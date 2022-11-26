Ekrem-Canan kavgasında son dakika perde arkası takvim.com.tr'de! Kaftancıoğlu kaçıyor, İmamoğlu kovalıyor!

Tarih: 13 Kasım 2022. Takvim gazetesi güne damga vuran manşetiyle CHP'deki "başkanlar kavgası"nı deşifre etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarı'ndaki köşkünün "otomobil girişi" protokolünü değiştirmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun araçlarının plakasını listeden silmişti.
Kılıçdaroğlu'na rağmen 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek taht oyunları çeviren İmamoğlu'nun "plaka operasyonu" resmen "isyan bayrağı açtı" şeklinde yorumlanmış, partisinin lideri ve il başkanını engellerken köşkünün protokol girişini İyi Partili isimlere açtırması mesaj olarak değerlendirilmişti.Takvim'in bu haberi CHP'deki başkanlar savaşının da ilk habercisiydi.
Tarih: 19 Kasım 2022. Takvim Gazetesi hiçbir yerde olmayan bomba bir manşetle daha çıktı. "Pazartesi sır ziyaret" başlıklı haberde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık yarışında gaza bastığını, dümeni Ankara'ya kırarak önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le sonra da 2 önemli yabancı isimli görüştüğünü duyurdu.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun araç protokol girişi operasyonu, ardından adaylık için yoğun kulis sürecini başlattığı dönemde CHP'deki kaynayan kazan da taşmış, iddialar havada uçuşmaya başlamıştı.