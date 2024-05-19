SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Fransa'yı 3-0 yendi!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki dördüncü ve son maçında Fransa'yı 3-0 yendi. "Filenin Sultanları", ligin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 21:28 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 21:40
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’mız Fransa’yı 3-0 yendi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa'yı 3-0 yenerek, ikinci galibiyetini elde etti.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinin dördüncü ve son maçında Fransa ile Türkiye karşılaştı.

Voleybolseverler, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda oynanan ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen mücadeleye yoğun ilgi gösterdi.

İlk sete hızlı başlayan "Filenin Sultanları", ilk dakikalarda rakibi karşısında 3-0 öne geçti. Daha sonraki bölümde Fransa'nın sayılarına engel olamayan ay-yıldızlılar, molaya 11-7 üstün girdi. Bir ara hücumdaki etkisini artırarak 6 sayılık farka ulaşan (10-16) "Filenin Sultanları", ilk seti etkili servis, blok ve smaç sayılarıyla 25-19 önde tamamladı. 0-1.

İkinci sette de üstünlüğü sürdüren ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısında 11 sayılık farka ulaştı: 9-20. Fransa'nın setin sonlarında farkı kapatma çabası karşısında savunmada istediğini yapamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti de 25-16 önde bitirdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü setin başında 7-2 geriye düşünce başantrenör Daniele Santarelli, mola aldı. Mola dönüşü farkı kapatan ay-yıldızlı takım 9-9'luk eşitlikten sonra öne geçti: 11-9. "Filenin Sultanları" üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

TÜRKİYE'DEN 4'TE 2

Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçmiş, İtalya'ya 3-1 yenilmişti.

Bu sezon lige 3-0'lık Almanya galibiyetiyle başlayan Fransa ise daha sonraki maçlarında Polonya'ya 3-0 yenildi, Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

"Filenin Sultanları", ligin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.

16 takımın mücadele verdiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde yer alma hakkı kazanacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Helikopter kazası sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı I İran medyasından flaş iddia: İlk temas sağlandı
Koza Altın İşletmeleri
Fener’i sarı da kırmızı da durduramadı! Şampiyonluk son haftaya kaldı
Fenerbahçe’den Galatasary’a flaş gönderme
Kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Açığa alınan emniyet mensuplarının ifadelerine ulaşıldı: 7 şüpheli tutuklandı!
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan Bell 412 model helikopterin özellikleri neler? Dikkat çeken ABD detayı...
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi
Başkan Erdoğan’dan ’19 Mayıs Gençlik Buluşması’nda önemli açıklamalar | ’Kenetlenin’ çağrısı... Kardeşlik hukukunuzu geliştirin
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı? Dikkat çeken ambulans detayı! O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı
Antalya Finike’de bir kreşte skandal görüntüler! Öğretmen Özlem Ünal’dan iki çocuğa şiddet
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan petrol ve doğal gaz açıklaması! Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni kuyu için tarih verdi
İsrail’de hükümet dağılıyor! Soykırım kabinesi üyesi Benny Ganzt’dan Netanyahu’ya altı maddelik ültimatom: Tehdit üstüne tehdit yağdı koalisyon karıştı
ARŞİV | Atatürk’ün katıldığı son 19 Mayıs’tan son kare! Dönemin gazetelerinde manşet manşet ’gençlik’ coşkusu
Karadeniz’de sular ısınıyor! Alman Bild ortaya çıkardı: Ukraynalı mühendislerden gizli hazırlık
SON DAKİKA