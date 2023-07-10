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    • 10.07.2023 11:39
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    Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan 'kaçış' planı: Yeni parti mi kuracak? Bülent Kuşoğlu'ndan bomba gönderme!

    CHP'deki koltuk kavgası Bizans oyunlarını aratmıyor! 'Değişim değişim' diyen Ekrem İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde her fırsatta İstanbul'u işaret ederek 'işine bak' mesajı veriliyor. İstanbul'un kaybedileceğini bilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday göstererek siyasetten silme planı yaparken flaş gelişmeler yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan 'kurtulmak' için yeni bir parti kuracağı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu ise İmamoğlu'na yine İstanbul'u işaret etti. İşte kavganın detayları...

    takvim.com.tr
    Ekrem İmamoğlu İstanbul’dan ’kaçış’ planı!

    Cumhuriyet Halk Partisinde Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Değişim' çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga 'Bizans' oyunlarını aratmıyor...

    KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER: 'DEĞİŞİM-İSTANBUL'
    14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimetinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.

    İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ
    CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.

    KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: KAYBETME DENEYİMİM YOK
    İmamoğlu ise "Siz bir siyasi partinin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" şeklindeki bir soruya Kılıçdaroğlu'nun seçim kayıplarına gönderme yaparak "Biraz iğneli bir soru olsa da, kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim" dedi.

    İMAMOĞLU'NUN SİTESİ GÖRÜNDÜ
    Karşılıklı atışmalar ve açıklamalarda sürerken son olarak İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına alındı.

    Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verildi.

    İmamoğlu'nun hamlelerine karşı Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları ve A Takımı üzerinden İstanbul'u işaret ederek Ekrem İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık koltuğunu unut' mesajı verdi.

        KULİSLER SALLANIYOR: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN EKREM İMAMOĞLU PLANI
        Kılıçdaroğlu'nun bir de 'İmamoğlu'nu bitirme planı yaptığı ortaya çıktı.

        KAYBEDİLECEK SEÇİME SOKUP SİYASETTEN SİLECEK
        Takvim.com.tr'nin kulislerden aktardığı iddiaya göre İstanbul'un kaybedileceğini bilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday gösterecek ve siyasetten silecek...

        Kemal Kılıçdaroğlu bu sebepten dolayı yerel seçimlere kadar partinin başında kalarak eli güçlü girmeyi ve koltuğunu korumayı planlıyor.

        İMAMOĞLU 'KAZIKTAN KURTULMA'NIN YOLLARINI ARIYOR
        İmamoğlu ise eğer Olağanüstü Kurultayı sağlayamazsa söz konusu 'kazıktan' kurtulmak için yaptığı çıkışlara hız verecek ve İstanbul'a aday gösterilmemek için elinde geleni yapacak.

        EKREM İMAMOĞLU YENİ PARTİ Mİ KURACAK?
        Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de İmamoğlu'nun atacağı adıma dikkat çekerek 'Yeni parti' iddiasını dile getirdi.

        CHP'nin geçmişte yaşadığı Genel Başkanlık savaşlarını hatırlatan Selvi, "Ekrem İmamoğlu, eğer genel başkan olmayı başaramazsa CHP'den ayrılıp kendi partisini kurabilir' deniliyor. Parti lideri olduğu taktirde siyasi yasak gelmeyeceğini düşünüyor. Bir siyasi parti liderine siyasi yasak konulamayacağına inanıyor." ifadelerini kullandı.

        Selvi'nin CHP'deki kavgaya ilişkin yazısı şu şekilde;

        "CHP'deki mücadele giderek sertleşiyor. Şimdiden böyle olursa siz bir de kurultay salonunda yaşanacak düelloyu düşünün.

        Peki CHP bu süreçten birlik ve bütünlüğünü koruyarak çıkabilir mi? 'CHP kurultaylar partisidir, bu tür mücadelelere alışkındır' denilebilir.

        Ama kazın ayağı hiç öyle değil. Seçimi kaybedenler ayrılıp kendi partisini kuruyor.

        PARTİLERİNİ KURDULAR
        Ecevit'e karşı kaybeden İsmet Paşa taraftarları Cumhuriyetçi Güven Partisi'ni kurmuşlardı.

        Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile mücadelesinde yolunun kapalı olduğunu görünce CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kurdu.

        Baykal'la girdiği mücadeleyi kaybeden Mustafa Sarıgül sonunda partisini kurdu. Bu seçimden sonra partisiyle birlikte CHP'ye katılarak ayrılığı ortadan kaldırdı.

            SHP ile CHP'nin birleşmesini sağlayan Murat Karayalçın da bir süre sonra yeni SHP'yi kurmuş, HEP ile seçim ittifakı yapmıştı.

            Bunların Ekrem İmamoğlu ile ne ilgisi var?

            CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NI İSTİYOR
            Ekrem İmamoğlu'nun önceliği CHP Genel Başkanlığı. Bunun için bir hamle yaptı. Seçim yenilgisini fırsat bilerek Kılıçdaroğlu'ndan çekilmesini istedi. Ama Kılıçdaroğlu çekilmiyor. Hatta mücadele etmekte kararlı. Ekrem İmamoğlu ise henüz genel başkanlığa soyunma cesaretini gösteremedi. Ama bir yandan da değişim konulu bir manifesto hazırlatıyor. Bir kadro açıklamaya hazırlanıyor. Bunlar sadece CHP ile sınırlı faaliyetler olarak gözükmüyor.

            SİYASİ YASAK TEHLİKESİ
            Ekrem İmamoğlu'nun en büyük korkusu siyasi yasak gelmesi. Siyasi yasak tehlikesi Demokles'in kılıcı gibi İmamoğlu'nun başında sallanıyor. İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'nı istemesinin altında da bunun yattığı söyleniyor. "CHP genel başkanı olursam bana siyasi yasak getirmeye cesaret edemezler" dediği söyleniyor.

            İMAMOĞLU PARTİSİ
            'Ekrem İmamoğlu, eğer genel başkan olmayı başaramazsa CHP'den ayrılıp kendi partisini kurabilir' deniliyor. Parti lideri olduğu taktirde siyasi yasak gelmeyeceğini düşünüyor. Bir siyasi parti liderine siyasi yasak konulamayacağına inanıyor.

            O nedenle CHP'deki kurultay sürecini yakından takip etmekte yarar var. Bu sürecin sonunda CHP'nin içinden yeni bir parti doğabilir.

            Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim Partisi" neden olmasın?"

            KILIÇDAROĞLU'NUN SAĞ KOLU YİNE İSTANBUL'U İŞARET ETTİ: DEVAM ETMELİLER
            Öte yandan flaş bir çıkış da Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu'ndan geldi. CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Kuşoğlu 'Değişim' çıkışını eleştirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı olduğunu savundu Kuşoğlu İmamoğlu'na tekrar İstanbul'u işaret etti.

            Kuşoğlu, "Kemal Bey değişimin yenilenmenin öncüsü olmuştur. Oy oranını yüzde 48'e çıkarmıştır. Bunu yükseltecek kişi ya da kişiler önce adayım desin. Gelsin nasıl yapacağını göstersin o koltuğa otursun. Değişimi yenilenme tamam ama ne yönde nasıl kimlerle? Sadece yarım ağızla Kemal Bey gitsin'i anladık şimdiye kadar değişim taleplerinden. Sadece Kemal Bey gitsin'in bir anlamı yok" diyerek açık açık Ekrem İmamoğlu'na mesaj yolladı.

            Yerel seçimleri de değerlendiren Kuşoğlu koalisyonun dağılması halinde başarının tehlikede olduğuna dikkat çekti. "Evet. İttifakın öyle veya böyle bir arada olması lazım. Yoksa başarılı olmamız mümkün değil. Bir an önce bunlarla uğraşmamız lazım" dedi. İmamoğlu ve Manur Yavaş'ı yeniden aday gösterilebileceklerini söyleyen Bülent Kuşoğlu, " İstanbul ve Ankara bizim için çok önemli. Türkiye için çok önemli. Ekrem Bey'in de Mansur Bey'in de başarılı yönetimleri var. Siyasi karşılıkları var. Bunu devam ettirmeliler. Her ikisininin de İstanbul ve Ankara'yı alacağına güvenimiz tamdır." dedi.

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            Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan 'kaçış' planı: Yeni parti mi kuracak? Bülent Kuşoğlu'ndan bomba gönderme!
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