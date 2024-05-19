Helikopter kazası sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız! AFAD yola çıktı: 32 dağcı ve 6 araç İran’a gidiyor

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşadığı helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Öte yandan AFAD ise 32 personel ve 6 aracının İran'da arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktığını duyurdu.
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşadığı helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Öte yandan AFAD ise 32 personel ve 6 aracının İran'da arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktığını duyurdu.
İran halkına ve hükumetine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.
İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür.…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2024
Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HAREKETE GEÇİLDİ
Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşadığı helikopter kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir" denildi.
Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İran'da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir.
AFAD YOLA ÇIKTI
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bugün, İran-Nahçıvan sınırında İran Cumhurbaşkanı Sn.İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bilgisi alınmıştır.
İran, @TC_Disisleri aracılığıyla Ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir.
Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır.
Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
NE OLMUŞTU?
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletinde kaza yaptı.
İran medyası, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan eyaletinde sili hava koşullarında acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu. Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.
ÇALIŞMALAR GÜÇLÜKLE SÜRÜYOR
Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.
İRAN GENELKURMAY BAŞKANI BAKIRI: TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİN
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
İran devlet televizyonu, Bakıri'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.
Bakıri, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bulunması ve kurtarma çalışmaları için İran Ordusu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun tüm imkan ve teçhizatları kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.
İran silahlı kuvvetlerinin olayın başından itibaren çalışmalarda yer aldığı kaydedildi.