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    • 15.07.2023 10:25
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    Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmıyor! Değişim isteyenlere salladı: Neyi değiştireceksiniz

    Seçim mağlubiyetine rağmen koltuktan kalkmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışına bir kez daha 'Gitmiyorum' göndermesi yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu partisinde değişime ihtiyaç olmadığını savunarak, "CHP'de değişime değil yenilenmeye ihtiyaç var. Yani bizim partimizin ideolojisi belli. Sosyal demokrat partiyiz. Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bir çizgi, hedef var. Bunun nesini değiştireceksiniz?" dedi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu ’Değişim’ isteyenlere salladı:

    Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden hezimetle çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmamakta kararlı...

    12. seçim yenilgisine rağmen mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesip 14. katı darmadağın eden Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim ve istifa' seslerini bastırmak için de kendisine yakın isimlere de görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama alma çabasına girişti.


    Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışlarına karşı da defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.

    CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.

    İmamoğlu ise son olarak "İktidar İçin Değişim" çıkışı yaparak bir internet sitesi kurdu.


    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'GİTMİYORUM' MESAJI: NEYİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ
    Öte yandan Tanju Özcan, Bülent Tezcan ve Kemal Anadol gibi isimler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini söyleyerek 'değişim' vurgusu yaptı.

        CHP yandaşı Sözcü'ye konuşurak 'değişim' çağırlarına yanıt veren Kılıçdaroğlu "Neyi değiştireceksiniz" diyerek koltuktan kalmayacağını bir kez daha gösterdi.

        Partideli Atatürkçüleri tasfiye edip Türk bayrağından rahatsız olanları CHP'ye dolduran Kemal Kılıçdaroğlu buna rağmen partinin Atatürk'ün çizgisinde olduğunu savundu.

        Kılıçdaroğlu değişim isteyenlere karşı şunları söyledi;

        "CHP'de değişime değil yenilenmeye ihtiyaç var. Yani bizim partimizin ideolojisi belli. Sosyal demokrat partiyiz. Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bir çizgi, hedef var. Bunun nesini değiştireceksiniz? Bu hedefimiz değişmez. Sosyal demokrat bir partiyiz, 6 okumuz var.

        "DEĞİŞİME DEĞİL YENİLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"
        6 oktan birisi olan 'Devletçilik' konulduğu yıllarda, devletin ekonomiye müdahalesi olarak devletin doğrudan fabrika kurması olarak belirlendi. Ama günümüzde o yenilendi ve 'Refah devleti' diyoruz. Devletin temel görevi, refah devletini sağlamaktır. Toplumun refah içinde yaşamasıdır. Devletin sosyal devlet olması budur. Milliyetçiliğimiz zaten malum, Türkiye'nin çıkarları üzerine kurulan ya da Türkiye'nin çıkarlarını hedefleyen bir milliyetçilik. Irkçılık temelinde değil. Bizim 6 okumuz belli bunların nesini değiştireceksiniz?

        Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var? Nedir yenilenme? Örneğin parti tüzüğünün değişmesi lazım. Bunun için de zaten çalışıyoruz. Örgütlerin beklentisi nedir, ne değildir onları alıyoruz. Gerçekten örgütünde çok mutlu olacağı güzel değişiklikler yapacağız ve hayata geçireceğiz."

        YEREL SEÇİMLERDE PARTİNİN BAŞINDAYIM MESAJI
        Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğini "Yerel seçimlerde çok iyi bir performans yakalayacağımıza inanıyorum." ifadeleriyle bir kez daha ortaya koydu.

        Çatlak sesler çıkarabilecek Belediye Başkanlarına karşı ön almak isteyen Kılıçdaroğlu 'adaylığınız benim edlimde' mesajını da şu sözylerle verdi:

        "Aday belirlemelerimiz de iyi olacak. Çok iyi sonuçlar elde edeceğiz. Aday belirlemede şöyle bir yöntemimiz olacak: Tek bir gözlemle aday belirlenmeyecek. Anketler yapılacak, saha araştırması yapılacak. Bizim denetmenler gidecekler alana bakacaklar. "Kiminle kazanırız, kiminle kazanmayız" diye özel çalışmalar yapılacak. Adaylar belirlenecek."

            İTTİFAK OLACAK MI?
            Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise, "Tabii diğer partilerle nasıl işbirliği olacağı konusunda şu aşamada yorum yapmak doğru değil. Ama ilerleyen zaman içerisinde işbirliği de gündeme gelebilir, gelmeyebilir. İşbirliği olursa bu Türkiye genelinde her yerde değil. Belli alanlarda yerlerde olabilir." dedi.

            ELEŞTİRİLERİ ELEŞTİRDİ!
            Seçim bağlubiyetinin ardından kendisini eleştirenlere tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Yapılanları eleştirin tamam ama büyük bölümünü eleştiri olarak kabul etmek de doğru değil.Bunlar eleştiri değil, ön yargıyla kaleme alınan yazılar veya söylemler. Eleştiri farklı bir şey. Eleştirilerin büyük bir kısmı genelde haksız. Bunu partimizin genel merkezi de, partimizin örgütleri de gayet iyi biliyor. Bizim eksiğimizi söyleyebilirler. Eksiğimizi dillendirseler, 'Şurada şunu yapmadınız, şurada eksiğiniz var niye bunu yapmadınız' deseler çok memnun olurum. Haksız eleştirileri okuyunca, dinleyince gerçekten üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

            KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU'NU SİYASETTEN SİLME PLANI
            Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimleri işare etmesi Takvim.com.tr'nin kulis haberini akıllara getirdi. Kulislere göre yerel seçimlerde İstanbul'un kaybedileceğini anlayan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday göstererek siyasetten silme planları yapıyor. İmamoğlu'nun İstanbul'dan 'kurtulmak' için yeni bir parti kuracağı da bir başka iddia. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu ise İmamoğlu'na yine İstanbul'u işaret etti.

            Kemal Kılıçdaroğlu bu sebepten dolayı yerel seçimlere kadar partinin başında kalarak eli güçlü girmeyi ve koltuğunu korumayı planlıyor.

            İMAMOĞLU KAZIKTAN KURTULMANIN YOLLARINI ARIYOR
            İmamoğlu ise eğer Olağanüstü Kurultayı sağlayamazsa söz konusu 'kazıktan' kurtulmak için yaptığı çıkışlara hız verecek ve İstanbul'a aday gösterilmemek için elinde geleni yapacak.

            Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İmamoğlu'nu siyasetten silme planları yapan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir İYİ Parti hamlesi gelmişti. Kılıçdaroğlu yerel seçimler için Akşener'e pazarlığa giderek tekrar ittifak meselesini gündeme getirmişti.

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            Balıkesir Belediyesi
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