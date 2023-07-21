Ankara'da taksi ücretlerine zam! Taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu!





Uzun yıllardır Ankara'da taksicilik yapan Mehmet Özhan, taksimetre ücretlerine gelen zam ile açılış ücretinin 18 lira olduğunu, kilometre başına ise ücretlerin 15 lira olduğunu, bekleme ücretlerinin de 1 buçuk lira olarak güncellendiğini ifade etti.

Merak edilen diğer bir konu olan indi-bindi ücretlerinin de gelen zamlarla 50 lira olduğunu belirten Özhan, taksicilerin bu zamlardan memnun olduğunu söyledi. Taksi kullanan yolcuların da bu durumu anlayışla karşıladığını ifade eden Özhan, "Yolcular diğer illere istinaden Ankara'da taksi ücretlerinin uygun olduğunu söylüyorlar. Biz de hak ettiğimiz zammı aldık. Hepimize hayırlı olsun. Bir kişinin aldığı yemek bile 50 liradan daha pahalı. 50 lira artık 5 lira gibi oldu. Yolcularımıza da taksi ücretleri normal geliyor ve anlayışla karşılıyorlar" dedi.