Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • 24.07.2023 14:22
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    • 24.07.2023 15:04
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    CHP'de medyatik aforoz! Mangırı kesilen Halk TV Eren Erdem'i bombaladı Bay Bay Kemal'e yalvardı: Sıra Ekremci SÖZCÜ TV'de mi?

    CHP'deki zoom cuntasının yankıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu medyatik afaroza başladı. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona erdi. Bu durum Bay Bay Kemal intikam alıyor yorumlarını da beraberinde getirirken mangırı kesilen Halk TV "Kime hizmet ettiği belli olmayan bir karanlık genel başkan yardımcısı" sözleriyle bombaladı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu ise "Sansür ve ambargoyu kaldırın" diyerek adeta Kılıçdaroğlu'na yalvardı. Öte yandan Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Ekremci Sözcü TV'nin de Halk TV ile yanı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Halk TV yalvarıyor, sıra SÖZCÜ TV’de mi? CHP...

    CHP'deki 'değişim' kaosu ve Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı ile birlikte kalkıştığı 'zoom' cuntasının etkileri sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu medya operasyonunun düğmesine bastı.

    Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona erdi. Medya operasyonu siyaset kulislerinde "Bay Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    HALK TV'YE "EKREM CEZASI"
    CHP ile Halk TV arasında ipleri atan fesihnameyi Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği Eren Erdem duyurdu. Karar, "İmamoğlu yandaşı" haline gelen Halk TV'ye "intikam cezası" olarak yorumlandı.

    Halk TV yönetimi ise CHP ile yapılan anlaşmanın, CHP grup toplantıları ve bazı genel başkan yardımcılarının yayınlanması karşılığı yapılan bir anlaşma olduğunu öne sürdü.


    KILIÇDAROĞLU'NDAN 'SATILIK KALEMLER'E: KİMİN, NE KADAR MAAŞ ALDIĞINI BİLİYORUM
    Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerilim ve kaosla geçen belediye başkanları toplantısında "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" şeklinde konuştu.

    Bay Bay Kemal, daha önce de Ekremci medyayı "Satılık kalemler" sözleriye hedef almıştı.

        MANGIRI KESİLEN HALK TV'DEN KILIÇDAROĞLU VE EREN ERDEM'E YAYLIM ATEŞİ
        Para musluğu kesilen kadrolu tetikçi Halk TV ise kabından yediği CHP'ye şimdilerde saldırmaya başladı...

        Geride bıraktığımız gün Görkemli Hatıralar programının sunucusu fondaş Serhan Asker, Kemal Kılıçdaroğlu ve Eren Erdem'i yaylım ateşine tuttu.

        Asker, "Büyük bir kırgınlık içerisindeyiz ama susmayacağız. Ne yapmaya çalıştığını anlamadığımızı birinin kararıyla buradayız. Eren Erdem'in talimatıyla 40 Göz Hanı'nda yapılamıyor program. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ben bir açıklama bekliyorum. Onun talimatıyla mı yapıldı bunlar? Yasaklar nereye kadar? Bu konuda merak ediyorum Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacak mı? Talimatı var mı?" dedi.



        AYŞENUR ARSLAN'DAN 'SANSÜR' TEPKİSİ... ÇOK KONUŞULACAK FETÖ İTİRAFI
        Öte yandan Halk TV Spikeri Ayşenur Arslan, CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı sansürü dile getirirken itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.

        Programında FETÖ'yü bile savunduğunu söyleyen Arslan, şunları söyledi:

        "Ben kendi adıma söyleyeyim Medya Mahallesi programında Gülen Cemaatine karşı, o konuda cezaevine atılanların bile hakkı, hukuku eğer zedeleniyorsa yayın yapmış bir insanım. Onun için kendimde hak buluyorum. Meslektaşlarım, kendisine 'gazeteciyim' diyenler, Halk TV'ye sansür geldi. Mahallemiz görmedi gerçekten. O sırada sıcaktan olabilir."



        Bir yandan da gözler Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na çevrildi.

        MAHİROĞLU'NDAN EREN ERDEM'E: "KİME HİZMET ETTİĞİ BELLİ DEĞİL"
        Mahiroğlu, Serhan Asker'in Görkemli Hatıralar programının iptal edilmesi sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i "Kime hizmet ettiği belli olmayan bir genel başkan yardımcısı" sözleriyle hedef aldı.

        "CHP'nin geleneğinde yasak, sansür yoktur" diyerek genel merkeze tepki gösteren Mahiroğlu, "Şu an duyduklarına inanmakta zorlanıyorum. CHP'nin geleneğinde yasak, sansür yoktur. Bunları yapacak insanları da bünyesinde barındırmaz. Görkemli Hatıralar'ın belediye mekanında yapılmasını yasaklama talimatının kime hizmet ettiği belli olmayan bir genel başkan yardımcısı tarafından verildiği söyleniyor. İnanmakta zorlanıyorum. Sayın Genel Başkan, bu talimattan haberiniz olduğunu düşünmüyorum. CHP'yi ve sizi tanıyorum. Böyle bir karara imza atmayacağınıza, iktidarın yasakçı ve sansürcü zihniyetini hatırlatan politikalara tevessül etmeyeceğinize inanıyorum" dedi.



        KARANLIK GENEL BAŞKAN YARDIMCISI...
        Mahiroğlu bugünkü açıklamalarında ise vites yükselterek CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i "Kime hizmet ettiği belli olmayan bir karanlık genel başkan yardımcısı" sözleriyle bombaladı.

        BAY BAY KEMAL'E ADETA YALVARDI: SANSÜR VE AMBARGOYU KALDIRIN
        CHP'ye "Halk TV'ye sansür ve ambargoyu kaldırın" çağrısında bulunan Mahiroğlu, "Size Halk TV adına değil, CHP'nin 100 yıllık hafızası adına çağrı yapıyorum. CHP'yi böyle bir kara lekeyle başbaşa bırakmayın. Çağrımızı lütfen dikkate alın ve Halk TV'ye uygulanan bu sansürden vazgeçilmesini sağlayın. Ne ülkeye, ne de CHP kimliğine bu kara lekenin sürülmesine izin vermeyin" sözleriyle adete Bay Bay Kemal'e yalvardı.



            "CHP kültürü, yasakçı, sansürcü zihniyete geçit vermez, bu zihniyet CHP bünyesinde barınamaz" diyen Halk TV'nin sahibi, Eren Erdem'e "Yetişkinlik evresine ulaşamamış bir ergen akıl" sözleriyle tepki gösterdi.

            BU SÖZLER EREN ERDEM'E... "YETİŞKİNLİK EVRESİNE ULAŞMAMIŞ ERGEN AKIL"
            Mahiroğlu, "Yetişkinlik evresine ulaşamamış bir ergen aklının CHP'ye ihanet etmesine, kurumsal kimliği aşındırmasına lütfen izin vermeyin" dedi.

            Tam da bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nan 'Satılık kalemler' söylemi ve Halk TV - Sözcü TV ikilisine dikkat çekmekte fayda var...

            28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Ekremci SÖZCÜ TV ve Halk TV tüm yazar ve yorumcu kadrosuyla Bay Bay Kemal'i hedef aldı.



            KILIÇDAROĞLU'DAN EKREMCİ MEDYAYA: "KALEMİNİ SATANLAR..."
            Bu durum üzerine Kılıçdaroğlu, Ekremci medyaya 'kalemini satanlar' sözleriyle sert tepki gösterdi.

            CHP lideri "Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir." ifadelerini kullandı.

            CHP Genel Merkezi de İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Sözcü TV ve Halk TV'ye 'ihanet çetesi' olarak tanımladı.

            CHP SÖZCÜ TV VE HALK TV'Yİ 'HAİN' İLAN ETTİ
            CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Köyceğiz'de yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek, "Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

            FONDAŞLIKLARI TESCİLLENDİ: "PARAYI CHP'DEN ALIYORLAR"
            Hem Halk TV hem de Sözcü TV'nin 'fondaş' olduğunu itiraf eden Erol, "İhanet çetesi arkadaşlar. Parayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

            KILIÇDAROĞLU'NUN MADARA ETME, İMAMOĞLU'NA ALAN AÇMA YAYINI
            28 Mayıs'taki hezimet sonrası Halk TV ve Sözcü TV Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarla 'değişim' ateşini harladı. Durum öyle bir boyut kazandı ki SÖZCÜ TV, Kılıçdaroğlu'nu madara edip istifa sürecini hızlandırma yayını bile planladı.

            EKREMCİ SÖZCÜ TV'DEN KILIÇDAROĞLU'NU MADARA ETME YAYINI
            Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu yayında Uğur Dündar, "Neden istifa etmediniz? Cami avlusuna terk edilmiş çocuk gibi yalnız kaldık" diye çıkıştı, Kılıçdaroğlu'na 'erdem' ayarı verip İmamoğlu'nu işaret etti.

            İsmail Saymaz da Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vurup Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini öne attı. Kılıçdaroğlu'nu ters köşe yapmak için elinden geleni ardına koymadı.

            Dündar ve Saymaz'dan sonra topa giren İpek Özbey de Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu kartını açtı.




                CHP'nin Halk TV ile sözleşmesini feshetmesi ve Ekremci yayınlarıyla ön plana çıkan kanala ambargo uygulmasının altında bu detayların yattığını unutmamakta fayda var.

                SIRA EKREMCİ SÖZCÜ TV'DE Mİ?
                Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Ekremci Sözcü TV'nin de Halk TV ile yanı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
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                Haberler Güncel CHP'de medyatik aforoz! Mangırı kesilen Halk TV Eren Erdem'i bombaladı Bay Bay Kemal'e yalvardı: Sıra Ekremci SÖZCÜ TV'de mi?
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