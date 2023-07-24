Gizli protokol sonrası İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'şeffaflık' ve 'ilke' ayarı! Akşener'in A Takımı'ndan yerel seçim için at pazarlığı

8 benzemezin bir araya geldiği yıkım koalisyonu, 28 Mayıs'ta hezimetin travmasını atlatamazken şimdi de 'gizli protokol' krizi ile sarsıldı. Bombanın pimini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çekti...
Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getirdi. Bu itiraf sonrası CHP panikledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.
Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.
Gelişme üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde bir çıkış geldi ve "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" dedi.
Bay Bay Kemal, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu. Takvim.com.tr ise gelişmeyi "DAĞ GİBİ KAZIK" manşetiyle okurlarına aktarmış, Meral Akşener'in vereceği olası tepkiye dikkat çekmişti.
İYİ PARTİ KANADINDAN SERT TEPKİ
Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la 28 Mayıs öncesi İçişleri dahil üç bakanlığı ve MİT'i verdiğine ilişkin gizli mutabakat İyi Partililer tarafından sert tepkiyle karşılandı.
"BAKANLIKLARI BÖLÜŞMEDEN BAKANLIK DAĞITMAK İSABETLİ OLMAMIŞTIR"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gizli mutabakattan haberdar olmadığını yalnızca kamuoyuna yansıyan yedi maddelik mutabakatı bildiğini söyledi.
Fondaş İsmail Saymaz'a konuşan Akşener, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" diyerek Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki gizli protokolü yanlış bulduğunu açık açık söyledi.