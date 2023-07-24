Ekrem İmamoğlu ve Kemal kılıçdaroğlu, Zoom krizi sonrası yüzleşti öfke, hakaret ve intikam sesleri yükseldi

Baba-oğul, Belediye Başkanları toplantısında bir araya geldi. Önce birbirine gülümsedi. Sonra silahlarını çekti! İmamoğlu, "Başarısızsın! Yine kaybedeceğiz" cümlesiyle yüklendi. Kılıçdaroğlu, "Bu koltuğu ancak lekesiz birine bırakırım" diye tepki gösterdi. Bülent Kerimoğlu, "Ahlaksız" sözüyle hakaret etti. Birkaç saat sonra kadınlarla görüntüleri servis edildi! Ayrıca Cumhuriyet ve Sözcü, tüm kavgayı satır satır verdi! CHP, Halk TV ile protokolünü feshetti. Dahası da var ama yerimiz yetmedi...
ÜÇ OĞUL SAVAŞI!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Değişim" çağrılarına kulak asmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karşı atağa kalktı. Zoom toplantısı yaptı. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, önceki gün yapılan belediye başkanları toplantısında, kozlarını paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Parti içi konulara girmeyin, işinize bakın. Örgüt işlerine, parti işlerine karışmayın. Genel Başkan kim olacak, Parti Meclisi ne olacak onlarla değil, esas 250 gün kaldı siz yerele seçimlere hazırlanın" diye uyardı.
AHLAKSIZ ÇIKIŞI
İmamoğlu ise "Biz partinin meselelerini tabii ki oturup partililerle konuşacağız. Gizli bir toplantı değildi" iadesini kullandı. "Sizinle bu konuları yeniden görüşmeye hazırım" çağrısı yaptı. Toplantıda gergin anlar yaşandı. Kürsüye çıkan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise Kılıçdaroğlu'nu savunmaya kalkıştı. "Eğer İstanbul Büyükşehir'de ön seçim olursa, ön seçime girerim. Zoomlarda yapılan toplantılar bize fayda sağlamaz. Senin büyükşehir belediye başkanı olman seni büyük yapmaz. Seni Genel Başkanımız başkan yaptı. Sen ahlaksızsın. CHP herkesten daha büyüktür" diyerek İmamoğlu'na laf attı. İmamoğlu'ndan da "Halkın arasına giremeyenler burada gelip bizi eleştiriyor" karşılığını aldı...