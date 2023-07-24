CHP'de medyatik aforoz! Mangırı kesilen Halk TV Eren Erdem'i bombaladı Bay Bay Kemal'e yalvardı: Sıra Ekremci SÖZCÜ TV'de mi?

MANGIRI KESİLEN HALK TV'DEN KILIÇDAROĞLU VE EREN ERDEM'E YAYLIM ATEŞİ

Para musluğu kesilen kadrolu tetikçi Halk TV ise kabından yediği CHP'ye şimdilerde saldırmaya başladı...



Geride bıraktığımız gün Görkemli Hatıralar programının sunucusu fondaş Serhan Asker, Kemal Kılıçdaroğlu ve Eren Erdem'i yaylım ateşine tuttu.



Asker, "Büyük bir kırgınlık içerisindeyiz ama susmayacağız. Ne yapmaya çalıştığını anlamadığımızı birinin kararıyla buradayız. Eren Erdem'in talimatıyla 40 Göz Hanı'nda yapılamıyor program. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ben bir açıklama bekliyorum. Onun talimatıyla mı yapıldı bunlar? Yasaklar nereye kadar? Bu konuda merak ediyorum Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacak mı? Talimatı var mı?" dedi.







AYŞENUR ARSLAN'DAN 'SANSÜR' TEPKİSİ... ÇOK KONUŞULACAK FETÖ İTİRAFI

Öte yandan Halk TV Spikeri Ayşenur Arslan, CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı sansürü dile getirirken itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.



Programında FETÖ'yü bile savunduğunu söyleyen Arslan, şunları söyledi:

"Ben kendi adıma söyleyeyim Medya Mahallesi programında Gülen Cemaatine karşı, o konuda cezaevine atılanların bile hakkı, hukuku eğer zedeleniyorsa yayın yapmış bir insanım. Onun için kendimde hak buluyorum. Meslektaşlarım, kendisine 'gazeteciyim' diyenler, Halk TV'ye sansür geldi. Mahallemiz görmedi gerçekten. O sırada sıcaktan olabilir."