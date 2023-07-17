Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilis'te görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
- Güncel
- 17.07.2023 11:31
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- Son Güncelleme:
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- 17.07.2023 11:31
MSB duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.
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