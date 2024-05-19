Fenerbahçe ikili averajı Galatasaray’dan kaptı! Puan durumu karıştı: İşte şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından 37. hafta sona erdi.
İşte oluşan puan durumu ve şampiyonluk ihtimalleri;
Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından 37. hafta sona erdi.
İşte oluşan puan durumu ve şampiyonluk ihtimalleri;
20- İSTANBULSPOR: 16
19- PENDİKSPOR: 37
18- KARAGÜMRÜK: 37
17- HATAYSPOR: 38
16- ANKARAGÜCÜ: 40
15- KONYASPOR: 41
14- GAZİANTEP FK: 41
13- KAYSERİSPOR: 42
12- SAMSUNSPOR: 43
11- ADANA DEMİRSPOR: 44
10- ANTALYASPOR: 48
9- RİZESPOR: 50
8- SİVASSPOR: 51
7- ALANYASPOR: 51
6- KASIMPAŞA: 53
5- BEŞİKTAŞ: 56
4- BAŞAKŞEHİR: 58
3- TRABZONSPOR: 64
2- FENERBAHÇE: 96
Galatasaray'ı yenmesinin ardından ikili averajı ele geçiren Fenerbahçe; son hafta İstanbulspor'u yener, Galatasaray da Konyaspor'a kaybederse şampiyon olacak.
1- GALATASARAY: 99
Ligin son haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçtan beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Mağlubiyet durumunda ise Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi beklenecek.