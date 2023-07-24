Ekrem İmamoğlu ve Kemal kılıçdaroğlu, Zoom krizi sonrası yüzleşti öfke, hakaret ve intikam sesleri yükseldi





AHLAKSIZ ÇIKIŞI

İmamoğlu ise "Biz partinin meselelerini tabii ki oturup partililerle konuşacağız. Gizli bir toplantı değildi" iadesini kullandı. "Sizinle bu konuları yeniden görüşmeye hazırım" çağrısı yaptı. Toplantıda gergin anlar yaşandı. Kürsüye çıkan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise Kılıçdaroğlu'nu savunmaya kalkıştı. "Eğer İstanbul Büyükşehir'de ön seçim olursa, ön seçime girerim. Zoomlarda yapılan toplantılar bize fayda sağlamaz. Senin büyükşehir belediye başkanı olman seni büyük yapmaz. Seni Genel Başkanımız başkan yaptı. Sen ahlaksızsın. CHP herkesten daha büyüktür" diyerek İmamoğlu'na laf attı. İmamoğlu'ndan da "Halkın arasına giremeyenler burada gelip bizi eleştiriyor" karşılığını aldı...