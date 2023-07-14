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    • Güncel
    • 14.07.2023 20:17
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    • 14.07.2023 20:50
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    CHP'li İBB vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor! Metrobüs skandalına bir yenisi daha eklendi

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hizmetten uzak algıya dayalı belediyecilik anlayışı bir kez daha gözler önüne serildi. CHP'li İBB'de meydana gelen toplu ulaşım sorunları seçildikleri günden beri devam ediyor. Bunun son örneği ise Florya'da metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama meydana gelmesi oldu.

    takvim.com.tr
    CHP’li İBB vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor!

    CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetimine geldiği ilk günden bu yana İstanbullunun birçok konuda mağdur olmasına neden oldu. İstanbul'da adeta son 4 yıldır klasik haline gelen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşı resmen bıktırdı.

    Geçtiğimiz gün Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda iddiaya göre elektrik panosunun patlaması olmuştu. Nurtepe istasyonundaki yolcular yaşanan arıza nedeniyle tahliye edilmişti.

    VATANDAŞIN ZOR ANLARI
    Yaşanan arıza nedeniyle tahliye edilen yolcular metronun rayları üzerinden yürümek zorunda kalmıştı.

    Arızanın ardından seferler, Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaya başlamıştı.

        Seferlerin, Yıldız-Nurtepe ve Nurtepe-Mahmutbey istasyonları arasında yapılması nedeniyle gecikmeler yaşanırken, yolcular Nurtepe istasyonunda dakikalarca metronun gelmesini bekleyerek zor anlar yaşamıştı.

        Öyle ki metrobüs skandallarına bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, Florya durağında arızalandı. Arıza dolayısıyla seferlerde aksama yaşanırken, diğer metrobüslerin durağa yanaşamamaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Bazı yolcular, metrobüslerden inerek duraklara yürüdü.

        Seferdeki metrobüsler, arızalanan aracın bulunduğu noktayı aşmak için ters istikamette ilerleyerek Florya durağına ulaştı. Ekiplerin arızalı metrobüsü çekmesinin ardından seferler normale döndü.

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        Haberler Güncel CHP'li İBB vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor! Metrobüs skandalına bir yenisi daha eklendi
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