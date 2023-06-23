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    • 23.06.2023 11:54
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    CHP'de 'değişim' sancısı! Özgür Özel'den olay çıkış: Faturası ağır olur

    Seçim hezimetiyle birlikte 'değişim' sesleri yükselen CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında koltuk kavgası şiddetleniyor. Daha önce 'değişim' çıkışı yapan isimlerden olan Özgür Özel'den olay bir çıkış daha geldi. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden sonra düşündüğü kurultay için yerel seçimlerden önce yapılması gerektiğini belirterek "Aksi halde seçmen bize çok ağır fatura çıkaracak.” dedi.

    takvim.com.tr
    CHP’de ’değişim’ sancısı!

    Seçimlerden ağır hasarla çıkan Cumhuriyet Halk Partisinde koltuk kavgası sürerken peşi sıra olay çıkışlar geliyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Değişim' çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga sürerken bir bomba da Özgür Özel patlattı.

    Daha önce "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı" diyerek Genel Başkanlık için sinyal veren Özgür Özel'den olay bir çıkış daha geldi.

    ÖZGÜR ÖZEL'DEN KURULTAY ÇIKIŞI: FATURASI AĞIR OLUR
    Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerin ardından yapmak istediği Kurultayı işaret eden Özgür Özel, "Kurultay muhakkak yerel seçimden önce yapılmalı. Aksi halde seçmen bize çok ağır fatura çıkaracak." ifadelerini kullandı.

    Özel'in bu çıkışını Ekrem İmamoğlu'na yakın İsmail Küçükkaya aktardı.

    GENEL BAŞKANLIK İÇİN ÇIKIŞ YAPMIŞTI: SORUMLULUKTAN KAÇMAM
    CHP'de İmamoğlu'nun ardından Genel Başkanlık savaşına Grup Başkanı Özgür Özel'de katılmıştı.

    Parti örgütlerini kendisine bağlyarak MYK'da değişiklik yapan Kılıçdaroğlu'na karşı konuşan Özel seçimlerde başarısız olduklarını ifade etmişti.

    Geçtiğimiz hafta CHP yandaşı İsmail Saymaz'a açıklama yapan Özgür Özel, genel başkanlığa talip olduğunu belirterek, "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.

    "PARTİ KİMSENİN ÖNÜNÜ KAPATMAMALI"
    Özel şunları söyledi;
    "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım.

        YENİ KADROLAR LAZIM
        Önümüzdeki dönemde genç ve dinamik, partinin ana damarını terk etmeyen, bu konudaki endişeleri körüklemeyecek olan kadrolar gerekiyor.

        Sosyal demokrat çizginin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşçinin, gençlerin ve kadınların CHP'si… Kendini halka arz eden, oradan talep topladığı bir çizgiye ihtiyaç var. Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım.

        "DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR"
        Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı. Uzlaşma ve birliktelik ise birliktelik. Kendime dair hırsım yok. Partinin yarınlarına dair ümidim var. Değişeme ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. Değişimin sadece şahıslar üzerinden okunması doğru değil. Büyük haksızlık olur genel başkanımıza."

        "BU BİR YENİLGİDİR"
        Seçimde başarılı olamadıklarına dikkat çeken Özel, "Seçmenlere "Bu bir referandumdur. Demokrasi ya da otokrasi" diyor ve kazanamıyorsak bu bir başarısızlıktır. Hezimet midir? Hayır. Muhalefete güç verebilecek bir sonuç alındı. Ama sonuçlarından çok ciddi dersler çıkarılması gereken bir yenilgidir." ifadelerini kullandı.

        HDP'YLE ORTAKLIK İTİRAFI: ADAY ÇIKARSALAR DAHA İYİ OLURDU
        HDP ile açık olan ortaklığı bir kez daha itiraf eden Özel, "HDP'nin aday çıkarmaması CHP ile HDP'nin ortak stratejisi değildi. Bugün anlaşılıyor ki yanlışmış. HDP aday çıkarsaymış bizim için daha avantajlı olurmuş." dedi.

        KÜÇÜK ORTAKLARI SALVO: 0.7-1 OYLARI VAR
        Koalisyonun küçük ortaklarını da eleştiren Özgür Özel, "Beklenen kadar olmadı. Beklenenin çok altında oldu. Yüzde 5 düzeyinde katkı yapması beklenen ortakların anketlerde yüzde 0,7-1 civarında katkı yaptığını ölçümledik." ifadelerini kullandı.

        Özel eleştirilerini şöyle sürdürdü;

        "İttifakın iç hukukunun olması lazımdı. İç hukuktan anladığım şu: Milletvekilliklerinin nasıl dağıtılacağı. "Şu tarihte şu üç şirketin 15 gün arayla yapacağı altı anketin aritmetik ortalaması partilerin alacakları milletvekili sıralarını belirler" demeliydik. Müzakereye dayalı paylaşım bizi sıkıntıya soktu. Bu birliktelik siyasal ortaklaşma değil, teknik bir işbirliğiydi. Ama kendi seçmenimize de anlatamadık. Oy kaybıyla sonuçlandı."

        'KONGRE TAKVİMİ İŞLETİLMELİ'
        Kurultayın en kısa sürede yapılması gerektiğini söyleyen Özel, "CHP, gelecek ekime kadar genel başkanın seçileceği takvimi işletmeli. Sosyal demokrat partinin tüm kademelerde özeleştiri yapması ve yenilenmesi gerekiyor. Üye ve delegenizin önüne sandık koyup hesaplaşmazsanız, o ilk bulduğu sandıkta sizinle hesaplaşır." ifadeleriyle değişimin gerçekleşmesini belirterek Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

            İMAMOĞLU'NA ÜSLUP ELEŞTİRİSİ
            İmamoğlu'nun 'Değişim' çıkışını da yorumlayan Özel, "Partinin hepimize ihtiyacı var. Hiç kimsenin ihmal edilmesi ve yok sayılması mümkün değil. Burada elbette ki Kılıçdaroğlu'nun saygınlığına halel getirecek tutum içinde olmamak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun hem siyasete hem de partiye kattıkları itibariyle… İmamoğlu da bunlardan biri, Özgür Özel de. Kılıçdaroğlu'nu değersizleştiren dil ve iklimden hepimizin sakınması gerekiyor." ifadeleriyle İmamoğlu'nun dilini de eleştirdi.

            "KILIÇDAROĞLU BIRAKSIN" DİYENLERİ AK PARTİLİ İLAN ETMİŞTİ
            Öte yandan CHP'de partililer ve fondaşlar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isterken Özgür Özel'den akılalmaz bir savunma gelmişti.



            CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN AKILALMAZ SAVUNMA | VİDEO İZLE

            KILIÇDAROĞLU'NU İSTİFAYA DAVET EDENLERİ AK PARTİLİ İLAN ETTİ
            Partide Kılıçdaroğlu'nun istifasının istenmediğini böyle bir durumun sadece sosyal medyada olduğunu savunan Özel, "Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar" dedi.

            SEÇİMDEN ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
            Özel'in sözleri sonrası sosyal medyada paylaşılan bir röportajı yeniden gündeme geldi.

            Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet edenlere AK Partili diyen Özel'in seçimden önce verdiği röportajda kaybetmeleri durumunda göreve devam etmelerinin zor olduğunu dile getirdiği ortaya çıktı.



                BAŞARMADIYSAK BENİM EN BAŞTA KENDİMİ SORGULUYOR OLMAM LAZIM
                O röportajda Özel'in, "Cumhuriyet'in 100. yılını Tayyip Erdoğan'a bıraktıktan sonra yapamıyorsunuz demektir. Kaybedersek devam etme işi zor hakikaten olacak bir şey değil. Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa ve biz bu işi başarmadıysak benim en başta kendimi sorguluyor olmam lazım." ifadelerini kullandığı görüldü.
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