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    • 17.07.2023 11:31
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    • 17.07.2023 11:31
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    MSB duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye’ye girmeye çalışan 1’i PKK’lı 4 kişi yakalandı

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilis'te görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı!
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