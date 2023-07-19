Engin Altay 'yine' uzayda! Ekrem İmamoğlu'nun 'paralel CHP'si ifşa oldu; Bu toplantı ilk değil!

İMZA TOPLUYORLAR

İfşa olan görüntülerde İmamoğlu'nun "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planının yanı sıra PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlendi. O çarpıcı diyaloğa yakından bakalım;



Ekrem İmamoğlu: Gökhan Bey Parti Meclisi işi galiba sizin tarafta.





Gökhan Günaydın: Bir bilgi sunayım ben o konuda. Bülent Bey de (Tezcan) burada. Kendisi sağ olsun bir metin hazırladı. Bu metinden sonra onun da aldığı imzalar var benim de aldığım imzalar var. Şu an itibariyle durum şudur; 7 kişi imzaladı.



İzninizle sayıyorum; Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık.