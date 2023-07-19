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    • 19.07.2023 09:22
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    • 19.07.2023 10:45
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    Engin Altay 'yine' uzayda! Ekrem İmamoğlu'nun 'paralel CHP'si ifşa oldu; Bu toplantı ilk değil!

    CHP'de başlayan "Değişim" kavgasında bomba bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İmamoğlu ve parti içindeki destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu devirmek için online bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Videoda bir detay dikkat çekti. Onursal Adıgüzel'in Engin Altay için "Engin Abi yine uzaydasın" demesi bu toplantını gözler önüne serdi. Öte yandan Altay'ın görüntüleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

    takvim.com.tr
    İfşa olan toplantı ilk değil!

    Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaşanan değişim kavgasında bomba gelişmeler yaşandı.

    Defalarca kez 'değişim' çağrısında bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'nun paralel bir CHP kurduğu ortaya çıktı.

    İMAMOĞLU'NDAN 'DARBE' TOPLANTISI! KILIÇDAROĞLU... | VİDEO İZLE



    Bu kapsamda 'Değişim' A Takımı'nı oluşturan İmamoğlu'nun zoom toplantısı ifşa oldu.



    ALTERNATİF OLAĞANÜSTÜ KURULTAY PLANI
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntülerde "Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir olağanüstü kurultay" söylemini dile getirdiği görüldü.

    Takvim.com.tr o toplantıyı tüm ayrıntılarıyla yazdı: (Haberimiz için görsele tıklayınız)


    İLK TOPLANTI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI: ENGİN ABİ YİNE UZAYDASIN
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarının Ekrem İmamoğlu tarafına geçtiği görülürken videoda yer alan bir detay toplantının ilk olmadığını ortaya koydu.

        Seçimlerden önce CHP Grup Başkan Vekilliği yapan Engin Altay'ın kullandığı arka planı ti'ye alan Eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Engin abi yine uzaydasın" dedi.

        Adıgüzel'in "Yine" ifadesini kullanması daha önce başka toplantıların yapıldığını gösterdi.

        ENGİN ALTAY'IN GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU
        Engin Altay'ın kullandığı uzay fonu ve sigara içmesi sosyal medyada dalga konusu oldu.

        Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

        Peki İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na darbe yapmaya hazırlandığı 'değişim A Takımı'nda kimler var?

        İşte o isimler;
        "Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç..."

        PARALEL CHP TOPLANTISINDA NELER KONUŞULDU
        Öte yandan söz konusu toplantıda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir olağanüstü kurultay" söylemini dile getiriyor.

        "Birkaç hususta ilk planlamamızı yaptık" diyen İmamoğlu, "Parti Meclisi süreciyle ilgili zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik, bunun da özellikle örgütün görev alma sürecine dair bir hazırlık olacaktı. Bu konuda en son Gökhan Bey bir süreç başlattı" ifadelerini kullandı.



            İmamoğlu'nun Gökhan Bey diye söz ettiği kişinin ise CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın olduğu öğrenildi.

            TOPLANTI İFŞA OLDU
            Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir kurultay sürecini başlattıklarını da dile getirdi.

            Kılıçdaroğlu'na darbe hazırlığı yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

            "Alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi? Olgunlaşabilir mi? Buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da katkısı olacak olan, burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte bir çalışma ve öngörü zemini oluşacaktı. O konuda da bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum."

            İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan'ın yazdığı, örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl'ün ayarladığı, Parti Meclisi'ni Gökhan Günaydın'ın organize ettiği öğrenildi.

            İMZA TOPLUYORLAR
            İfşa olan görüntülerde İmamoğlu'nun "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planının yanı sıra PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlendi. O çarpıcı diyaloğa yakından bakalım;

            Ekrem İmamoğlu: Gökhan Bey Parti Meclisi işi galiba sizin tarafta.



            Gökhan Günaydın: Bir bilgi sunayım ben o konuda. Bülent Bey de (Tezcan) burada. Kendisi sağ olsun bir metin hazırladı. Bu metinden sonra onun da aldığı imzalar var benim de aldığım imzalar var. Şu an itibariyle durum şudur; 7 kişi imzaladı.

            İzninizle sayıyorum; Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık.



                SELİN SAYEK BÖKE...
                Biraz evvel ben metni bir zarf içerisinde Selin hanıma (Selin Sayek Böke) gönderdim. Selin hanım da imzalamış olacak. Böylelikle 8 imza olacak.

                İstanbul içine yönelik bir toplantımız var. Orada Onursal Adıgüzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun ve Turan Aydoğan da imzalamış olacaklar.

                Ben yarın sabah bir arabayla Muharrem Bey'e Çanakkale'ya göndreceğim imzayı. Oradan Burhaniye'den Yaşar hanım imzalayacak. Oradan'da Bodrum'a geçecek. Böylece imza sayısı Pazartesi akşam itibariyle 15'e ulaşacak.

                Özgür başkanım da burada. Eğer uygun görürseniz Veli Ağbaba ya da Murat Emir'den birinin de imzasını alalım.

                Muharrem Erkek: Evet, iyi olur.

                Ekrem İmamoğlu: O zaman Parti Meclisi süreci aslında şu anda dengede gidiyor. Muhtemelen Tekin başkanın (Tekin Bingöl) ifade ettiği mektup sürecine dayalı olarak çarşamba günü bir aksiyona dönüşecek ya da maksimum perşembe diyelim buna.

                ÖZGÜR ÖZEL DE İŞİN İÇERİSİNDE
                Öte yandan söz konusu yayına Özgür Özel'in de katılım sağladığı gözlemlendi.

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                İfşa olan toplantı ilk değil!
                Haberler Güncel Engin Altay 'yine' uzayda! Ekrem İmamoğlu'nun 'paralel CHP'si ifşa oldu; Bu toplantı ilk değil!
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