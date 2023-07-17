CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’ndan 15 Temmuz provokasyonu!

Sabah'ta yer alan habere göre, 15 Temmuz'un yıldönümüne ilişkin gün boyu hiçbir etkinliğe katılmayan CHP'li Subaşı, belediyeden temsilci dahi göndermedi. Diğer yandan CHP Bilecik örgütünden de hiç kimse etkinliklere katılmadı.

AYNI SAATTE VATANDAŞI TAŞIMAYA ÇALIŞTI

Bilecik Valiliği, düzenlediği programda akşam saat 19:00'da kentteki Şehitler Anıtında Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacağını, Şehitlik Anıtına karanfil bırakılacağını, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve duaların okunacağını ve daha sonra da toplanan kalabalık ile birlikte Cumhuriyet Meydanına yüründükten sonra etkinliğin sona ereceğini duyurdu.