Kılıçdaroğlu'nun bayrak hazımsızlığı olan danışmanı Nuşirevan Elçi'den skandal savunma!





Göreve getirilen Nuşirevan Elçi'nin, terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkmış ve büyük bir infiale neden olmuştu.

CHP'NİN 'ÖZERKLİK PROJESİ'

Son olarak ise Elçi büyük bir skandala imza atmıştı. Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Elçi, CHP'nin özerklik projesi olduğunu dile getirirken, Kıçlıdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını söylemişti.



"ADI ÖZERKLİK VEYA BAŞKA TÜRLÜ DE KONULABİLİR"

Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var CHP'nin?" sorusuna verdiği şu yanıtla CHP'nin bölücü planını itiraf etmişti.

"Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı."