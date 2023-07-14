CHP'de kavga bitmiyor! Tanju Özcan Eren Erdem'i ve Canan Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurdu...

Seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarğlu 'istifa' çağrılarına kulaklarını tıkarken parti içinde herkes birbirini yiyor.
Kesin ihracı istenmesinin ardından Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 3 Temmuz'da başlattığı yürüyüşü 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde noktaladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirlerde bulunan Özcan koltuk fırlatarak istifa çağrısı yaptı.
Eleştirilerini bugün de sürdüren Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Eren Erdem ve Canan Kaftancıoğlu'nu da yerden yere vurdu.
Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun diktatör olduğunu belirterek, "20 milletvekili 10 Aralıkçılara ver onlarda bir grup kursunlar. 20 milletvekili Sorosçulara ver onlarda grup kursunlar. 20 milletvekili Hisarcıklıoğlu'na ver onlar da grup kursunlar. Bir de zenginlerin grubu olsun liboşlar grubu. Birkaç tane de HDP'li kardeşlerine ver. Onlarda Apocular ve Kandilciler diye ikiye bölünsünler. Benim önerilerim bunlar. Hala elinde milletvekili kalırsa biz de grup kurarız. Seçimden sonra Kemal Bey'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Demokrat olmadığını ben biliyordum. Benim açımdan şaşırtıcı değil. Ama bu kadar diktatör olabileceğini, koltukta kalmak için bu kadar yüzsüzce davranabileceğini ben bile inanmıyordum. Kendisini yakından tanıyan insanlardan bir tanesi olarak" dedi.