CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’ndan 15 Temmuz provokasyonu!

FETÖ terör örgütü tarafından 7 yıl önce gerçekleştirilmek istenen ve halk tarafından engellenen hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlendi.
15 Temmuz Şehitlerinin anıldığı etkinliklere yurdun dört bir yanında Milyonlarca vatandaş akın etti. Benzer etkinliklerden biri de Bilecik'te düzenlendi.
Bilecik Valiliği, 15 Temmuz Şehitlerini anmak ve dua okumak üzere kentteki Şehitlik anıtında anma program düzenledi.
CHP'li Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, bu programla aynı saate, Bileciklileri otobüslerle Lavanta bahçesine taşıyıp gün batımı izletmek bahanesiyle alternatif bir etkinlik düzenledi.
Sabah'ta yer alan habere göre, 15 Temmuz'un yıldönümüne ilişkin gün boyu hiçbir etkinliğe katılmayan CHP'li Subaşı, belediyeden temsilci dahi göndermedi. Diğer yandan CHP Bilecik örgütünden de hiç kimse etkinliklere katılmadı.
AYNI SAATTE VATANDAŞI TAŞIMAYA ÇALIŞTI
Bilecik Valiliği, düzenlediği programda akşam saat 19:00'da kentteki Şehitler Anıtında Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacağını, Şehitlik Anıtına karanfil bırakılacağını, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve duaların okunacağını ve daha sonra da toplanan kalabalık ile birlikte Cumhuriyet Meydanına yüründükten sonra etkinliğin sona ereceğini duyurdu.