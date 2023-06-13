Bay Bay Kemal'e 'Özel' ihanet! Beşiktaş'ta otel köşelerinde 'değişim' fiskosu: İmamoğlu görüşmeyi doğruladı | "Mesele İstanbul'dan ibaret değil"





BEŞİKTAŞ'TA İMAMOĞLU - ÖZEL ZİRVESİ: TEK HEDEF KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞU

Öte yandan Ekremci Sözcü'nün yazarlarından Aytunç Erkin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in 28 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde görüştüğü, görüşmenin ana gündem maddesinin 'değişim' olduğu kulisini paylaştı.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikip 'topyekün değişim' diyen İmamoğlu'ndan bomba bir çıkış geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'LE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI: DEĞİŞİM TALEBİ HEPİMİZDE VAR

Özgür Özel'le yaptığı görüşmeyi doğrulayan Ekrem İmamoğlu, "Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç… Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum. Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi, kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da, parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür Bey'le de o kapsamda görüştük. Bazılarıyla iki kez, üç kez görüştüm. Ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı, hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyorum" diye konuştu.