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    • 14.07.2023 20:33
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    • 14.07.2023 20:36
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    CHP'de 'medyatik' çatışma! Kılıçdaroğlu'nun 'satılık kalemler' söylemi ve Fatih Altaylı... | 'Kutu kolacı' Eren Erdem'le birbirlerine girdiler

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de çarşı pazar karışırken Kılıçdaroğlu'nun 'satılık kalemler' olarak tanımladığı yandaş medya aktörleri üst perdeden hem CHP'yi hem de Bay Bay Kemal'i hedef aldı. Bu durumun en somut örneklerinden biri de hüç şüphesiz Fatih Altaylı... Seçim sürecinde "siyaseti dizayn ettiklerini" beyan eden kadroda yer alan Altaylı, Kılıçdaroğlu'nu parlatıp karşısındaki adayları yerden yere vuruyordu. Ancak aynı Altaylı seçim sonrası en büyük Kılıçdaroğlu düşmanı kesildi. Bununla da yetinmeyen Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Eren Erdem'i "Şu koltuğa oturtmayacağım adam, kendisini bir kere gördüm hayatımda” sözleriyle hedef aldı. Erdem ise "Kendisini bir kez gördüm" diyen Altaylı'ya "Geçmişte programımı onurlandırmışlığı vardır" şeklinde videolu yanıt verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’de medyatik kaos! Altaylı ve Erdem birbirine girdi

    28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. CHP'de kaos yandaş medya ve 'satılık kalemler'e de sirayet etmiş durumda.

    "Değişim" isteyip CHP koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu güdümündeki medya Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran yayınlara başladı. Bu süreçte Ekremci SÖZCÜ TV ve Halk TV tüm yazar ve yorumcu kadrosuyla Bay Bay Kemal'i hedef aldı.



    KILIÇDAROĞLU'DAN EKREMCİ MEDYAYA: "KALEMİNİ SATANLAR..."
    Bu durum üzerine Kılıçdaroğlu, Ekremci medyaya 'kalemini satanlar' sözleriyle sert tepki gösterdi.

    CHP lideri "Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir." ifadelerini kullandı.

    CHP Genel Merkezi de İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Sözcü TV ve Halk TV'ye 'ihanet çetesi' olarak tanımladı.

    CHP SÖZCÜ TV VE HALK TV'Yİ 'HAİN' İLAN ETTİ
    CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Köyceğiz'de yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek, "Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

    FONDAŞLIKLARI TESCİLLENDİ: "PARAYI CHP'DEN ALIYORLAR"
    Hem Halk TV hem de Sözcü TV'nin 'fondaş' olduğunu itiraf eden Erol, "İhanet çetesi arkadaşlar. Parayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

        Kılıçdaroğlu'nun "satılık kalemler" söyleminin gölgesinde Fatih Altaylı'ya da ışık tutmakta fayda var...


        "SATILIK KALEMLER" VE FATİH ALTAYLI...
        Seçim sürecinde Turgay Ciner yönetimindeki Habertürk'te "siyaseti dizayn ettiklerini" beyan eden kadroda yer alan Altaylı, Kılıçdaroğlu'nu parlatıp karşısındaki adayları yerden yere vuruyordu.

        Bu durumu somut bir örnekle temellendirelim;

        Fatih Altaylı, Muharrem İnce'yi konuk aldığı bir yayında "14 Mayıs akşamı ya da 28 Mayıs akşamı bir kez daha "Adam kazandı" demenin maliyetini ödemeye hazır mısınız? Bunun vebalini ödemeye hazır mısınız? %4 oy alırsanız insan içine çıkabilecek misiniz?" şeklinde ısmarlama sorular yöneltmiş, İnce'ye "aday olma" baskısında bulunmuştu.



        SEÇİM ÖNCESİ AKLADI, HEZİMET SONRASI KARALADI
        Ancak aynı Fatih Altaylı seçim sonrası en büyük Kılıçdaroğlu düşmanlarından biriymiş gibi hareket etmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırıp 'diktatör' yakıştırmasında bulunan Altaylı söylemlerini günden güne yükseltti. Son olarak da "Ben bu CHP'den gerçekten bıktım. Cumhuriyeti kuran parti derdim. Cumhuriyeti, Atatürk kurmuş. Bunlar var ya, saat kuramaz" dedi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yöneticilerden üyelere, delegelerden milletvekillerine kadar partinin tüm kesimlerine yönelik Medya İletişim Yönergesi'yle CHP'nin Medya Tutum Belgesi'ni dayatması da Fatih Altaylı'nın gündemindeydi.

        Eren Erdem'i yaylım ateşine tutan Altaylı, "Yahu Eren Erdem kimdir ya. Nereden çıktı? Nedir bu etkisi gücü ne oluyoruz ya?" şeklinde konuştu.

        "Kendisini bir kere gördüm hayatımda" diyen Altaylı, "Şu koltuğa oturtmayacağım adam CHP'ye yön veriyor. Koca CHP'nin deve gücü gibi adamları da buna göz yumuyorlar. Öleyim Allah'ım" ifadelerini kullandı.

        Gelişme üzerine Eren Erdem'den kendisini hedef alan Fatih Altaylı'ya yanıt gecikmedi.



        ALTAYLI "BİR KEZ GÖRDÜM" DEMİŞTİ, EREN ERDEM'DEN 'PROGRAMLI' YANIT
        Erdem, Fatih Altaylı'nın videosuyla, daha önce Altaylı'yı programında konuk ettiği videoyu birlikte paylaştı.

        Eren Erdem, "Fatih Ağabey bizim meslek büyüğümüzdür. Geçmişte programımı onurlandırmışlığı vardır. Anlıyorum ki, Türkiye'nin şartları onu da yormuş. Açıklamalarına saygı duyuyorum" dedi.




            CHP VE 'SATILIK KALEMLER'İN İÇLER ACISI HALİ
            28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun tanımıyla satılık kalemlerin üst perdeden birbirini hedef alması, muhalefet cenahının içerisine düştüğü kaosu da tüm çıplaklığıyla açık etti.
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            Haberler Güncel CHP'de 'medyatik' çatışma! Kılıçdaroğlu'nun 'satılık kalemler' söylemi ve Fatih Altaylı... | 'Kutu kolacı' Eren Erdem'le birbirlerine girdiler
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