CHP İTİRAFI: EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM

24 Haziran'da gerçekleştirdiği Kurultayda sessizliğini bozan ve CHP ile daha önce yaptığı ittifaktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı. Akşener bu sebepten ötürü kuyruk siyasetinin parçası olduklarını savundu.

İTTİFAK GÜNDEMİMİZDE YOK

Meral Akşener daha sonra yaptığı Başkanlık Divanı Toplantısında ise "CHP ile ittifak" meselesine ilişkin "Şu an bize ulaşan bir ittifak teklifi yok, gündemimizde de şu an yok. Biz partimizin başarısına odaklanmış durumdayız." dediğini yazdı.