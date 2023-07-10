Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan 'kaçış' planı: Yeni parti mi kuracak? Bülent Kuşoğlu'ndan bomba gönderme!

Cumhuriyet Halk Partisinde Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Değişim' çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga 'Bizans' oyunlarını aratmıyor...
KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER: 'DEĞİŞİM-İSTANBUL'
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimetinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.
İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ
CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: KAYBETME DENEYİMİM YOK
İmamoğlu ise "Siz bir siyasi partinin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" şeklindeki bir soruya Kılıçdaroğlu'nun seçim kayıplarına gönderme yaparak "Biraz iğneli bir soru olsa da, kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim" dedi.
İMAMOĞLU'NUN SİTESİ GÖRÜNDÜ
Karşılıklı atışmalar ve açıklamalarda sürerken son olarak İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına alındı.
Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verildi.
İmamoğlu'nun hamlelerine karşı Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları ve A Takımı üzerinden İstanbul'u işaret ederek Ekrem İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık koltuğunu unut' mesajı verdi.