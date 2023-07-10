Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan 'kaçış' planı: Yeni parti mi kuracak? Bülent Kuşoğlu'ndan bomba gönderme!

İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ

CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: KAYBETME DENEYİMİM YOK

İmamoğlu ise "Siz bir siyasi partinin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" şeklindeki bir soruya Kılıçdaroğlu'nun seçim kayıplarına gönderme yaparak "Biraz iğneli bir soru olsa da, kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim" dedi.

İMAMOĞLU'NUN SİTESİ GÖRÜNDÜ

Karşılıklı atışmalar ve açıklamalarda sürerken son olarak İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına alındı.