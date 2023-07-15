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    • 15.07.2023 09:59
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    İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 zanlı yakalandı

    Son dakika haberi! İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hain girişimin 7. yılında FETÖ’ye şafak baskını!

    İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanan, Bank Asya hesabına destek veren, FETÖ'nün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan aranan ve ülkeye gelen yabancı öğrencilere maddi kaynak sağlayan şüphelileri tespit etti.
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        Balıkesir Belediyesi
        Haberler Güncel İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 zanlı yakalandı
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