CHP'li İBB vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor! Metrobüs skandalına bir yenisi daha eklendi

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetimine geldiği ilk günden bu yana İstanbullunun birçok konuda mağdur olmasına neden oldu. İstanbul'da adeta son 4 yıldır klasik haline gelen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşı resmen bıktırdı.
Geçtiğimiz gün Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda iddiaya göre elektrik panosunun patlaması olmuştu. Nurtepe istasyonundaki yolcular yaşanan arıza nedeniyle tahliye edilmişti.
VATANDAŞIN ZOR ANLARI
Yaşanan arıza nedeniyle tahliye edilen yolcular metronun rayları üzerinden yürümek zorunda kalmıştı.
Arızanın ardından seferler, Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaya başlamıştı.