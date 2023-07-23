Zoom ifşası sonrası ilk yüzleşme! CHP Genel Merkezi'nde neler yaşandı? Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Barış Yarkadaş'tan bomba iddia

'HİÇ KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR'

Barış Yarkadaş toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun: "Ekrem başkanımız 'Hiç kimse vazgeçilmez değildir' diye bir söz kullandı, o söz Norveçli bir düşünüre aittir, 'Herkes değerlidir ama hiç kimse vazgeçilmez değildir, mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla doludur' Eğer böyle olmasaydı dünya tarihi dururdu insanlıkta bir aşama kaydedemezdi.

Çünkü vazgeçilmez denilen kişiler tarihten kaybolduğunda, dünya tarihi dururdu o yüzden hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz ve ben de 'Vazgeçilmez değiliz' diyen kişilerden biriyim, sonuna kadar CHP koltuğunda oturacağım diye bir şey yok, eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa, ben de zaten bu görevi bırakacağım." dediğini ifade etti.