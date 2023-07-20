Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Yeniden cezaevine girecek mi?

''Malumunuz 15 Temmuz 2023 tarihinde 7456 sayılı 'torba yasa' diye adlandırdığımız kanunumuz Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu bir nevi infaz affı. Bu kanunumuzun 15'inci maddesi Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanuna geçici madde eklendi. Bu kanunda da Covid-19 izni nedeniyle açık cezaevinde kalan hükümlülerimiz izinli. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla hükümlü olanlardan, açık cezaevinde kalan süreleri 5 yıl ve aşağısı olanlar artık açık cezaevine dönmeyecekler. Bunların tamamı denetimli serbestlikle ayrılacak. Kadir Şeker de malumunuz cezası kesinleşti, açık cezaevinde infazına başlandı. İzin nedeniyle ayrıldı. Bildiğiniz üzere 46 aylık cezasını açık cezaevinde geçirmesi gereken süre var iken, 31 Temmuz'a kadar izinliydi. Tamamen madde kapsamına uyuyor. Kadir Şeker de 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ilgili açık cezai müdürlüğüne müracaat edecek. O da denetimli serbestlikle ayrılacak. Dolayısıyla Kadir'in de açık cezaevinde kalmayacağını ifade edebilirim."

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