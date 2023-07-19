CHP'de kaset savaşları! Piyasaya sürülen videoda 'katılımcı' bilmecesi... Kemal Kılıçdaroğlu mu sızdırdı?

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim kavgası kaset savaşlarına evrildi.
12 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalmayacağının sinyalini verince ortalık karıştı.
Defalarca kez 'değişim' çağrısında bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna açık açık göz diken Ekrem İmamoğlu'nun paralel bir CHP kurduğu ortaya çıktı.
İMAMOĞLU'NDAN 'DARBE' TOPLANTISI! KILIÇDAROĞLU... | VİDEO İZLE
Bu kapsamda 'Değişim A Takımı'nı oluşturan İmamoğlu'nun Zoom toplantısı ifşa oldu.
ALTERNATİF OLAĞANÜSTÜ KURULTAY PLANI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntülerde "Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir olağanüstü kurultay" söylemini dile getirdiği görüldü.
Takvim.com.tr o toplantıyı tüm ayrıntılarıyla yazdı: (Haberimiz için görsele tıklayınız)
İLK TOPLANTI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI: ENGİN ABİ YİNE UZAYDASIN
Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarının Ekrem İmamoğlu tarafına geçtiği görülürken videoda yer alan bir detay toplantının ilk olmadığını ortaya koydu.
Seçimlerden önce CHP Grup Başkan Vekilliği yapan Engin Altay'ın kullandığı arka planı ti'ye alan Eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Engin abi yine uzaydasın" dedi.