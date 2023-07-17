Kaybedenler doymadı; CHP ve İYİ Parti arasında il pazarlığı!

Seçimleri kaybeden 8'li koalisyonun büyük ortakları yine pazarlığa tutuştu!
12. seçim yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlama almak için peş peşe hamleler yapıyor.
KARŞILIKLI RESTLEŞMELER
Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.
CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.
İmamoğlu ise "İktidar İçin Değişim Manifestosu" yayınlayıp, bir internet sitesi kurarak koltuk savaşını alevlendirdi.
Son olarak Kılıçdaroğlu "Neyi değiştireceksiniz" çıkışını yaparak Ekrem İmamoğlu'na kapıyı kapattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinde yaşanan ağır istifalarla boğuşurken Kurultay'ı aradan çıkarıp koltuğunu şimdilik korudu.
Kurultay'da CHP ile daha önce yaptıkları ortaklıktan dolayı pişmanlık duyduğunu itiraf eden Akşener yerel seçimler için ise yine ortaklık peşine düştü.
KILIÇDAROĞLU, AKŞENER'LE BİR ARAYA GELDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinin yanısıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile İYİ Partili mevkidaşı Burak Akburak'ın da görüştüğü öğrenildi. Bilindiği üzere Akın ve Akburak partilerinin Yerel Yönetim kanadına bakan isimler arasında...