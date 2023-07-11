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    • 11.07.2023 10:58
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    • 11.07.2023 11:26
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    İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: 150 kez aday olsa Erdoğan'a karşı kazanamaz.. Olay ittifak resti!

    Seçimlerde hezimete uğrayan 8'li koalisyon birbirini yemeye devam ediyor. İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler geldi. Adnan Beker, "Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Beye karşı kazanamaz, Türkiye Çankaya’dan, Yenimahalle’den Beşiktaş’tan Kadıköy’den ibaret değildir" dedi. Beker bir de ittifak resti çekerek "İstanbul İzmir CHP'ninse Ankara da İYİ Parti'nin olmalıdır. dedi.

    takvim.com.tr
    Bay Bay Kemal’e İYİ vuruş!

    Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren 8'li koalisyon hezimetin ardından birbirine girdi.

    CHP içerisinde koltuk savaşları sürerken İYİ Parti'de ise ağır topların istifasının ardından tepkiler Meral Akşener'e döndü.

    CHP İTİRAFI: EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
    24 Haziran'da gerçekleştirdiği Kurultayda sessizliğini bozan ve CHP ile daha önce yaptığı ittifaktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı. Akşener bu sebepten ötürü kuyruk siyasetinin parçası olduklarını savundu.

    İTTİFAK GÜNDEMİMİZDE YOK
    Meral Akşener daha sonra yaptığı Başkanlık Divanı Toplantısında ise "CHP ile ittifak" meselesine ilişkin "Şu an bize ulaşan bir ittifak teklifi yok, gündemimizde de şu an yok. Biz partimizin başarısına odaklanmış durumdayız." dediğini yazdı.

    İYİ PARTİLİ ADNAN BEKER'DEN OLAY İTTİFAK RESTİ
    Akşener'in çıkışının ardından İYİ Parti'den olay bir çıkış daha geldi.


    Fotoğrafta: Adnan Beker

        İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. TV 100'e konuşan Beker, "İstanbul ve İzmir CHP'ninse Ankara da İYİ Parti'nin olmalıdır." diyerek yerel seçimler için olası ittifak için el yükseltti.

        "O 25 MİLYON KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEDİ"
        CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'Değişim' kavgasına ilişkin de konuşan Beker, "25 milyon insan Millet İttifakına oy verdi, ana muhalefet partisinde bir değişim çağrısı varsa bunu oy verenlere sorabilir, şunu da açıkça söylemeliyim bu 25 milyon Kemal Beye oy vermemiştir." dedi.

        "KİM ADAY OLSA O OYU ALIRDI"
        Söz konusu oyun Başkan Erdoğan'a karşı verildiğini savunan Beker, "Maalesef Kemal Bey Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır, kim aday olsa bu oyu zaten alırdı" dedi.

        "150 KEZ ADAY OLSA KAZANAMAZ"
        Beker Kılıçdaroğlu'na son vuruşu ise şu sözlerle yaptı;

        "Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Beye karşı kazanamaz, Türkiye Çankaya'dan, Yenimahalle'den Beşiktaş'tan Kadıköy'den ibaret değildir"

        CHP NE YANIT VERECEK?
        İYİ Parti'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bu sözlerine CHP'den nasıl bir yanıt geleceği merak konusu oldu. CHP bu sözleri yutacak mı yoksa aynı sertlikte yanıt mı verecek...

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: 150 kez aday olsa Erdoğan'a karşı kazanamaz.. Olay ittifak resti!
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