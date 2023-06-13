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    • 13.06.2023 16:40
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    • 13.06.2023 16:46
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    Bay Bay Kemal'e 'Özel' ihanet! Beşiktaş'ta otel köşelerinde 'değişim' fiskosu: İmamoğlu görüşmeyi doğruladı | "Mesele İstanbul'dan ibaret değil"

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'yi değişim sancısı tuttu. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel 'değişim' çağrısı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. İkili bununla da yetinmeyip İstanbul Beşiktaş'ta gizli bir görüşme yaptı. Özgür Özel'le yaptığı görüşmeyi doğrulayan İmamoğlu, "Değişim talebi hepimizde var" şeklinde konuştu. İmamoğlu "Önceliğim İstanbul diyen" Kılıçdaroğlu'na da bomba bir yanıt verdi. CHP'li İBB Başkanı "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" diyerek aleni bir şekilde CHP koltuğunu istediğini vurguladı. Kılıçdaroğlu da yerel seçimlere kadar koltuğunu bırakmayacağını ilan ederek, "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mesele İstanbul’dan ibaret değil

    28 Mayıs'ta hezimete uğrayan CHP'de çarşı pazar karıştı.

    CHP tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alıp, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan etti.



    BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM
    Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi.

    İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI: "DELEGE BENDE KURULTAY BENDE" MESAJI
    Daha sonra Ekremci Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" çıkışına imza attı.

    "Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi tüm dikkatleri üzerine topladı.



        BU MESAJ HEM EKREM'E HEM DE ÖZGÜR'E....
        CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "Bundan sonraki süreci delegeler belirleyecek" açıklamasını yaparak Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu destekleyip hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e "İstediğiniz kadar konuşun, istediğiniz kadar deneyin... Delege bizde. Karar mekanizması biziz" mesajı verdi.



        BEŞİKTAŞ'TA İMAMOĞLU - ÖZEL ZİRVESİ: TEK HEDEF KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞU
        Öte yandan Ekremci Sözcü'nün yazarlarından Aytunç Erkin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in 28 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde görüştüğü, görüşmenin ana gündem maddesinin 'değişim' olduğu kulisini paylaştı.

        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikip 'topyekün değişim' diyen İmamoğlu'ndan bomba bir çıkış geldi.

        ÖZGÜR ÖZEL'LE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI: DEĞİŞİM TALEBİ HEPİMİZDE VAR
        Özgür Özel'le yaptığı görüşmeyi doğrulayan Ekrem İmamoğlu, "Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç… Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum. Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi, kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da, parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür Bey'le de o kapsamda görüştük. Bazılarıyla iki kez, üç kez görüştüm. Ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı, hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum" diye konuştu.

        "ÖNCELİĞİM İSTANBUL" DİYEN KILIÇDAROĞLU'NA OLAY YANIT: MESELE İSTANBUL'DAN İBARET DEĞİL
        CHP'li İBB Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benim önceliğim İstanbul" sözlerine de olay bir yanıt verdi.

        Mesele İstanbul'dan ibaret değil diyerek aleni bir şekilde CHP koltuğunu istediğini vurgulayan İmamoğlu, "Çok geniş bir çerçevesi var. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, neyi istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Genel Başkanımız İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünülmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul… Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil" dedi.



            YEREL SEÇİMLERE KADAR KOLTUĞU BIRAKMAM MESAJI
            Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konumaya da dikkat çekmekte fayda var...

            Kılıçdaroğlu yerel seçimlere kadar koltuğunu bırakmayacağını ilan ederek, "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" dedi.

            Bay Bay Kemal şu ifadeleri kullandı;

            "Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır"
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            Haberler Güncel Bay Bay Kemal'e 'Özel' ihanet! Beşiktaş'ta otel köşelerinde 'değişim' fiskosu: İmamoğlu görüşmeyi doğruladı | "Mesele İstanbul'dan ibaret değil"
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