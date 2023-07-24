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    Ekrem İmamoğlu ve Kemal kılıçdaroğlu, Zoom krizi sonrası yüzleşti öfke, hakaret ve intikam sesleri yükseldi

    Ekrem Bey, “Sen varsan ben yokum” dedi.Kemal Bey, “Bu koltuğu, para-pulla ilişkisi olmayana bırakırım” diye rest çekti. Herkes tarafını seçti. Basın da topa girdi. CHP'de umut bitti!!

    ’Para’mparça

    Baba-oğul, Belediye Başkanları toplantısında bir araya geldi. Önce birbirine gülümsedi. Sonra silahlarını çekti! İmamoğlu, "Başarısızsın! Yine kaybedeceğiz" cümlesiyle yüklendi. Kılıçdaroğlu, "Bu koltuğu ancak lekesiz birine bırakırım" diye tepki gösterdi. Bülent Kerimoğlu, "Ahlaksız" sözüyle hakaret etti. Birkaç saat sonra kadınlarla görüntüleri servis edildi! Ayrıca Cumhuriyet ve Sözcü, tüm kavgayı satır satır verdi! CHP, Halk TV ile protokolünü feshetti. Dahası da var ama yerimiz yetmedi...



    ÜÇ OĞUL SAVAŞI!
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Değişim" çağrılarına kulak asmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karşı atağa kalktı. Zoom toplantısı yaptı. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, önceki gün yapılan belediye başkanları toplantısında, kozlarını paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Parti içi konulara girmeyin, işinize bakın. Örgüt işlerine, parti işlerine karışmayın. Genel Başkan kim olacak, Parti Meclisi ne olacak onlarla değil, esas 250 gün kaldı siz yerele seçimlere hazırlanın" diye uyardı.



    AHLAKSIZ ÇIKIŞI
    İmamoğlu ise "Biz partinin meselelerini tabii ki oturup partililerle konuşacağız. Gizli bir toplantı değildi" iadesini kullandı. "Sizinle bu konuları yeniden görüşmeye hazırım" çağrısı yaptı. Toplantıda gergin anlar yaşandı. Kürsüye çıkan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise Kılıçdaroğlu'nu savunmaya kalkıştı. "Eğer İstanbul Büyükşehir'de ön seçim olursa, ön seçime girerim. Zoomlarda yapılan toplantılar bize fayda sağlamaz. Senin büyükşehir belediye başkanı olman seni büyük yapmaz. Seni Genel Başkanımız başkan yaptı. Sen ahlaksızsın. CHP herkesten daha büyüktür" diyerek İmamoğlu'na laf attı. İmamoğlu'ndan da "Halkın arasına giremeyenler burada gelip bizi eleştiriyor" karşılığını aldı...



        Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen sosyal medya hesapları, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu hedef aldı. Kadınlarla fotoğraflarını yayınlayıp algı yaratmaya çalıştı.



        HİÇ İYİ YAPMADI
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ arasında imzalanan gizli protokole tepki gösterdi. Mutabakattan haberi olmadığını belirtti. "Kılıçdaroğlu'nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi vardı. Partisine düşecek bakanlık hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Ancak hangi bakanlık partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları adını koyarak dağıtmak isabetli olmamıştır" dedi.

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        Kılıçdaroğlu’ndan ’koltuğu bırakmayacağım’ ilanı
        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu ve Kemal kılıçdaroğlu, Zoom krizi sonrası yüzleşti öfke, hakaret ve intikam sesleri yükseldi
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