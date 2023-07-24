Konya'da düzenlenen operasyonda enselenen PKK'nın kasasını MASAK raporları ele verdi! Terörist Güllüşan Kandemir bakın kendisini nasıl tanıtıyor

MASAK Rapora göre Kandemir'in hesabına PKK/KCK silahlı terör örgütü ile iltisaklı olan sözde Heyva-Sor a Kurdistane (Kürt Kızılayı) isimli kuruluşun uzantısı "Die Sonne Mesopotamıens Hılfswerk" isimli dernekten 21 işlemle düzenli bir şekilde toplam 7bin 947,5, Euro para geldi.
Heyv Sor a Kurdistane'de yönetici olan İpek Ö. tarafından da hesabına defalarca kez para transferi yapıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Örgüt üyesi ve örgütle iltisaklı birçok kişiyle aralarında para transferi yapıldığı da belirlenen Kandemir'in, aralarında HDP eski Mardin milletvekili Pero Dundar'ın da olduğu 70 farklı örgüt üyesi ile irtibatlı olduğu tespit edildi.