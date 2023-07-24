CHP'de medyatik aforoz! Mangırı kesilen Halk TV Eren Erdem'i bombaladı Bay Bay Kemal'e yalvardı: Sıra Ekremci SÖZCÜ TV'de mi?

CHP'deki 'değişim' kaosu ve Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı ile birlikte kalkıştığı 'zoom' cuntasının etkileri sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu medya operasyonunun düğmesine bastı.
Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona erdi. Medya operasyonu siyaset kulislerinde "Bay Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.
HALK TV'YE "EKREM CEZASI"
CHP ile Halk TV arasında ipleri atan fesihnameyi Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği Eren Erdem duyurdu. Karar, "İmamoğlu yandaşı" haline gelen Halk TV'ye "intikam cezası" olarak yorumlandı.
Halk TV yönetimi ise CHP ile yapılan anlaşmanın, CHP grup toplantıları ve bazı genel başkan yardımcılarının yayınlanması karşılığı yapılan bir anlaşma olduğunu öne sürdü.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'SATILIK KALEMLER'E: KİMİN, NE KADAR MAAŞ ALDIĞINI BİLİYORUM
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerilim ve kaosla geçen belediye başkanları toplantısında "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" şeklinde konuştu.
Bay Bay Kemal, daha önce de Ekremci medyayı "Satılık kalemler" sözleriye hedef almıştı.