Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var? Nedir yenilenme? Örneğin parti tüzüğünün değişmesi lazım. Bunun için de zaten çalışıyoruz. Örgütlerin beklentisi nedir, ne değildir onları alıyoruz. Gerçekten örgütünde çok mutlu olacağı güzel değişiklikler yapacağız ve hayata geçireceğiz."

YEREL SEÇİMLERDE PARTİNİN BAŞINDAYIM MESAJI

Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğini "Yerel seçimlerde çok iyi bir performans yakalayacağımıza inanıyorum." ifadeleriyle bir kez daha ortaya koydu.

Çatlak sesler çıkarabilecek Belediye Başkanlarına karşı ön almak isteyen Kılıçdaroğlu 'adaylığınız benim edlimde' mesajını da şu sözylerle verdi:

"Aday belirlemelerimiz de iyi olacak. Çok iyi sonuçlar elde edeceğiz. Aday belirlemede şöyle bir yöntemimiz olacak: Tek bir gözlemle aday belirlenmeyecek. Anketler yapılacak, saha araştırması yapılacak. Bizim denetmenler gidecekler alana bakacaklar. "Kiminle kazanırız, kiminle kazanmayız" diye özel çalışmalar yapılacak. Adaylar belirlenecek."