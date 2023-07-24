CHP’de koltuk savaşları; Ekrem İmamoğlu İBB’den kaçmanın peşinde! Yeni parti mi kuracak? Kemal Kılıçdaroğlu ilk çiziği Gökhan Günaydın’a attı

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte açık savaşa döndü.
"Değişim A Takımı" ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.
ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM
Ekrem İmamoğlu'nun oluşturduğu Paralel CHP ifşa olunca Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.
SIZMA SONRASI İLK GÖRÜŞMEDE RESTLEŞME SÜRDÜ
Sızan görüşmenin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yüzleşti. 22 Temmuz'da CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı "zoom cuntası" ve "sızıntı" tartışmaları gölgesinde geçti.
Toplantıda konuşan İmamoğlu, internete sızan değişim toplantısını Kılıçdaroğlu'nun önünde savundu. Kılıçdaroğlu'nun aksine bu toplantının "etik" olduğunu vurgulayan İmamoğlu, partinin geleceğini konuşmanın etik dışı bir yönü bulunmadığını öne sürdü.
İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA: "SEN VARSAN BEN YOKUM"
İmamoğlu - Kılıçdaroğlu atışmasına sahne olan toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun değişim olmazsa yerel seçimlerde başarısız oluncağını söylediği ve Kılıçdaroğlu'nun olay bir gönderme yaptığı kulislere yansıdı. Söz konusu toplantıda İmamoğlu'nun seçimden sonra 29 ve 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve 1 Haziran'da randevu aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun "Değişim başlatacağız" dediğini söyleyen İmamoğlu, yalnızca MYK'nın görevden alındığını vurgulayarak, "Bu mu değişim?" diye sordu.