstanbul'da 5 yıldızlı lüks bir otelde olacağı, konaklamanın her şey dahil şeklinde olacağı bildirildi.