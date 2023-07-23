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    • 23.07.2023 10:31
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    • 23.07.2023 10:45
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    Zoom ifşası sonrası ilk yüzleşme! CHP Genel Merkezi'nde neler yaşandı? Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Barış Yarkadaş'tan bomba iddia

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP’de her gün yeni bir olay yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu’nun, değişim çıkışı konuşulurken geçtiğimiz günlerde ifşa olan zoom toplantısı ortalığı iyice karıştırdı. Partinin ağır toplarının da katıldığı zoom toplantısı sonrası ilk yüzleşme Genel Merkez’de yapılan belediye başkanları toplantısında yaşandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda neler yaşandığını ise Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş aktardı. Yarkadaş’ın bir iddiası ise gündeme bomba gibi düşecek cinsten.

    takvim.com.tr
    CHP Genel Merkezi’nde neler yaşandı?

    CHP'de darbe toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında başlayan değişim savaşları ayyuka çıktı. CHP Belediye Başkanları Toplantısı karşılıklı Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun atışmalarına sahne oldu.

    İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER
    CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş toplantıda yaşananları katıldığı bir programda açıkladı.

    Bomba iddialarda bulunan Yarkadaş'ın, toplantıda konuşan Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na "sen varsan ben yokum" demesi üzerine CHP liderinin de bu sözlere karşılık "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" dediğini açıkladı.

    'HİÇ KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR'
    Barış Yarkadaş toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun: "Ekrem başkanımız 'Hiç kimse vazgeçilmez değildir' diye bir söz kullandı, o söz Norveçli bir düşünüre aittir, 'Herkes değerlidir ama hiç kimse vazgeçilmez değildir, mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla doludur' Eğer böyle olmasaydı dünya tarihi dururdu insanlıkta bir aşama kaydedemezdi.

    Çünkü vazgeçilmez denilen kişiler tarihten kaybolduğunda, dünya tarihi dururdu o yüzden hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz ve ben de 'Vazgeçilmez değiliz' diyen kişilerden biriyim, sonuna kadar CHP koltuğunda oturacağım diye bir şey yok, eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa, ben de zaten bu görevi bırakacağım." dediğini ifade etti.

        "GEÇMİŞİNDE LEKESİ OLMAYAN BİRİ ÇIKARSA GÖREVİ BIRACAĞIM"
        Sonuna kadar CHP koltuğunda oturacağım diye bir şey yok. Eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım"

        SEN DURACAKSAN, BEN YOKUM
        CHP'de gerçekleştirilen "Belediye Başkanları Toplantısı" gergin anlara ve karşılıklı söz düellosuna sahne oldu. İfşa olan "darbe videosu" sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez yüzleşti.

        Toplantıda konuşan İmamoğlu, internete sızan değişim toplantısını Kılıçdaroğlu'nun önünde savundu. Kılıçdaroğlu'nun aksine bu toplantının "etik" olduğunu vurgulayan İmamoğlu, partinin geleceğini konuşmanın etik dışı bir yönü bulunmadığını öne sürdü.

            Adeta Kılıçdaroğlu'na bayrak açan İmamoğlu'nun konuşması, genel merkezde soğuk duş etkisi yarattı.

            DELEGE SEÇİMLERİNDE SON DURUM?
            Delege seçimlerindeki durumu da aktaran Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun üstün olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

            İstanbul'da 960 mahallenin 570'inde delege seçimi yapıldı. 520'sini Kılıçdaroğlu'nu destekleyen üyeler aldı. 50 mahalleye yakını İmamoğlu'nu destekleyenler çıktı.

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            Haberler Güncel Zoom ifşası sonrası ilk yüzleşme! CHP Genel Merkezi'nde neler yaşandı? Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Barış Yarkadaş'tan bomba iddia
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