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    • 19.07.2023 12:33
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    CHP'de kaset savaşları! Piyasaya sürülen videoda 'katılımcı' bilmecesi... Kemal Kılıçdaroğlu mu sızdırdı?

    CHP'de başlayan "Değişim" kavgasında bomba bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti içindeki destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yaptığı online görüşme sızdırıldı. Görüntünün sızması "CHP'de kaset savaşları" yorumlarını beraberinde getirdi. Öyle ki daha önce İstanbullu karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçi ile balıkçıda ziyafet çektiği görüntüler ve Kılıçdaroğlu'nun lüks tatil görüntüleri servis edilmişti. Ekrem İmamoğlu toplantının sızdırılmasına ilişkin "araştıracağız" açıklamasını yaparken toplantıya katılan isimler görüşmede yer alan 'katılımcı' ismine dikkat çekti. İmamoğlu yandaşı İsmail Saymaz başka görüntülerin olduğunu belirtirterek 'kaset savaşları başladı' derken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Barış Yarkadaş ise 'İzlerken utandım" dedi. İşte CHP'yi karıştıran o detaylar...

    takvim.com.tr
    CHP’de kaset savaşları başladı!

    Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim kavgası kaset savaşlarına evrildi.

    12 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalmayacağının sinyalini verince ortalık karıştı.

    Defalarca kez 'değişim' çağrısında bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna açık açık göz diken Ekrem İmamoğlu'nun paralel bir CHP kurduğu ortaya çıktı.

    İMAMOĞLU'NDAN 'DARBE' TOPLANTISI! KILIÇDAROĞLU... | VİDEO İZLE



    Bu kapsamda 'Değişim A Takımı'nı oluşturan İmamoğlu'nun Zoom toplantısı ifşa oldu.



    ALTERNATİF OLAĞANÜSTÜ KURULTAY PLANI
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntülerde "Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir olağanüstü kurultay" söylemini dile getirdiği görüldü.

    Takvim.com.tr o toplantıyı tüm ayrıntılarıyla yazdı: (Haberimiz için görsele tıklayınız)


    İLK TOPLANTI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI: ENGİN ABİ YİNE UZAYDASIN
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarının Ekrem İmamoğlu tarafına geçtiği görülürken videoda yer alan bir detay toplantının ilk olmadığını ortaya koydu.

    Seçimlerden önce CHP Grup Başkan Vekilliği yapan Engin Altay'ın kullandığı arka planı ti'ye alan Eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Engin abi yine uzaydasın" dedi.

        Adıgüzel'in "Yine" ifadesini kullanması daha önce başka toplantıların yapıldığını gösterdi.

        KASET SAVAŞLARI
        Görüntünün sızması "CHP'de kaset savaşları" yorumlarını beraberinde getirdi.

        İMAMOĞLU'NUN BALIKÇI GÖRÜNTÜLERİ
        Daha önce İstanbullu karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçi ile balıkçıda ziyafet çektiği görüntüler servis edilmişti.

        Takvim.com.tr bunun Kılıçdaroğlu ekibi tarafından sızdırıldığını yazarken İmamoğlu cephesindende Kılıçdaroğlu'na karşı hamle gelmişti.

        KILIÇDAROĞLU'NUN OTEL KONAKLAMALARI
        Evinin mutfağında 'fakir edebiyatı' yapan Kılıçdaroğlu'nun boğaz manzaralı geceliği 100 bin TL'lik odada kaldığı sızdırıldı. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nda geceliği 316 bin liralık villada konakladığı görüntüler ortaya çıktı.

            Son sızan İmamoğlu videosunun da Kılıçdaroğlu ekibi tarafından sızdırıldığı konuşuluyor.

            'KATILIMCI' BİLMECESİ
            Sızdırılan videoda başka bir detay daha dikkat çekti. Toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun "Selin hanım (Selin Sayek Böke) şu anda İstanbul'da." ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

            İmamoğlu'nun ise "Şu katılımcı olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Ekranda katılımcı diye bir şey var. Belki o olabilir. Henüz görüntü yok. Belki geliyordur. Bildiğim kadarıyla bir toplantıdalar. Belki oradan katıldıkları için 'katılımcı' diye ayarlanıyordur şu anda" ifadelerini kullandı.

            Gizemli katılımcının kim olduğu bilinmezken görüntüleri onun sızdırdığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden olduğu iddia ediliyor.

            İMAMOĞLU SIZAN GÖRÜNTÜLER HAKKINDA KONUŞTU
            Ekrem İmamoğlu toplantı kaydının sızdırılması hakkında açıklama yaptı.

            "Partinin mevzuları partililerle konuşulur" savunmasını yapan İmamoğlu, "Partinin yöneticileriyle, Parti Meclisi üyeleriyle konuşulur, eski-yeni milletvekilleriyle konuşulur, ilçe başkanlarıyla konuşulur, il başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

            "TOPLANTILAR DEVAM EDECEK"
            "Bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir, gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var, hatta bugün de buna benzer bir toplantımız var. Hiçbir gizli tarafı yok." diyen İmamoğlu, "Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin önünüzde konuşmayacağım. O masada da konuşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

                "VİDEONUN SIZDIRILMASINI ARAŞTIRACAĞIZ"
                Videonun sızdırılması sorulan İmamoğlu, "Onu araştıracağız. Ne olmuş, nasıl olmuş, bunu seven kimler var? Parti içinden mi, parti dışından mı bakacağız. Biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileri ile konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" yanıtını verdi.

                GÖKHAN GÜNAYDIN 'KATILIMCIYI' İŞARET ETTİ
                Toplantıda yer alan ve İmamoğlu'na yakın isimleren CHP Grupbaşkanvekili Gökhan Günaydın CHP yandaşı Sözcü'ye katıldı.

                Toplantının normal bir toplantı olduğunu savunan Gökhan Günaydın 'katılımcı'nın görüntüleri sızdırabileceğini belirterek, "Olağan şüpheli kendi görüntüsünü yayına vermeyen yayını dinleyen ve kaydeden kişinin o olduğunu düşünüyorum" dedi.

                "SIZMASI ENTERESAN"
                Toplantıya katılan CHP'li Engin Altay ise yaptığı ilk açıklamada "Bu tür toplantılar sürekli yapılıyor, normal. Bir şey olmaz. Sızması enteresan" dedi.

                CHP yandaşı Duvar'a konuşan Altay, "Çalışmalarınız devam edecek mi?" sorusuna Altay, "Parti için devam edecek. Bu partinin geleceği için her şey yapılır" dedi.

                CHP YANDAŞI SAYMAZ'DAN KASET SAVAŞLARI YORUMU
                Ekrem İmamoğlu yandaşı İsmail Saymaz da görüntüyü katılımcılın yayabileceğine işaret ederek 'kaset savaşları'na dikkat çekti.

                Saymaz, "CHP'de kaset savaşları dönemi başladı. Birinci kaset bu değil aslında birinci kaset Tanju Özcan'ın yayınladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özcan hakkında 'Atın bu adamı' dediği sözlerdi. Şimdi ise CHP Genel Merkezi ile bağlantılı olduğunu anladığımız bir grup bu kez değişim yanlısı olan İmamoğlu ve arkadaşlarının kasetini piyasa sürdüler." dedi.

                Saymaz konuşmasında kendisine gelen bilgiye göre başka görüntülerin olduğunu belirterek, CHP yönetiminin söz konusu toplantıya "bu bir paralel toplantıdır" dediğini söyledi.

                BARIŞ YARKADAŞ: İZLERKEN UTANDIM
                Kemal Kılıçdaroğlu yandaşı Barış Yarkadaş ise İmamoğlu'nun yaptığı toplantıya tepki göstererek, "Malum video CHP'nin kurumsal kimliğinin ve parti hiyerarşisinin "değişim" adı altında nasıl yok edildiğini net bir şekilde gösteriyor. Belediye başkanının "amiri" pozisyonunda olanlar, belediye başkanının "memuru" gibi sıraya geçip "arz ediyor." İzlerken utandım…" dedi.

                Peki İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na darbe yapmaya hazırlandığı 'değişim A Takımı'nda kimler var?

                İşte o isimler;
                "Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç..."

                PARALEL CHP TOPLANTISINDA NELER KONUŞULDU
                Öte yandan söz konusu toplantıda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir olağanüstü kurultay" söylemini dile getiriyor.

                "Birkaç hususta ilk planlamamızı yaptık" diyen İmamoğlu, "Parti Meclisi süreciyle ilgili zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik, bunun da özellikle örgütün görev alma sürecine dair bir hazırlık olacaktı. Bu konuda en son Gökhan Bey bir süreç başlattı" ifadelerini kullandı.



                    İmamoğlu'nun Gökhan Bey diye söz ettiği kişinin ise CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın olduğu öğrenildi.

                    TOPLANTI İFŞA OLDU
                    Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir kurultay sürecini başlattıklarını da dile getirdi.

                    Kılıçdaroğlu'na darbe hazırlığı yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

                    "Alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi? Olgunlaşabilir mi? Buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da katkısı olacak olan, burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte bir çalışma ve öngörü zemini oluşacaktı. O konuda da bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum."

                    İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan'ın yazdığı, örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl'ün ayarladığı, Parti Meclisi'ni Gökhan Günaydın'ın organize ettiği öğrenildi.

                    İMZA TOPLUYORLAR
                    İfşa olan görüntülerde İmamoğlu'nun "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planının yanı sıra PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlendi. O çarpıcı diyaloğa yakından bakalım;

                    Ekrem İmamoğlu: Gökhan Bey Parti Meclisi işi galiba sizin tarafta.



                    Gökhan Günaydın: Bir bilgi sunayım ben o konuda. Bülent Bey de (Tezcan) burada. Kendisi sağ olsun bir metin hazırladı. Bu metinden sonra onun da aldığı imzalar var benim de aldığım imzalar var. Şu an itibariyle durum şudur; 7 kişi imzaladı.

                    İzninizle sayıyorum; Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık.



                        SELİN SAYEK BÖKE...
                        Biraz evvel ben metni bir zarf içerisinde Selin hanıma (Selin Sayek Böke) gönderdim. Selin hanım da imzalamış olacak. Böylelikle 8 imza olacak.

                        İstanbul içine yönelik bir toplantımız var. Orada Onursal Adıgüzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun ve Turan Aydoğan da imzalamış olacaklar.

                        Ben yarın sabah bir arabayla Muharrem Bey'e Çanakkale'ya göndreceğim imzayı. Oradan Burhaniye'den Yaşar hanım imzalayacak. Oradan'da Bodrum'a geçecek. Böylece imza sayısı Pazartesi akşam itibariyle 15'e ulaşacak.

                        Özgür başkanım da burada. Eğer uygun görürseniz Veli Ağbaba ya da Murat Emir'den birinin de imzasını alalım.

                        Muharrem Erkek: Evet, iyi olur.

                        Ekrem İmamoğlu: O zaman Parti Meclisi süreci aslında şu anda dengede gidiyor. Muhtemelen Tekin başkanın (Tekin Bingöl) ifade ettiği mektup sürecine dayalı olarak çarşamba günü bir aksiyona dönüşecek ya da maksimum perşembe diyelim buna.

                        ÖZGÜR ÖZEL DE İŞİN İÇERİSİNDE
                        Öte yandan söz konusu yayına Özgür Özel'in de katılım sağladığı gözlemlendi.

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                        CHP’de kaset savaşları başladı!
                        Haberler Güncel CHP'de kaset savaşları! Piyasaya sürülen videoda 'katılımcı' bilmecesi... Kemal Kılıçdaroğlu mu sızdırdı?
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