Kemal Kılıçdaroğlu'nun "beni eleştirebileceksiniz" vaadi balon çıktı! Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'a dava üstüne dava!

Seçimlerden hezimetle çıkan 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa ve değişim' çağrılarına rağmen koltuğu bırakmazken kendisini eleştirenleri de susturmak için elinden geleni yapıyor.
"JAHREİN LAKAPLI AHMET SONUÇ'A DAVA AÇTI"
Parti içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışına karşı hamleler yaparak koltuğunu sağlama almaya çalışan Kılıçdaroğlu sosyal medyadan kendisine gelen eleştiriler için de dava yolunu seçti.
CHP'yandaşlığıyla bilinen ancak seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulunan Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine dava açtığını söyledi.
Dava dosyasının görüntüsünü paylaşan Ahmet Sonuç, "Demokrat dedeniz Kemal Kılıçdaraoğlu, kendisini eleştirirken kullandığım "leblebi kafalı ve demans hastası" söylemlerime çok alınmış. 200.000₺'lik tazminat davası açmış. Napçan bu parayı? Airfryer mı alcan yeni?" dedi.