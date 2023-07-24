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    • 24.07.2023 10:30
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    CHP'de koltuk savaşları; Ekrem İmamoğlu İBB'den kaçmanın peşinde! Yeni parti mi kuracak? Kemal Kılıçdaroğlu ilk çiziği Gökhan Günaydın'a attı

    Ekrem İmamoğlu'nun 'Alternatif olağanüstü kurultay ile Kılıçdaroğlu'nu devirme' planı yaptığı zoom cuntasının ifşa olması sonrası CHP'de sular durulmuyor. Son olarak CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda restleşen Kılıçdaroğlu-İmamoğlu'ndan peş peşe hamleler geliyor. Kılıçdaroğlu zoom cuntasında yer alan Gökhan Günaydın'a MYK'ya katılma yasağı koydu. Öte yandan İstanbul'un kaybedileceğini bilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday göstereceğini söyledi. İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun 'boğma planı' olan İBB adaylığından kurtulmak için yeni parti kurma çabasına girişebilir. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    CHP’de koltuk savaşları; Ekrem İmamoğlu İBB’den kaçmanın peşinde! Yeni parti mi kuracak? Kemal Kılıçdaroğlu ilk çiziği Gökhan Günaydın’a attı

    Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte açık savaşa döndü.

    "Değişim A Takımı" ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.

    ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM
    Ekrem İmamoğlu'nun oluşturduğu Paralel CHP ifşa olunca Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.


    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.

    SIZMA SONRASI İLK GÖRÜŞMEDE RESTLEŞME SÜRDÜ
    Sızan görüşmenin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yüzleşti. 22 Temmuz'da CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi.

    Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı "zoom cuntası" ve "sızıntı" tartışmaları gölgesinde geçti.



    Toplantıda konuşan İmamoğlu, internete sızan değişim toplantısını Kılıçdaroğlu'nun önünde savundu. Kılıçdaroğlu'nun aksine bu toplantının "etik" olduğunu vurgulayan İmamoğlu, partinin geleceğini konuşmanın etik dışı bir yönü bulunmadığını öne sürdü.

    İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA: "SEN VARSAN BEN YOKUM"
    İmamoğlu - Kılıçdaroğlu atışmasına sahne olan toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun değişim olmazsa yerel seçimlerde başarısız oluncağını söylediği ve Kılıçdaroğlu'nun olay bir gönderme yaptığı kulislere yansıdı. Söz konusu toplantıda İmamoğlu'nun seçimden sonra 29 ve 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve 1 Haziran'da randevu aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun "Değişim başlatacağız" dediğini söyleyen İmamoğlu, yalnızca MYK'nın görevden alındığını vurgulayarak, "Bu mu değişim?" diye sordu.

        "GEÇMİŞİ KİRLİ OLMAYAN BİRİNİ BULDUĞUM VAKİT GÖREVİ DEVREDECEĞİM"
        Kılıçdaroğlu ise değişim tartışmalarına karşılık olay çıkaracak bir yanıt verdi. 'Kılıçdaorğlu, "Genel başkanlık yükünü taşıyabileceğine inanacağım, CHP'nin ilkelerine bağlı partiyi ileri götürebilecek ve geçmişi temiz birisi olsa yarın bırakırım. Kurultayda ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Ortada bir kayıp var. Ama hepten başarısızlık saymak doğru değil." dedi.

        EKREM İMAMOĞLU'NU BOĞMA PLANINI DİLLENDİRDİ
        Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha 'senin yerin İstanbul' mesajı verdi.

        Kendisine toplantıdan sonra gazeteciler tarafından yöneltilen "İmamoğlu'na kırgın mısınız? "Oğlum Ekrem" demiştiniz İmamoğlu'ndan bu hareketi bekliyor muydunuz? Tekrar İstanbul'a aday gösterecek misiniz? Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kaybederseniz istifa eder misiniz? Sayın İmamoğlu, gündeme taşıdığı değişim tartışmalarıyla ilgili bir internet sitesi de oluşturdu. Bunun için bir yorumunuz olur mu?" şeklindeki soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

        "İBB İÇİN ARAYIMIZ YOK, ADAYIMIZ İMAMOĞLU"
        "Sayın İmamoğlu'na kızgın değilim elbette. Aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gösterdiği performanstan çok mutluyum; gurur duyuyorum. Sayın İmamoğlu'nun aday olarak ismi açıklandığında, "Nereden buldunuz bu ismi?" diyenlere inat hep birlikte inançla yürüdük ve İstanbul'u kazandık. Sayın İmamoğlu kendisine güvenenleri ve kendisine güvenip oy veren İstanbulluları fazlasıyla memnun etti. Haliyle CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu'dur.



        Öte yandan şunu da söyleyeyim ki 2024 yerel seçimlerinde 2019 seçimlerinden çok daha iyi bir sonuç alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sayın İmamoğlu'nun oluşturduğunu ifade ettiğiniz internet sitesi ve benzer çabaları da değerli buluyorum. Partimize ve ülkemize ilişkin her çabayı değerli buluyorum."

        İSTANBUL'A ADAY YAPIP SİLECEK
        "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu'dur"         diyen Kemal Kılıçdaroğlu böylece İmamoğlu'nun boğma planını bir kez daha açığa çıktı. Takvim.com.tr daha önce İstanbul'un kaybedileceğini bilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday göstereceğini ve siyasetten sileceğini yazmıştı.

        Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız:

        GÖKHAN GÜNAYDIN'A ÇİZİK ATTI
        Kılıçdaroğlu'nun bir başka hamlesi ise Zoom cuntası içinde yer alan İmamoğlu'na en yakın isimlerden Gökhan Günaydın'a çizik atmak oldu. Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladı.

        İMAMOĞLU'NA AÇIK MESAJ: YASAK ÖZGÜR ÖZEL'İ KAPSAMIYOR
        Konuyu aktaran CHP yandaşı İsmail Saymaz yasağın Gökhan Günaydın'a yönelik olduğunu ancak ifşa olan toplantıya katılan Özgür Özel'i kapsamadığını yazdı.

        Bu durum Ekrem İmamoğlu'na açık mesaj olarak yorumlanırken Saymaz konuştuğu CHP'li yetkilerin şunları söylediğini yazdı:

        "Zoom toplantısıyla beraber bir oluşumun olduğu ortaya çıktı. Gökhan Bey'e görevi dışında ikincil bir görevlendirme yapılıyor. Gökhan bey de rapor veriyor. Bu durumda biz nasıl MYK'da konuşacağız? Örneğin, zoom toplantısının kriz analizini nasıl yapacağız? Burası partinin siyasi karargahı. Biz yarın strateji geliştirmemiz gerektiğinde, Gökhan Bey'in bulunduğu ortamda nasıl söyleyebiliriz? Ekrem Bey rekabet iddiasını derinleştirirse nasıl siyaset yapacağız?"

        Özel'e ceza verilmeme sebebi ise toplantıda konuşmaması olarak gösteriliyor.

        İMAMOĞLU İSTANBUL'DAN KAÇMAK İÇİN YENİ PARTİ Mİ KURACAK?
        Kulislerde konuşulanlara göre İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'boğma planından' kurtulmanın çabası içinde... Bunun yolunun ise İstanbul'a aday olmamaktan geçtiğini düşünüyor. Eğer İmamoğlu olağanüstü kurultayı sağlayamazsa İBB Başkanlığına aday olmamak için yeni bir parti hazırlığına girişecek...

            "UFUKTA BİR İMAMOĞLU PARTİSİ GÖRÜNÜYOR"
            Konuya ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme alan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi "Ufukta bir İmamoğlu partisi görünüyor." ifadelerini kullandı.

            Selvi CHP içindeki kavgaya ve İmamoğlu'nun yeni parti kurmasına ilişkin şunları yazdı:

            "Doğrusu Ekrem İmamoğlu'nun bu kadar cesur olacağını tahmin etmemiştim.

            Belediye Başkanları toplantısında 10 kaplan gücünde çıkış yaptı.
            1- Ekrem İmamoğlu kürsüye çıktı ve Zoom üzerinden yaptığı toplantıyı savundu. Toplantıyı "etik dışı" bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu'na, "Etik dışı bir şey görmüyorum" diye yanıt verdi. Ama "Asıl bu toplantının yapılması değil, gizlice kaydedilip servis edilmesi etik dışıdır" demesini beklerdim. Zoom'un bu ayağı eksik kalmış.

            2- İmamoğu kürsüden Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak, "Biz sizinle görüşmüştük. Değişim olacaktı. Değişim olmadığı için yerel seçimleri kaybetme riskimiz arttı" deme cesaretini gösterdi.

            3- Oturumu yöneten Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın, "Konuşmanızı toparlayın" uyarısına, sert bir şekilde "Bırakın konuşayım" diye tepki gösterdi.

            4- Kendisini hedef alan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na, "Seninle istersen şimdi, dışarıda konuşalım" diye meydan okudu. İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu hakkında da "Erkek olsa başka konuşurdum" demişti.

            İMAMOĞLU PARTİ KURAR MI?
            Mesleğe başladığımda bir süre Demirel'i izlemiştim. Baba olsaydı, bu durum için "Vazo çatladı canım" derdi. Bence vazo çatladı, bir daha su tutmaz. Peki bu durumda İmamoğlu ne yapar? Hürriyet'in 10 sorusunda Kılıçdaroğlu'na, "Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a tekrar aday yapar mısınız?" diye sormuştum. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın İmamoğlu'dur" yanıtını vermişti.

            NE ZAMAN KURAR
            Kılıçdaroğlu, tüm yaşananlara rağmen İmamoğlu'nu aday yapmakta kararlı. Peki İmamoğlu CHP'de durmakta kararlı mı? Ekrem İmamoğlu'nun performansını izledikçe hızla şu noktaya doğru kayıyorum: Kılıçdaroğlu ile kılıçları çekmiş durumda. Savaşmaktan kaçınmıyor. CHP ile gönül bağları kopmuş. Eğer CHP'deki mücadeleyi kaybederse, kurultay sürecinin şiddetine göre yerel seçimden önce ya da sonra ufukta bir İmamoğlu partisi görünüyor.

            ADAY DEĞİLİM DEDİ Mİ
            CHP'de belediye başkanları toplantısı devam ederken, Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na, "Devam ederseniz yerel seçimde ben yokum" dediği kulislere yayıldı. CHP Genel Merkezi tarafından bu iddia yalanlandı. Ben de kaynaklarımdan kontrol ettim. "Ben yokum" dediğini doğrulayan çıkmadı. "Devam ederseniz yerel seçimleri kaybederiz" dediği söylendi.
            Doğruya doğru..."

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            Haberler Güncel CHP'de koltuk savaşları; Ekrem İmamoğlu İBB'den kaçmanın peşinde! Yeni parti mi kuracak? Kemal Kılıçdaroğlu ilk çiziği Gökhan Günaydın'a attı
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