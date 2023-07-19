CHP'de kaset savaşları! Piyasaya sürülen videoda 'katılımcı' bilmecesi... Kemal Kılıçdaroğlu mu sızdırdı?

'KATILIMCI' BİLMECESİ

Sızdırılan videoda başka bir detay daha dikkat çekti. Toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun "Selin hanım (Selin Sayek Böke) şu anda İstanbul'da." ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

İmamoğlu'nun ise "Şu katılımcı olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Ekranda katılımcı diye bir şey var. Belki o olabilir. Henüz görüntü yok. Belki geliyordur. Bildiğim kadarıyla bir toplantıdalar. Belki oradan katıldıkları için 'katılımcı' diye ayarlanıyordur şu anda" ifadelerini kullandı.

Gizemli katılımcının kim olduğu bilinmezken görüntüleri onun sızdırdığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden olduğu iddia ediliyor.