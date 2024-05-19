Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

1- GALATASARAY: 99

Ligin son haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçtan beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Mağlubiyet durumunda ise Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi beklenecek.