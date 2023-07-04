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    • 04.07.2023 23:37
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    Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "koltuktan kalkmıyorum" manifestosu! 15 kez '25 milyon oy' 11 kez de 'başarı' vurgusu yaptı hezimeti akladı

    CHP'deki koltuk savaşları katlanarak büyüyor. Her seferinde 'değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu, manifesto yayınlayacak kadar gözü karattı. "Bu geminin kaptanı benim" vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP kürsüsünden 'değişim' isteyenlere "Koltuktan kalkmıyorum" manifestosu okudu. 15 kez "25 milyon oy" , 11 kez "başarı", 12 defa da "değişim" sözcüklerini telaffuz eden Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki hezimetten başarı hikayesi devşirmeye yeltendi. Bay Bay Kemal, "Biz doğru yoldayız, doğru yolda kalmaya devam edeceğiz" dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’ndan koltuktan kalkmıyorum manifestosu

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de kazan kaynıyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek defaatle değişim çağrısında bulundu.

    Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlayıp bir internet sitesi kurarak koltuk savaşında vites yükseltti.

    Kemal Kılıçdaroğlu ise "Geminin kaptanı benim" mesajı verip "Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir. CHP hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" diyerek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.



    BAY BAY KEMAL'DEN "KOLTUKTAN KALKMIYORUM" MANİFESTOSU
    Karşılıklı restleşmelerin etkisi sürerken Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında deyim yerindeyse "koltuktan kalkmıyorum" manifestosu okudu.



    15 kez "25 milyon oy" , 11 kez "başarı", 12 defa da "değişim" sözcüklerini telaffuz eden Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki hezimetten bir başarı hikayesi devşirmeye yeltendi.

    "BİZ DOĞRU YOLDAYIZ"
    Kendisine karşı bayrak çekip 'değişim' isteyenlere açık açık "koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren Bay Bay Kemal, "Biz doğru yoldayız, doğru yolda kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



    HAYIRSIZ EVLAT EKREM'E 'DEĞİŞİM' TOKADI
    'Değişim' isteyip koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan CHP lideri, "Toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde 20'lerden yüzde 48'lere ulaşan kitlelerdir. Bugün bu değişimleri yaparak 25 milyonları davamıza kattık, yarın 35 milyonları davamıza katacağız" dedi.



        28 Mayıs'ta yaşadığı hezimeti aklamak isteyen Bay Bay Kemal, şu ifadeleri kullandı;

        25 milyonu bir araya getirmenin başarısı sadece bana ait değil. Hakkın yanında olanlar 25 milyon kişiyiz biz. Bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsınız tek başıma karşınıza dikilirim. 25 milyona dokundurtmam.

        Zulmün karşısında haktan, hukuktan, adaletten yana kim olmuşsa bu başarı hepimizindir. 25 milyona ulaşan yeterli değilse bu başarısızlık benimdir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi feda etmeden bu sayıyı artıracak süreci yönetmektir.
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        Bay Bay Kemal’e ’İzmir’ bombası!
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na "koltuktan kalkmıyorum" manifestosu! 15 kez '25 milyon oy' 11 kez de 'başarı' vurgusu yaptı hezimeti akladı
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