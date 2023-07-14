CHP'de 'medyatik' çatışma! Kılıçdaroğlu'nun 'satılık kalemler' söylemi ve Fatih Altaylı... | 'Kutu kolacı' Eren Erdem'le birbirlerine girdiler

28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. CHP'de kaos yandaş medya ve 'satılık kalemler'e de sirayet etmiş durumda.
"Değişim" isteyip CHP koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu güdümündeki medya Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran yayınlara başladı. Bu süreçte Ekremci SÖZCÜ TV ve Halk TV tüm yazar ve yorumcu kadrosuyla Bay Bay Kemal'i hedef aldı.
KILIÇDAROĞLU'DAN EKREMCİ MEDYAYA: "KALEMİNİ SATANLAR..."
Bu durum üzerine Kılıçdaroğlu, Ekremci medyaya 'kalemini satanlar' sözleriyle sert tepki gösterdi.
CHP lideri "Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Merkezi de İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Sözcü TV ve Halk TV'ye 'ihanet çetesi' olarak tanımladı.
CHP SÖZCÜ TV VE HALK TV'Yİ 'HAİN' İLAN ETTİ
CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Köyceğiz'de yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek, "Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar" ifadelerini kullandı.
FONDAŞLIKLARI TESCİLLENDİ: "PARAYI CHP'DEN ALIYORLAR"
Hem Halk TV hem de Sözcü TV'nin 'fondaş' olduğunu itiraf eden Erol, "İhanet çetesi arkadaşlar. Parayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.