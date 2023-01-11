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    • Güncel
    • 12.01.2023 01:05
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    • 12.01.2023 01:22
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    Kılıçdaroğlu'nun bayrak hazımsızlığı olan danışmanı Nuşirevan Elçi'den skandal savunma!

    Geçmiş dönemde PKK ve Abdullah Öcalan paylaşımları orta çıkan, bununla yetinmeyip son olarak Türk bayrağı hazımsızlığı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmasın Nuşirevan Elçi'den skandal savunma. Türk bayrağının kaldırmasına verilen tepkilere “akıl tutulması” diyen Elçi, sosyal medya hesabından "Partimizin ilgili kişileri röportajı yapan basın kuruluşu ile görüşmüş, konu hakkında açıklama istemiş, kurum yetkilileri özür dileyerek söz konusu değişikliği kendilerinin yaptığını, sorumluluğun ve yanlışın kendilerine ait olduğunu belirtmişlerdir." ifadelerini kullandı..

    takvim.com.tr
    Bayrak skandalına yeni kılıf!

    Seçime giderayak yuvarlak masanın gölge ortağı HDPKK'yı memnun etmek isteyen Kılıdçaroğlu yakın bir zamanda hukuk ve siyasi işler başdanışmanı olarak göreve Nuşirevan Elçi'yi getirmişti.



    Göreve getirilen Nuşirevan Elçi'nin, terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkmış ve büyük bir infiale neden olmuştu.

    CHP'NİN 'ÖZERKLİK PROJESİ'
    Son olarak ise Elçi büyük bir skandala imza atmıştı. Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Elçi, CHP'nin özerklik projesi olduğunu dile getirirken, Kıçlıdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını söylemişti.


    "ADI ÖZERKLİK VEYA BAŞKA TÜRLÜ DE KONULABİLİR"
    Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var CHP'nin?" sorusuna verdiği şu yanıtla CHP'nin bölücü planını itiraf etmişti.

    "Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı."



    KILIÇDAROĞLU KÜRDİSTAN LAFINDAN RAHATSIZ OLMUYOR
    Elçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi. Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu için daha önce gündeme gelen "Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum" dediği iddiasının doğru olmadığını belirtti.



        Elçi şunları söylemişti:
        Bu sözleri duyduktan sonra, ben de kendisine sordurdum ve "ben böyle bir şey demedim" dedi. Bunu ben de google de diğer yerlerde baktım araştırdım. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey söylediğini belirten kimse iftira atmıştır.



        TÜRK BAYRAĞI HAZIMSIZLIĞI
        Skandal röportaja ilişkin çarpıcı bir detay daha ortaya çıkmıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak başta olmak üzere parti yetkililerinin basın açıklamalarını yaptığı alanda yapılan röportajda, Türk bayraklarının kaldırıldığı görülmüştü.

        Türk bayraklarının daha önce partiden yapılan açıklamalar sırasında bulunduğu yerin boş kaldığı görülürken, parti bayraklarının durduğu görülmüştü.




        SKANDALA KILIF BULDU
        Elçi skandal görüntüler sonrası yaptığı yazılı açıklamada, suçu basın mensuplarına attı. Türk bayrağı ile bir problemi olmadığını söyleyen Elçi, "Partimizin ilgili kişileri röportajı yapan basın kuruluşu ile görüşmüş, konu hakkında açıklama istemiş, kurum yetkilileri özür dileyerek söz konusu değişikliği kendilerinin yaptığını, sorumluluğun ve yanlışın kendilerine ait olduğunu belirtmişlerdir." ifadelerini kullandı.



            İFTİRA YALANINA SOYUNDU
            Kendisine yönelik bir iftira kampanyası yürütüldüğünü öne süren Elçi, topu Rudaw'a attı. Türk bayraklarını Rudaw'ın kaldırdığını belirten Elçi, şunları söyledi:

            "Bir süredir kamuoyunun gündeminde, bir televizyon kanalına vermiş olduğum mülakat üzerinden bana ve partimize karşı yalan ve eksik bilgilerle bir iftira kampanyası yürütülmektedir. Günlerdir bir akıl tutulması izliyoruz. Bir basın kuruluşu ile yapılan röportajda, bayrağımızı kaldırttığım iddiası sadece kötü niyetli değil son derece de absürttür.



            "BEN DE HABERLERDE GÖRÜNCE ÖĞRENDİM"
            Mülakatın gerçekleştiği gün yoğun gündemimden dolayı hızlıca salona girip, bana gösterilen yerde oturarak mülakatı tamamlayıp, yetişmem gereken görüşmeler olduğu için yine hızlıca salondan çıktım. Ne röportaj öncesinde ne de sonrasında henüz yeni katıldığım partimin basın odasının düzenine ilişkin bir bilgim yoktur. Bu halde iddia olunan değişiklikten sorumlu tutulmam abesle iştigaldir. Tüm kamuoyu gibi ben de haberlerde okuyunca durumu öğrendim.



            "BEN DEĞİL ONLAR KALDIRMIŞ"
            Partimizin ilgili kişileri röportajı yapan basın kuruluşu ile görüşmüş, konu hakkında açıklama istemiş, kurum yetkilileri özür dileyerek söz konusu değişikliği kendilerinin yaptığını, sorumluluğun ve yanlışın kendilerine ait olduğunu belirtmişlerdir.



                TÜRK BAYRAĞI İLE SORUNU YOKMUŞ!
                Her şeyden öte ülkemizin bayrağı ile bir sorunum veya tahammülsüzlüğüm olsa, değil CHP, Türkiye'de herhangi bir partide zaten siyaset yapmazdım. CHP bu ülkenin kurucu partisidir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına, milli değerlerine bağlı bir partidir. Ben katıldığım partinin ilkelerini ve değerlerini bilerek ve benimseyerek bu partiye katıldım.



                "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"
                Bu konuda kamuoyunun hassasiyetini saygıyla karşılıyor, şahsımın ve partimin hedef haline getirildiği tartışmanın sonlanması için bu açıklamayı yapma gereği duyduğumu ifade ediyorum. Partim ve şahsımla ilgili akla gelmeyecek haberler yapan, paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağımı da kamuoyuna bildiriyorum."



                PKK VE ABDULLAH ÖCALAN PAYLAŞIMLARI
                Sosyal medya hesabında yaptığı bayrak açıklamasında ülkemizin bayrağı ile bir sorunu olmadığı yalanına soyunan Elçi'nin geçmiş dönemde yaptığı PKK ve Abdullah Öcalan paylaşımları akıllara geldi.

                İşte Elçi'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven ve terör örgütü PKK'yı simgeleyen paylaşımlarından bazıları;
                    Ateş Kuşları
                    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun bayrak hazımsızlığı olan danışmanı Nuşirevan Elçi'den skandal savunma!
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