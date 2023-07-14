CHP'de 'medyatik' çatışma! Kılıçdaroğlu'nun 'satılık kalemler' söylemi ve Fatih Altaylı... | 'Kutu kolacı' Eren Erdem'le birbirlerine girdiler





SEÇİM ÖNCESİ AKLADI, HEZİMET SONRASI KARALADI

Ancak aynı Fatih Altaylı seçim sonrası en büyük Kılıçdaroğlu düşmanlarından biriymiş gibi hareket etmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırıp 'diktatör' yakıştırmasında bulunan Altaylı söylemlerini günden güne yükseltti. Son olarak da "Ben bu CHP'den gerçekten bıktım. Cumhuriyeti kuran parti derdim. Cumhuriyeti, Atatürk kurmuş. Bunlar var ya, saat kuramaz" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yöneticilerden üyelere, delegelerden milletvekillerine kadar partinin tüm kesimlerine yönelik Medya İletişim Yönergesi'yle CHP'nin Medya Tutum Belgesi'ni dayatması da Fatih Altaylı'nın gündemindeydi.

Eren Erdem'i yaylım ateşine tutan Altaylı, "Yahu Eren Erdem kimdir ya. Nereden çıktı? Nedir bu etkisi gücü ne oluyoruz ya?" şeklinde konuştu.

"Kendisini bir kere gördüm hayatımda" diyen Altaylı, "Şu koltuğa oturtmayacağım adam CHP'ye yön veriyor. Koca CHP'nin deve gücü gibi adamları da buna göz yumuyorlar. Öleyim Allah'ım" ifadelerini kullandı.