CHP'li İBB vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor! Metrobüs skandalına bir yenisi daha eklendi

Seferlerin, Yıldız-Nurtepe ve Nurtepe-Mahmutbey istasyonları arasında yapılması nedeniyle gecikmeler yaşanırken, yolcular Nurtepe istasyonunda dakikalarca metronun gelmesini bekleyerek zor anlar yaşamıştı.

Öyle ki metrobüs skandallarına bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, Florya durağında arızalandı. Arıza dolayısıyla seferlerde aksama yaşanırken, diğer metrobüslerin durağa yanaşamamaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Bazı yolcular, metrobüslerden inerek duraklara yürüdü.

Seferdeki metrobüsler, arızalanan aracın bulunduğu noktayı aşmak için ters istikamette ilerleyerek Florya durağına ulaştı. Ekiplerin arızalı metrobüsü çekmesinin ardından seferler normale döndü.