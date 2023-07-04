Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "koltuktan kalkmıyorum" manifestosu! 15 kez '25 milyon oy' 11 kez de 'başarı' vurgusu yaptı hezimeti akladı





28 Mayıs'ta yaşadığı hezimeti aklamak isteyen Bay Bay Kemal, şu ifadeleri kullandı;



25 milyonu bir araya getirmenin başarısı sadece bana ait değil. Hakkın yanında olanlar 25 milyon kişiyiz biz. Bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsınız tek başıma karşınıza dikilirim. 25 milyona dokundurtmam.

Zulmün karşısında haktan, hukuktan, adaletten yana kim olmuşsa bu başarı hepimizindir. 25 milyona ulaşan yeterli değilse bu başarısızlık benimdir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi feda etmeden bu sayıyı artıracak süreci yönetmektir.