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Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray'dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig'in 37. haftası dev bir maça sahne oldu. Lider Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele sarı lacivertlilerin 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı. Bu sonucun ardından Kanarya, ikili averajı da kapmış oldu. İşte puan tablosunda son durum ve şampiyonluk ihtimalleri...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 21:51 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 22:03
Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

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Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından 37. hafta sona erdi.

İşte oluşan puan durumu ve şampiyonluk ihtimalleri;

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

20- İSTANBULSPOR: 16

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

19- PENDİKSPOR: 37

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

18- KARAGÜMRÜK: 37

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

17- HATAYSPOR: 38

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

16- ANKARAGÜCÜ: 40

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

15- KONYASPOR: 41

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

14- GAZİANTEP FK: 41

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

13- KAYSERİSPOR: 42

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

12- SAMSUNSPOR: 43

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

11- ADANA DEMİRSPOR: 44

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

10- ANTALYASPOR: 48

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

9- RİZESPOR: 50

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

8- SİVASSPOR: 51

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

7- ALANYASPOR: 51

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

6- KASIMPAŞA: 53

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

5- BEŞİKTAŞ: 56

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

4- BAŞAKŞEHİR: 58

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

3- TRABZONSPOR: 64

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

2- FENERBAHÇE: 96

Galatasaray'ı yenmesinin ardından ikili averajı ele geçiren Fenerbahçe; son hafta İstanbulspor'u yener, Galatasaray da Konyaspor'a kaybederse şampiyon olacak.

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

1- GALATASARAY: 99

Ligin son haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçtan beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Mağlubiyet durumunda ise Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi beklenecek.

Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

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