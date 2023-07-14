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    • 14.07.2023 16:58
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    CHP'de kavga bitmiyor! Tanju Özcan Eren Erdem'i ve Canan Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurdu...

    CHP'de değişim talebiyle başlattığı Ankara'ya yürüşünü CHP Genel Merkez'i önünde tamamlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olay açıklamalarına devam ediyor. Koltuktan kalkmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Tanju Özcan, "Bu kadar diktatör olabileceğini, koltukta kalmak için bu kadar yüzsüzce davranabileceğini ben bile inanmıyordum." dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i "Trol baş" diyerek eleştiren Özcan, Canan Kaftancıoğlu'nu da yerden yere vurdu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    CHP’de kavga bitmiyor!

    Seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarğlu 'istifa' çağrılarına kulaklarını tıkarken parti içinde herkes birbirini yiyor.

    Kesin ihracı istenmesinin ardından Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 3 Temmuz'da başlattığı yürüyüşü 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde noktaladı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirlerde bulunan Özcan koltuk fırlatarak istifa çağrısı yaptı.

    Eleştirilerini bugün de sürdüren Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Eren Erdem ve Canan Kaftancıoğlu'nu da yerden yere vurdu.

    Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun diktatör olduğunu belirterek, "20 milletvekili 10 Aralıkçılara ver onlarda bir grup kursunlar. 20 milletvekili Sorosçulara ver onlarda grup kursunlar. 20 milletvekili Hisarcıklıoğlu'na ver onlar da grup kursunlar. Bir de zenginlerin grubu olsun liboşlar grubu. Birkaç tane de HDP'li kardeşlerine ver. Onlarda Apocular ve Kandilciler diye ikiye bölünsünler. Benim önerilerim bunlar. Hala elinde milletvekili kalırsa biz de grup kurarız. Seçimden sonra Kemal Bey'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Demokrat olmadığını ben biliyordum. Benim açımdan şaşırtıcı değil. Ama bu kadar diktatör olabileceğini, koltukta kalmak için bu kadar yüzsüzce davranabileceğini ben bile inanmıyordum. Kendisini yakından tanıyan insanlardan bir tanesi olarak" dedi.

        'EREN ERDEM TROL BAŞI, İLKOKUL 2 TERK'
        Özcan, Eren Erdem'i eleştirerek şunları söyledi.
        "Bak o yanına sağ kolun diye aldığın yol yürüdüğün insanlara dikkat et. Eren Erdem trol başı, ilkokul 2 terk. Şu anda bizim yöneticimiz. Belediyeye gelse sözleşmeli olarak işe alamam adamı. Öyle bir adam 2018'de ne demiş, Kemal Bey'i istifaya davet eden tweet atmış. '2920 gündür genel başkansın' demiş. '9 seçim kaybettin. Yüzde 25 barajına takılıp kaldın, oysa cumhurbaşkanı adayı yüzde 30'u geçti. İstifa etmen lazım.' Eren efendi o seçimin üzerine 2 seçim daha kaybetti, 11 oldu bu. Daha trol başı olarak seni atamadan önce 2 seçim öncesinde bu genel başkana küfür ediyordu. İşte genel başkanın yürüdüğü adamlar bunlar."

        "KILIÇDAROĞLU BEN ATATÜRKÇÜ OLDUĞUM SÜRECE BANA HUZUR VERMEYECEK"
        Partisi tarafından 20 Temmuz'da ihraç edileceğini vurgulayan Özcan, "Arkadaşlarla da konuşuyorum, onlar da 'Bırak, o zevki tatsınlar' diyorlar. Atatürkçülerin partiden nasıl atıldığını tarih yazsın, o yüzden bırak atsınlar diyorlar. İstişare edeceğim, karar vereceğim. Hangisi doğruysa. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile bizim artık aynı çatıda siyaset yapabilme şansımız zaten kalmadı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ben Atatürkçü olduğum sürece bana huzur vermeyecek. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürkçüler istenmiyor. İşte direnmeyenlerin sonu da böyle oluyor. İstifamı ederim yoksa ayın 20'sini mi beklerim. Genel eğilim nasıl olursa ben hepsine varım. Arkadaşlarımızla bu konuyu görüşüyoruz. Ona göre karar vereceğim. CHP'den atıldıktan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim"dedi.

        KAFTANCIOĞLU UYARISI: ŞEYTANCA HİLELER
        Özcan, toplantının sonunda Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.
        Öcan, "Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek istiyorum da Ekrem İmamoğlu, 'Ben adayım' demedi ki. Ben sadece şunu söyledim. Kamuoyunda şu anda öne çıkan isim CHP Genel Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu da benim kişisel fikrim, taşın altına elini koymalı, masaya yumruğunu vurmalı, 'Bu düzen artık değişmeli, ben de varım' demeli. " ifadelerini kullandı.

            İmamoğlu'nun bu çıkışı yapmadığı her geçen gün güç kaybettiğini savunan Özcan, Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul delege seçimlerini hileyle, hurdayla kazandığını belirterek, "Canan Kaftancıoğlu'nun kafasından geçen şeytanca hileler onun aklına bile gelmez. Ekrem Başkan, geç kalıyorsun. Artık bir karar ver" dedi.

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