CHP’de koltuk savaşları; Ekrem İmamoğlu İBB’den kaçmanın peşinde! Yeni parti mi kuracak? Kemal Kılıçdaroğlu ilk çiziği Gökhan Günaydın’a attı

"GEÇMİŞİ KİRLİ OLMAYAN BİRİNİ BULDUĞUM VAKİT GÖREVİ DEVREDECEĞİM"

Kılıçdaroğlu ise değişim tartışmalarına karşılık olay çıkaracak bir yanıt verdi. 'Kılıçdaorğlu, "Genel başkanlık yükünü taşıyabileceğine inanacağım, CHP'nin ilkelerine bağlı partiyi ileri götürebilecek ve geçmişi temiz birisi olsa yarın bırakırım. Kurultayda ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Ortada bir kayıp var. Ama hepten başarısızlık saymak doğru değil." dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NU BOĞMA PLANINI DİLLENDİRDİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha 'senin yerin İstanbul' mesajı verdi.



Kendisine toplantıdan sonra gazeteciler tarafından yöneltilen "İmamoğlu'na kırgın mısınız? "Oğlum Ekrem" demiştiniz İmamoğlu'ndan bu hareketi bekliyor muydunuz? Tekrar İstanbul'a aday gösterecek misiniz? Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kaybederseniz istifa eder misiniz? Sayın İmamoğlu, gündeme taşıdığı değişim tartışmalarıyla ilgili bir internet sitesi de oluşturdu. Bunun için bir yorumunuz olur mu?" şeklindeki soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: