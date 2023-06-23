CHP'de 'değişim' sancısı! Özgür Özel'den olay çıkış: Faturası ağır olur

Seçimlerden ağır hasarla çıkan Cumhuriyet Halk Partisinde koltuk kavgası sürerken peşi sıra olay çıkışlar geliyor.
Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Değişim' çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga sürerken bir bomba da Özgür Özel patlattı.
Daha önce "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı" diyerek Genel Başkanlık için sinyal veren Özgür Özel'den olay bir çıkış daha geldi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN KURULTAY ÇIKIŞI: FATURASI AĞIR OLUR
Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerin ardından yapmak istediği Kurultayı işaret eden Özgür Özel, "Kurultay muhakkak yerel seçimden önce yapılmalı. Aksi halde seçmen bize çok ağır fatura çıkaracak." ifadelerini kullandı.
Özel'in bu çıkışını Ekrem İmamoğlu'na yakın İsmail Küçükkaya aktardı.
GENEL BAŞKANLIK İÇİN ÇIKIŞ YAPMIŞTI: SORUMLULUKTAN KAÇMAM
CHP'de İmamoğlu'nun ardından Genel Başkanlık savaşına Grup Başkanı Özgür Özel'de katılmıştı.
Parti örgütlerini kendisine bağlyarak MYK'da değişiklik yapan Kılıçdaroğlu'na karşı konuşan Özel seçimlerde başarısız olduklarını ifade etmişti.
Geçtiğimiz hafta CHP yandaşı İsmail Saymaz'a açıklama yapan Özgür Özel, genel başkanlığa talip olduğunu belirterek, "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.
"PARTİ KİMSENİN ÖNÜNÜ KAPATMAMALI"
Özel şunları söyledi;
"Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım.