Konya'da düzenlenen operasyonda enselenen PKK'nın kasasını MASAK raporları ele verdi! Terörist Güllüşan Kandemir bakın kendisini nasıl tanıtıyor

Heyv Sor a Kurdistane'de yönetici olan İpek Ö. tarafından da hesabına defalarca kez para transferi yapıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Örgüt üyesi ve örgütle iltisaklı birçok kişiyle aralarında para transferi yapıldığı da belirlenen Kandemir'in, aralarında HDP eski Mardin milletvekili Pero Dundar'ın da olduğu 70 farklı örgüt üyesi ile irtibatlı olduğu tespit edildi.